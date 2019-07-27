【出國求職攻略】日本篇：站在世界潮流的搖滾區，見證大趨勢的脈動

文：葉乃元

出國前：工作哪裡找？

想去日本工作，但工作怎麼來？一般常見的有親友介紹、獵人頭、仲介公司，或者你也可以自己去LinkedIn找。以下列出求職管道與它們的一些特徵。

網路：

LinkedIn：獵人頭居多，要小心不透明的仲介陷阱，也要注意過於頻繁推薦轉職的仲介。裡面外商居多，應徵的通常是在日對日的即戰力。中途採用居多，通常都是轉職的缺，需要有工作經驗。

Work in Japan

搜尋業界排名然後從排名的1～50一間一間看求人條件

台灣活動：

Persona台灣保聖那：定期舉辦的春季日商求職博覽會，博覽會中也有求職相關講座（履歷撰寫、面試準備、舉止打扮），有預約制的一對一個人職涯面談。

各大學就業博覽會中的日商攤位：業種豐富多元，和學校有接點的話交談相對親切。

各大日商就職博覽會

日本活動：

日本各地舉辦的「合同說明會（就業博覽會）」：現場情報的重要來源，從公司攤位參與人數判斷競爭者的多寡，可發覺隱形冠軍（知名度不高，但是在產業界有著雄厚的獲利甚至壟斷市場）。

公司獨自舉辦的招募說明會：到當地參加當地公司內的說明會，可以針對大手公司的整個組織有更實際的了解。除了詢問事業體、內容、職缺，偶爾也可以創造接點和前輩保持聯絡。

有不少朋友是透過獵人頭找到工作，能力有基本規格的話，基本上都不會太困難。甚至可以說，在日本要找到一份工作其實不難；但要找到適合長期發展的工作，卻有相當程度的難度。比如說餐飲、服務、長照等業界非常的缺人，隨時都可以面試上工。但工作環境是重體力勞動，薪水待遇也還是處在不那麼優渥的階段，所以長久而言並不是個適合優先考量的產業。

而去「就業博覽會」和「合同說明會」的時候，重點也不是在於「尋找自己喜歡的公司」。重點是在打開自己狹隘的視野，認識一些B2C（目標客群是ㄧ般民眾）以外的B2B公司（目標客群是企業）。優良的B2B公司福利不會比B2C差，然而競爭難度是天差地遠。舉例來說，日本點心大廠明治製菓2015年的事務職的求人倍率就是2750倍（合格4名，應徵者1萬1000名）。如果求職的時候一味地鎖定B2C大品牌投遞履歷的話，通常會摔得灰頭土臉。這就是為什麼求職的時候，進行情報蒐集、自我分析以及業界研究十分重要。

日本新人求職的世界，是一個難以輕易用單篇文章涵蓋全部的內容。若有興趣的朋友，可以自行延伸查詢：「日本求職」、「就職活動」等關鍵字，或是開始參加一些求職說明會。在攻略上也可以參考キャリコネ、みん就、Glassdoor等一些求職社群，上面都會有現役員工的感想回饋，是不錯的情報來源。（延伸關鍵字：就職活動、外国人応募、合同説明会、新卒採用、中途採用）

出國前：「工作簽證」怎麼申請？

接下來讓我們來談談「工作簽證」的問題。工作簽證應該是公司辦理還是自己處理呢？有沒有「先有簽證才能找工作」的法令？如果靠漏洞不申請簽證會有什麼問題嗎？

赴日求職最常見的簽證有三種：

配偶簽證（和嫁娶日本人）

留學簽證（留學、語言學校）

打工度假簽證（30歲以下台灣國民都有機會申請）

每個簽證都會有規定，記得在取得簽證的時候好好確認。比方說留學簽證的一週工作時數上限是28小時，打工度假簽證則是40小時等。允許的業種也會有所限制。如果想要長期留日，就不要超時打工或是進入非法業種和自己的紀錄過不去，在日後申請長期簽證的時候會納入評分因此受到影響。

而工作簽證的話，則要看公司規模來決定你取得簽證的難易度和長度。如果是進入沒有雇用外國人經驗的中小企業的話，簽證有時候還得外國員工自己辦理。而合法就勞許可的年數，也會因為公司規模而有所不同。進入有對應外國人雇用的大公司的話，不僅會有專業的部門支援辦理，取得的年數也可以一次拿到3年甚至是5年簽證。有長期雇用外國人經驗的公司，對於像我一樣的外籍工作者而言生活上會相對順利一些。

除此之外，近年來日本大量在招募有能力的外國人，因此推出的相當優惠外國高知識份子的「高度人材ポイント制（高度人才點數制）」也可以參考看看。透過能力和背景累積點數，累計70點就能提出永住權的申請，機場入境的時候就是走日本本國人通道，也不再需要擔心簽證過期。（延伸關鍵字：ワーキングホリデービザ、就労ビザ、留学ビザ、配偶ビザ、高度人材ポイント制）

photo credit：The Yomiuri Shimbun／AP／達志影像

出國前：合約該注意什麼？薪水怎麼談？

在日本的薪水要怎麼談呢？包括像是定期回國機票、獎金等其他福利，怎麼樣才算合理？

在昭和年代末期迎來的經濟奇蹟，讓上一代的日本人有著濃烈的加班文化。那是一個「越努力、報酬越高」的美好年代。然而進入平成年代以後，日本立即迎來嚴重的泡沫經濟，「加班文化」逐漸從「拚業績」的正面印象，轉變成一種變相降低人事成本的手段，透過拉長工作時間來降低雇用人的成本。甚至到近年來演進到「服務加班（サービス残業，不算加班費的加班）」。

薪水待遇的交涉上，我因為是新鮮人所以沒什麼經驗。然而，資訊總是公開透明的日本，大部分的產業在網路上（平均年收.jp、キャリコネ、Glassdoor等），都能夠查詢到該業界的一般行情和公司的平均年收，有相當豐富的資料可以參考，也可以一窺各產業不同的待遇。

雖然待遇的交涉沒有經驗。然而在看薪水的時候，請各位記得要看有沒有包含一些奇怪的附加條件，像是薪水的數字看起來很高，但其實工作內容過度繁重，或是工作時數不合理等等。最常見的就是給出行情以上的薪水，然而備註內容寫著包含30小時的服務加班。換句話說，工作難度可能會很高必須加班，然而你在超過加班30小時之內都無法申請加班費。

這方面的窘境可以透過事前的情報搜集，和多方的交換情報來避免，請各位在求職的時候記得好好保護好自己。（延伸關鍵字：ブラック、サービス残業、

到當地：住的地方怎麼辦？

好不容易找到工作，到日本的住房公司會包嗎？還是要靠仲介？公司是否會提供宿舍？還是要自己找呢？

我的個人經驗，留學時期是住在學生宿舍，打工度假那一年是住在台灣日文代辦業者的合作仲介的物件裡，現在則是住在公司的宿舍。

有許多公司會有宿舍、社宅等等物件，但也都是隨著公司規模和制度完善與否而異。在求職的時候記得注意一下對方招募條件的「厚生福利」裡面，是否包含住房補助。對於新人來說，在平均租金七萬以上的東京生活，如果你進入的公司給予補助讓你入住社宅或是宿舍，房租就有可能可以一口氣從七萬降到兩萬不到（因公司而異）。（延伸關鍵字：福利厚生、住宅手当、社宅、集合寮）

到當地：銀行開戶與醫療相關資源

到了日本領到薪水之後，可能會想把錢帶回台灣。要注意的是日本出入境的隨身攜帶現金金額，上限是100萬日幣，超過就必須申報。而大筆現金帶在身上也會有遺失的風險，因此出入日本的大家若想要使用風險較低的匯款，就會使用銀行的跨國轉帳進行匯款。也有不少人在大型郵局裡面透過現金袋（另外購入且需要保險金額）將錢寄回家。

至於醫療部分，關於台灣健保在日本的「自墊醫療費用核退」，請於健保署確認詳細內容。

上班後：職場文化特徵

就算是同一間公司，不同部門就有不同文化。更不用提不同產業、公司之間的文化差異。台灣人習慣用「印象」去認識新環境，透過探索的過程中去修正自己的印象，去完整自己的認知和體驗。然而，這樣的認識過程會遇到不少認知失調，可能是驚喜、也可能是挫折。不過若能夠保持敞開的心胸去接受不同的差異，並且了解差異背後的緣由，那麼每一個文化都會帶給你新的學習。

島國日本的職場極具特色，加上注重專業的普遍氛圍，職場文化相較重視彈性的台灣來說也相對鮮明。上下內外關係、應酬交際、報連相（報告、聯絡、諮詢）等等，讓許多外國人一開始會感到不習慣。若要舉例的話，在台灣人的認知中最出名的日本職場印象，莫過於「嚴謹的上下內外關係」和「應酬交際」了。

而身為處在傳統日系大手製造商的第一線的外國工作者，我必須說這兩個文化都是真的。不僅有嚴謹的上下內外關係、也有相當多的交際應酬。然而，和印象中不同的是，這兩項文化的實際感受並沒有印象中的生硬。

內外關係嚴明

日文針對不同的對象會有不同的稱呼和文法，適切地使用對應語法，對於日本來說是一種專業與尊重。

社內社外關係嚴明（例：對生意上往來的客戶）因為是工作往來，所以對外一律使用敬語，語態必須斟酌之外，語氣、姿態、舉止都會被嚴格檢視。而光是語態就會因為語體的不同，同一句話在長度和複雜度上就會產生非常劇烈的變化。

而心態上，若是以工作模式在面對外部人士的時候，日本人會很清楚地認知自己不再代表個人，而是代表自己的公司。因此在言行舉止上都會相對謹慎，在確認所有的決定都有共同程度的認知和共識之前不會表達任何清楚的意向。這大概也就是台灣人在職場上遇到日本人時常常感受到的「龜毛和難搞」。請原諒他們，日本人注重專業的意識相當高，當你意識到自己不再代表自己，而是一個更高層級的概念的時候，你會發現自己做事情的態度會完全不同。

上下關係（例：對前輩與上司）

身為27歲的新社員，不免要調整一下心態。不能再以年紀區分長幼，而是透過資歷的深淺去決定稱呼。年紀比自己年長的、工作職稱比自己上層的一律稱呼前輩。然而，面對年紀比自己小，但入社年數比自己長的，也必須稱呼「前輩」。

透過「稱呼」確立彼此關係是日本的特殊文化。以理想的上下關係來說，晚輩尊敬前輩、前輩就是要照顧晚輩。不管是在工作上的指導、砸鍋的時候陪自己善後、在工作上予以協助等等，都是前輩的工作範圍。

前輩後輩這層關係也並非一成不變，彼此也會因為彼此的升遷而產生變化，這層嚴明又傳統的上下關係，是很多赴日工作的台灣人來日本後最困難的障礙。尤其有許多傳統日商的升遷是根據年資，無法像美商一樣透過實力決定彼此的位置和講話的音量。

然而近年來日本有許多公司逐漸採取開放的心胸，透過目標管理（MBO）面談去設定自己的年度目標，來設定彼此不同的職涯設計。讓有能力的人能夠更自由地向上流動，而不會因為自己的年資被困在底層蹉跎。

交際應酬（飲酒會）

平日無法在上班時說的話，工作上的夥伴就會透過飯局溝通。吐露自己的本音（內心的想法），縱使不是每個本音都是值得參考或相信，但是酒過三巡後，白天嚴謹的日本人才會慢慢地敞開心胸，去聊一些你平日很難聽到的想法。

日本人著名的特徵「謹慎和委婉」，背後的原因是源自於社會型態。日本是以農業起家的海島型國家，也就是學術上所謂的「村落型社會（村落社会）」，和同是農業起家並且四面環海的台灣有點相近。

「村落型社會」的特徵在於，大家都是以「長久相處」的前提在互動。因為農業社會的工作很難獨力完成，在農忙期彼此互相幫助，才有辦法順利收割一年的成果。因此為了保持能夠在需要幫助時能夠順利地溝通，平時的溝通就會委婉一些，保持和諧友善的關係。這樣的社會特徵延伸到了現代，就是我們認知中所謂的「彬彬有禮、不知道心裡在想什麼、說話極度委婉」的日本社會。

然而，在日本能突破這層強固的關係，吐露自己心聲的場合極度稀少，最常見的大概就是「酒場」。一起吃飯的過程中，透過酒精去緩和平日彼此的關係，讓嚴明的相對身份逐漸軟化，創造一個容易溝通的環境。其中當然也有不少人只是單純喜歡喝酒。

對於公司內的應酬，如果抱持著開朗且積極參加，並且在過程中扮演好自己的角色（聆聽對方講話、幫忙盛菜、幫忙斟酒、追加酒水飲料等等），自己在公司前輩前的評價就會上升，就是前輩們眼中「好相處、機靈的後輩」，大家在工作上也會友善地予以支援。然而，近年也有不少注重下班私生活的平成世代的年輕人們，開始對這樣的飲酒會感到厭倦。

厭倦的心情我完全可以理解，然而換個角度出發，出席應酬需要精力，邀請人參加活動也需要消耗自己的人情資本。出席就是給面子，透過消耗自己的精力來換取彼此和諧的關係，我個人認為算是社會人的等價交換。

互相地給對方面子，適時地出席活動和應酬，其實也是在維持社內人際關係。一個人在國外工作，大部分的工作其實很難一個人獨自完成，所以才需要圓融的人際關係來迎戰困難。正因為自己一個人的弱小和所知的有限，我們才需要和同期、和前輩們一起合作前進。

雖然理想的上下關係是彼此照應，然而現實工作中沒有人有義務在自己的工作之餘，還要多花時間當小菜鳥的褓姆。若在工作外，上層的人願意釋出善意，身為還沒步入家庭、生活也相對單純的菜鳥的我們，予以回應和出席也是一種最實在地釋出善意的表現。

藉由出席應酬多認識一些其他相關部門的前輩，多了解一些每個部門的工作內容，多一些交流，對於自己的工作是有幫助的。

Photo Credit: Aleister Kelman @ Flickr CC By 2.0

上班後：生活文化的差別

「自我認同」是個每個外國人到日本生活後會遇到的高牆。

日文和英文有些不同。日文不只是一種語言，而是一種透過語言表現的文化。這個語言的詞彙中蘊含了傳統素養、處事哲學、人際關係的態度，有太多沒辦法透過中文翻譯去感受的事情，只能透過日文原文去詮釋感受。而學習日文的人，不約而同地會想要無限地接近母語程度的日文能力，甚至忘了自己是外國人這件事。

然而，當你忘了自己是誰而不斷地去追逐母語程度的時候，你就會像是永遠追不到太陽的夸父一樣很容易精疲力竭，不管是體力上還是精神上。身為一個在台灣長大的孩子，永遠不要忘記自己是台灣人。就算再優秀也不可能成為日本人，所以不要試著去成為日本人。

所以要永遠記得自己是外國人，這樣的心態對於自己在工作上的心境是一種緩衝和後盾。並不是在為自己的能力找藉口，而是積極地時常思考著自己的優勢，並且活用它。

不用和日本人硬碰硬地在同一場競爭中取得優勝，而是透過自己獨特的優勢去進行補位，讓自己成為無可取代的戰力。當你找到適合自己的工作方式的時候，工作的感覺也會豁然開朗。

上班後：主要的產業和未來發展性

日本是個產業多元的先進國家，和代工起家的台灣完全不同。

換句話說，正因為技術頂尖，日本有非常多的公司必須站在世界的潮流上去思考下一步。所以身為年輕的一代，如果能夠進到不錯的位置的話，其實很有機會站在世界潮流的搖滾區，見證一些大趨勢的脈動。

以一些耳熟能詳的大公司來舉例的話，站在世界頂尖的製造商的視角仰望未來的感覺就像是：

從豐田汽車的視角，去思考次世代的電動載具長什麼樣子

進入任天堂，去重新思考何謂「娛樂」，一起醞釀下個十年的遊戲體驗

進入佳能，去感受光學儀器除了攝影，還可以透過儀器的支援一起催生下一個諾貝爾獎得主

進入SUNTORY，去尋找全日本最甘甜清澈的水源，釀造最美味的啤酒和威士忌

在求職時，我逛了超過50家公司的求職頁面去研究該公司，去感受每間公司想要守護的價值、想投入的事業。而以我投入的工廠自動化產業為例，工作內會不斷地見證各項新興產業的蓬勃發展。比如說雜誌上時常提到的世界工廠回流的實際情形，或是見證明日之星的擴張。平時往來的客戶也是自己的老師，每天不斷地帶給你新的刺激和情報，對自己的世界觀的擴張非常有幫助。一旦自己的情報量豐富了起來，在看新聞報紙的時候感受也會完全不同，會變得非常有趣。

日本雖然保守，但是B2B業界完整多元的產業，正在不斷地向海外擴張。許多公司也開始將自己的營收重心轉移到國外業務，這個趨勢，代表著接下來為了因應國際市場的擴張，日本許多公司會非常需要多語言的國際人才。

正當日本人口進入超高齡化，超低生育率的同時，世界的人口還在不斷膨脹。有人的地方就有需求，有需求的地方就會催生工廠，工廠需要自己人進行管理，公司內的上層的機會也就會多了起來。來日本工作其實只要找對方向，你就會搭上世界的潮流，工作就會往好的方向開始變得非常忙碌。

給有心想到日本發展職涯的讀者的一段話

在提出建議之前，我想在此由衷地向各位在海外工作的前輩們致敬。

正因為自己正在感受旅外工作的辛苦，我才更尊敬各位前輩在外地打拚的本事和覺悟。不管是中國、東南亞，還是遠赴歐美非發展的前輩、朋友們都是，透過社群網站看著各位撰寫的文章或是分享的個案，對於旅外的菜鳥來說總是獲益匪淺。

而對於願意留在台灣打拚的朋友前輩們，我也同樣地致上相同的敬意與感恩。在這個變動迅速，並且迎向大市場的時代，願意在自己的家鄉付出與耕耘，各位在自己的社群網站上努力生活的樣子，以及不斷進化的思潮，身為離鄉背井的人，我總是感到驕傲、也感到厚實的陪伴。

而對於想要赴日的夥伴，我也有些話想告訴你。赴日至少有三面高牆必須跨越，分別是：

隱形的文化高牆

人生步入正軌的時差

社群關係的疏離

若正在閱讀這篇的你有思考前往日本發展的話，比起樂觀的祝福和鼓勵，我會偏向給予更多的勸退。日本這個國家，有太多只有日本適用的隱形規則，如果你沒有足夠的覺悟來到這個國家，就算進入好的公司，也會因為隱形的高壁讓自己的熱情碰得灰頭土臉。為此，你需要做好十足的準備和情報蒐集，以及保持柔軟的姿態和不斷學習的心態，在海外生活才不會被潮流與陌生環境衝擊到人生迷惘。難以言喻的隱形高牆，會是你第一個挑戰。

此外，出國工作需要付出的代價遠遠不只「金錢」，還有「時間」和「人際關係」。當你發現自己獨自準備出國的同時，周圍的大學研究所同學們都開始進入職場殺入第一線揮灑自己專業的時候，老實說當下都會有種很強烈的落後感。有時旅外的深夜，在臉書上看著朋友們的近況，也曾因為這樣的情境，而對自己赴日工作的決定感到極度迷惘。那是一種全世界都在前進，只有自己停留在原地的感覺。這也是我們想要離開台灣所要面對的第二個挑戰，放棄舒適圈去面對未知。

而除了額外準備時間帶來自我迷惘的衝擊之外，在人際關係上也會更辛苦。因為在海外就是舉目無親，一切重新開拓。必須暫時地和家人、朋友以及自己成長累積超過20年的社群道別。1991年出生，今年即將邁入28歲的我，社群網路上以及周圍好友們已經開始進入「人生第二波粉紅風暴」的結婚熱潮。然而自己遠在海外，對於很多好朋友的人生大事我也只能透過「按讚」參與，那是一種欣喜和無力的複雜情緒。

和家人相處的時間也是，只能透過電話和視訊保持聯繫。若忙起來，可能會隔上好一陣子才有辦法和台灣的親朋好友們好好聯絡。人際關係，會是你第三面必須跨越的高牆。

這樣的分享其實比起勸阻，我更希望你能提前做足準備。

這些聽起來很辛苦的挑戰並不是勸阻，而是希望各位在考慮出國工作的人能夠正視這個決定的浩大，以及對於人生帶來的衝擊。若在利弊權衡後還是選擇出去，那麼我會予以最高的敬意和最大的祝福。畢竟選擇付出代價，趁自己年輕時以一位來自台灣高雄市年輕人的自我認同出國挑戰，站上更寬闊的舞台擴張自己的價值和視野和這個世界交流，是一個非常不同、也值得一試的人生體驗。

人生就是等價交換，你想要看越大的世界，就需要付出對等的投入和準備。過程中伴隨犧牲，卻也不斷地因為自己的嘗試，而為自己的人生注入新的熱情和感動。在和不少旅外的朋友們聊過後，彼此都不約而同地有個共識，就是這趟旅程雖然辛苦卻相當的值得。

若你有興趣想準備，那麼就從今天開始打開Google，開始蒐集情報和開始準備吧！

最後，我想用自己一直以來很喜歡的一段話，和各位猶豫迷惘的人們共勉：

People seldom regret what they have tried, but what they never did.



人們時常感到後悔的，很少是自己做了什麼嘗試，而是自己未曾嘗試。

健闘を祈り、堅実に頑張りましょう！

加油，讓我們一起努力。

您也是在國外工作的台灣人嗎？歡迎與我們分享你所在國家的【出國求職攻略】

請參照以下格式填寫，來信請寄：oped@thenewslens.com 一、出發前 工作怎麼來 （例如親友介紹、獵人頭、仲介公司、或自己去LinkedIn找，試列出幾種可能的管道）

工作簽證（公司辦理、自己處理，有沒有「先有簽證才能找工作」的法令，或如果靠漏洞不申請簽證可不可行，會有什麼問題）

合約簽約的注意事項（需要注意的部分）

薪水怎麼談（包括像是定期回國機票、獎金等其他福利，怎麼樣才合理） 二、到當地 住房（公司會包？靠仲介？會提供宿舍？還是自己找？）

銀行開戶（有無相關的外籍人士限制，可以先準備什麼？）

外幣薪水匯回台灣（會不會被限兌，方不方便，還是建議台幣和外幣的帳分開）

醫療（有無外國人專用的醫院、醫療服務價格和可靠度、可否申請健保） 三、上班後 職場文化差別（例如法國很準時下班、日本下班一定會去喝酒等等的傳聞，是真的嗎？）

生活文化差別（當地人眼中的「外國人」，還是在多元文化中打成一片？）

該國主要的產業和未來發展性（繼續在國外工作或回台灣的發展） 四、給有心想到該國發展職涯的讀者一段話

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航