馬奎斯《沒有人寫信給上校》書評：當人們討論絕望的時候，真正注視的是什麼？

希望是美好的，也許是人間至善；而美好的事物，永遠不會消逝。（Hope is a good thing, maybe the best of things, and no good thing ever dies.）——《刺激1995》

拉丁美洲魔幻寫實主義文學大師馬奎斯曾經說道，自己提筆寫《百年孤寂》的原因，就是為了讓大家注意到《沒有人寫信給上校》，確實給予了世人一個非讀不可的理由。此部輕薄潔白、層次豐富，同時堪稱處女作的中篇小說，是個翻閱時毫無壓力、闔上後餘韻迴盪的故事，讓人感到異常真實也蒼白悲涼，或許再也不會有第二個人如他一般落筆的作者。他用字簡練，筆鋒遒勁，時而嘲諷，時而無奈，如實描寫平凡老人陷入絕望的生活樣貌，卻創造出二十世紀小說中最難忘的一位人物。

《沒有人寫信給上校》為這位哥倫比亞一代文豪的創作起點，存在日後諸多作品元素的原型，據說書中情節源自其外祖父的真實經歷，亦受作者自身失業困頓煎熬的等待過程所啟發，帶著對現況的失望，拉開與家鄉的距離，1857年於巴黎寫成如此一個至今仍歷久彌新的警世故事。自始至終沒有戲劇化的情節發展，也沒有刻意為之的炫技筆法，馬奎斯更像是高更口中的梵谷，從他嘴裡說出的言語、看似自然的下意識肢體語言，透過文字一筆一劃雕刻出上校這位小人物的立體形象。

集所有不幸於一身的退伍軍人

從與妻子、鄰里日常互動側寫一位垂垂老矣的退伍上校，每天過著數十年如一日的貧困生活，家徒四壁山窮水盡，走過白髮人送黑髮人的悲痛欲絕，眼睜睜看著曾經出生入死的同袍皆已等到入殮，他每個星期五仍舊抱著渺茫希望痴痴期待那封屬於自己的退伍金通知信，彷彿聽到死神的腳步逐漸逼近，只剩下漫長的雨季與等待、一隻兒子留下的公雞和病重的妻子一起於有一餐沒一餐的日子裡苦撐。ㄧ層一層剝開才窺見迷霧覆蓋的時代背景，那是處於思想控制的戒嚴時期，上校白開水般的平淡生活沒有太多選擇，日日面對濕重的空氣與渾身的病痛，連人都養不活了卻寧可折騰自己也不願餓著公雞。對於妻子來說，公雞是奪走兒子生命帶來不幸的沉重負擔，但對上校而言，小小的身軀卻代表了尊嚴、生命力與未來的希望。

人畏懼變老，畏懼貧窮，但最痛苦的則是害怕失去尊嚴。為了保住顏面，變賣東西必須迂迴，穿著打扮遮遮掩掩，鍋裡沒東西煮還得放入石頭，深怕旁人一眼看穿這對百事哀的貧賤夫妻即將面臨餓死窘境。那些到踏入棺材都必須隨時面對的瑣事持續上演，圍繞生活中大大小小的無數芒刺，卻不刻意描繪現實何等殘酷，也不見生命盡頭的高聲呼喊。與太過了解同時也傷你過深的人，在無限循環中艱難的拉扯、指責、忽視、和解、復歸平靜，嘆了一口氣，想著自己已成為被兒子丟下的遺孤，想著萬物不出這樣慢慢腐爛，想著愛情也會隨年齡慢慢老去，想著人間沒有底限的忘恩負義，任憑世態炎涼只能無奈地幽自己一默，人生果然是人類發明出最美好的事物。

當「老去」成為無從抵抗的日常狀態

他不後悔。在長達十年的歷史紛亂過後，這座村莊遍體鱗傷，許久以來一直沉溺在混沌當中。這個禮拜五信件還是沒來，村民已從午後的睡夢甦醒過來。上校憶起過往時光。他看見自己跟妻子和兒子撐著傘，注視眼前即使在雨中也沒停止的表演。他憶起他所屬的黨派的領導人梳著一絲不苟的髮型，在它家院子裡拿著扇子跟著音樂的節奏搧風。他再次感覺到腸胃間的翻攪聲，猶如痛苦的鼓聲迴盪著。

永無止境的漫長等待形成書中獨特的氛圍，不再滿心期望，又無法真正絕望，不容許望見盡頭的等待遂成為一道持續盤旋上空的鋒面，冷暖交替，凝滯溽濕。讀者無從得知上校過往是豐功偉業還是乏善可陳，兒子喪命的主因只單純是散布秘密傳單或牽涉反政府組織，也難以判斷那封遲遲沒有下文的通知信是否真實存在。「等待」核心一詞橫跨了所有時態，成為了過去式、進行式、完成式與未來式，貫穿了此位無名角色二十歲後才開啟的難捱餘生。

不禁沉吟，當人們討論絕望的時候，當人們面對死亡的時候，真正注視的是什麼？可能是生命裡還有愛，是時間裡還有價值，是人生裡還有重量，因為明日又將會以全新的姿態到來。或許作者意不在撰寫所謂與命運抗衡的勵志故事，卻於不經意之中注入自身蘊含溫柔堅定的生之熱烈；再者，書裡描述的生活狀況不因時代久遠而顯得絲毫過時，甚至套用於今日社會的政治局面依然毫無違和之感，也提供世人另一個值得深思的方向；另一方面，最重要的是任何一位作家都能告訴你視茫茫髮蒼蒼的感受，然而唯有馬奎斯，才能讓你由內而外從心境體會到「老去」如何成為一種無從抵抗的日常狀態，隨時間循環，隨晴雨變化，無限延展。

遙遠的千日戰爭早就結束了，但眾人心中那場戰役依舊進行著。透過馬奎斯之眼，在故事之外看見的不只為步入遲暮之年的天光沒滅或坐以待斃仍竭力昂首的某位老人家，即使活得再窮困匱乏，也拒絕將兒子唯一留下的公雞變賣，一顆熱烈深沉的心跳喚醒逐漸被失落漸漸吞噬的期盼，無數個「怎麼辦」換來了收尾鏗鏘有力的兩個字，斬釘截鐵、誠懇務實地告訴讀者，「就看著辦吧」，否則還能怎麼樣呢？要相信終究會有信來的，終究會找到食物果腹的，不懂就不懂，被人遺忘時我們更應抬頭挺胸，無聲撥開對準腹部的槍管，抱著僅存的、虛無的人間至善，活著接受生命定數始終都比面對死亡更加艱難。畢竟派爾派特森說，痛不痛這件事，我們真的可以自己決定，即使早已遍體鱗傷。

書籍介紹

《沒有人寫信給上校》，皇冠文化出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：加布列・賈西亞・馬奎斯（Gabriel García Márquez）

譯者：葉淑吟

馬奎斯：我寫《百年孤寂》的原因，

是為了讓大家看見《沒有人寫信給上校》！

20世紀小說中最難忘的人物！

所有文學作品中最完美的結局！

上校七十五歲了，

他花了七十五年，

度過這輩子的每一分鐘，

走到了這一刻……

每逢星期五，上校會穿戴整齊，到河邊去等一封信，一封叫他來領取退休金的通知信。

然而經過漫長的等待，這封信卻始終不見蹤影。和他年紀相仿的老人們，大概都在安享天年了吧。但上校呢？他兒子在一次意外中死去，妻子還患有嚴重的哮喘病。陪伴他們的，只剩兒子留下的一隻膽小的鬥雞，和那漫長到令人生厭的雨季。

這樣的等待彷彿無窮無盡，但就算日子再苦，他總得想方設法活下去。上校望向了那隻鬥雞，雖然他對牠厭惡至極，但不可否認的是，這隻害死他兒子的鬥雞，如今已成了他懷念兒子的慰藉和活著的理由之一。

為了生計，上校抱著鬥雞不停地在村子裡穿梭，他感覺過往的榮光早已不在，背後迎來的全是村人對他的羞辱與嘲弄。但還能怎麼樣呢？把雞賣了？還是繼續等待？上校感覺永遠都不會知道答案……

《沒有人寫信給上校》的故事靈感來自馬奎斯外祖父的真實經歷，小說以簡潔直率的筆法，刻劃出炎涼世態與孤立無援的境地，不僅讓故事中的上校被評為二十世紀小說中最難忘的人物，小說的結局也被譽為所有文學作品中最完美的收尾！

Photo Credit: 皇冠文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航