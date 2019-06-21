郭台銘轉身投入「中華民國公司」，鴻海新任董事長劉揚偉是誰？

鴻海董事長郭台銘今（21）日短暫出席股東會，表示自己決定淡出鴻海，公司未來經營將交給9人組成的經營委員會，郭台銘現身時，上千名小股東高喊「總統好」並熱烈鼓掌，現場宛如造勢大會，鴻海也召開新任董事會，推選出63歲，在鴻海集團內主力半導體事業推展的劉揚偉為鴻海的新任董事長，宣告郭台銘董事長的時代結束。

《中央社》報導，鴻海在董事會之下新設經營委員會，由9人組成，除了新任一般董事盧松青、呂芳銘、劉揚偉、李傑外，還包括鴻海集團副總裁暨集團總財務長黃秋蓮、夏普董事候選人林忠正、鴻海B次集團負責人姜志雄、富士康執行總經理林政輝、鴻海財務長黃德才。

郭台銘：未來4年轉換跑道改投入「中華民國公司」

郭台銘1974年成立鴻海，以「富士康」作為商標，成為全球電子產品最大代工製造商，員工總數逾百萬人，2018年美國《財富》雜誌的 「全球500大公司排行榜」 中位列第24名，不過現在郭台銘有意參選2020年總統，積極在全台各地跑競選行程，也表示自己要「淡出」公司經營，交棒給他人管理。

《中央社》報導，鴻海股東會今天上午登場，不到7時30分，已有不少小股東到現場排隊入席，郭台銘大約8時5分率各新任董事候選人提前抵達會場，吸引不少股東拍照。8時20分會場已經坐滿小股東們，估計現場有超過千名股東出席。

股東會9時正式開始，郭台銘親自出席，由於他目前積極參與國民黨總統初選，表示不會回任董事長，這也意味著這次股東會是他最後一次以董事長身分現身。當郭台銘出現，現場股東們熱烈鼓掌歡迎，並高喊「郭台銘當選」。

股市名人阿土伯現場還高喊「郭總統好」，並說台灣的經濟只有郭台銘才能救，台灣正處於低迷，有郭台銘出來救，真的是「三請孔明」；也有股東高喊「郭董選總統，不為名利，不像韓國瑜」，現場宛如造勢大會。

郭台銘短暫致詞表示，今天有要務要請假，無法主持會議，他表示決定淡出鴻海，公司未來經營將交給9人組成的經營委員會，他有信心經營委員會會做得更好。《新頭殼》報導，呂芳銘則表示，9人決策小組其實是經營諮詢委員會的性質，由這9人提未來營運的建議，再送董事會決策，最後由股東會通過。

隨後郭台銘指定董事呂芳銘主持，股東會後則再回到現場，發表「轉換跑道」宣言，強調自己放下鴻海，雖然捨不得但不後悔，要把過去累積的所有資源，在未來4年全部貢獻給中華民國，繼續做「台灣牛」，把這個快破產的「中華民國公司」救回來。

新任董事長劉揚偉是誰？

《中央社》報導，鴻海也召開新任董事會，推選出新任董事長劉揚偉。這代表郭台銘淡出鴻海經營，由9人組成的經營委員會領導鴻海集團。

新任董事包括郭台銘、鴻海副總裁兼亞太電信董事長呂芳銘、鴻騰六零八八精密科技主席盧松青、鴻海S次集團總經理兼京鼎董事長劉揚偉、工業富聯副董事長李傑、夏普（Sharp）社長戴正吳，以及獨立董事王國城、郭大維和龔國權。

《風傳媒》報導，劉揚偉曾在聯電旗下聯陽美國子公司擔任副總經理，也曾當過IC設計普誠總經理，熟悉PC、半導體、通訊領域，目前是鴻海日本電子子公司夏普（Sharp）董事。《三立新聞》報導，63歲的劉揚偉的學經歷都很豐富，早年取得交通大學電子物理系學士與南加州大學電子工程與電腦科學碩士，曾在美國創立主機板品牌。

劉揚偉2007年被郭台銘延攬到鴻海擔任董事長特助，深受郭台銘信任，近年更成為與郭台銘最為「親近」的鴻海高階主管之一，郭台銘無論是拜媽祖、打小白球或是到北投金春發吃牛肉麵，都可見到劉揚偉相伴。

郭台銘曾在2016年的股東會上，大力讚揚劉揚偉是集團內的半導體專家，凸顯他在鴻海與夏普的關鍵角色。

郭台銘找他接班董事長代表什麼？

《ETtoday》報導，郭台銘曾說「半導體我們自己一定會做」，鴻海的半導體計畫從2016年併購夏普開始，當時劉揚偉就與戴正吳一起進入夏普董事會，隨後鴻海在2017年成立「S次集團」，由劉揚偉擔任總經理，第一個重要任務就是參與競標東芝半導體標售。

對於鴻海的半導體布局，劉揚偉日前在法說會強調，鴻海不會缺席半導體領域，但不會做重資產的投資，只會投入IC設計或製程設計的輕資產投資，並尋求與相關廠商的合作，建立鴻海的半導體事業版圖。



劉接任鴻海S次集團總經理後主攻半導體事業，今年2月又接任鴻海旗下半導體設備廠京鼎董事長，再到如今接手鴻海董事長大位，不難看出鴻海對於強化半導體領域的決心。

如果說郭台銘有一個半導體夢，那可以幫助他圓夢的人就是劉揚偉，《三立新聞》報導，在郭台銘眼裡，劉揚偉是鴻海集團最懂半導體的人。《風傳媒》報導，過去一年鴻海傳出在中國廣州、南京、珠海的重大投資案，也全與半導體有關，而這些計畫都由劉揚偉操盤，其重要性可見一斑。

《風傳媒》報導，2017年更成為鴻海新成立S次集團的總經理，是鴻海集團中生代最閃亮的明星。知情人士指出，劉揚偉的職位不算太高，因此他的提名讓很多人感到意外，但郭台銘曾多次在公司內部表示，希望由「年輕」的人來管理公司。

不過綜合《ETtoday》和《自由時報》報導，郭台銘是鴻海創辦人，也是最大股東，持有鴻海股票133.5萬張，佔9.6％，也是所有董事中持股最高的一位，今年5月郭台銘更是增加持有鴻海股票1600張，連續7個月共增加持股3.99萬張，而《自由時報》報導，新任劉揚偉持有鴻海張數僅656張，在鴻海幾個重要經理人當中，算是持股最低的一位。



也就是說，鴻海董事持股比例占鴻海股份的總共9.68%，其中大多數都是郭台銘的份，如果郭台銘當選總統，辭去鴻海董事一職，鴻海所有董事的持股比例將僅剩0.06%，不到0.1%，將創下台股紀錄，而郭台銘未來雖然不在是董事長，作為鴻海最大股東的他，扮演什麼角色值得關注。

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核稿編輯：羊正鈺



