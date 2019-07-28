【出國求職攻略】中國篇：「沒事中國人，有事台灣人」，這就是中國式原則

先感謝在對岸電子業工作多年、現在就職於某西南部外商公司，帥氣又娶外國正妹的人生勝利組曾先生協助補充。我自己是2016－2017年在對岸的上海私募平台工作。

出發前：工作怎麼來？

因為中美貿易戰的關係，現在中國的工作機會減少很多。加上當地現在優秀的人才也很多，篩選條件越來越嚴格。去年（2018年）開始有「國進民退」的現象，就是國營企業趁景氣差，順勢吃掉民營企業。

國營企業除非是非常需要know-how的高階工作，有指定挖某個台灣人，不然基本上台灣人進不去，連中國大陸人也要有關係才行。有客戶在當地醫療相關產業告訴我，現在收到履歷很多，所以只用條件篩選，都挑到海歸派、工作經驗亮眼的，反而挑不到台灣人。

但是也不要太灰心，我覺得最容易是透過親友介紹，當地獵頭現在沒有特別喜歡台灣人。也有一個說法，台灣人現在的優勢是便宜，因為薪水要不多，比較不會亂跳槽（流淚）。原本我以為還有差在五險一金，但是朋友說被查到台灣人沒繳的話，個人及公司都要罰錢，所以外資都乖乖繳。

網路來說LinkedIn有機會，但是越來越少職缺，有些中階以上工作會放在獵聘網，但是看到只要不是留中國大陸手機號碼根本乏人問津。或是台灣有的公司內轉也比較容易，像是跨國銀行或是電子大廠。這時候業界的人脈很重要，常常都是同業先過去再幫忙介紹。但是等到當地之後要多認識當地的朋友，千萬不要只跟台灣人混在一起，有時候真的在當地換工作，幫得上忙卻是中國大陸人。

插播中國大陸還有個特色，所有幫忙沒有請吃飯就打發的。有聽說獵頭想要潛規則（不要以為男生就沒事，有聽過女獵頭要求男生陪睡的），通常介紹工作，介紹人會要求給一個月薪水。

出發前：工作簽證怎麼用？

我那時候（2016年）是先飛去上海簽勞動合同，到當地再請公司幫我辦。但是中國大陸的公司非常奇妙，很多事如果你沒有追蹤，他們常常會裝死。我是半年後部門都要收掉，才發現根本沒有幫我辦（抱頭奔潰）。而我的頂頭上司是新加坡人，他就追得很緊。因為除了當地人和港澳台人士，如果沒有拿到工作簽證是不能長期留在中國大陸，甚至遣返。

但是最近又不一樣了。現在中國為了外匯管制（太多人想把錢弄出中國，造成人民幣大貶）沒有拿到工作簽證根本沒有辦法開銀行戶，沒有銀行戶在當地不能使用行動支付，那就不能夠使用打車軟件（軟體）、買淘寶（當地很多東西不在淘寶買還不行，房租太貴很多只剩網路店舖），有時候想吃路邊攤都不行，因為有些小販不收現金，只放二維條碼給你掃。所以現在要簽了勞動合同後，再請公司趕快幫你辦工作簽證，不然生活都不方便。

朋友補充他也是local hired，只有2017年換到現在這家外商有辦工作證，而且2018年開始台灣人在中國大陸工作不用辦工作證。

出發前：合約簽約的注意事項

中國大陸式的法治是白紙黑字都不一定算數，沒有白紙黑字更是沒這回事。所以有些福利、獎金計算、年薪最好都要白紙黑字。我就遇到很誇張的事，就是公司留底的那份勞動合同上面的年薪寫錯，所以最後在部門解散，結算退職金的時候就少了一萬人民幣！如果要告到法院等，除了曠日費時，中國式原則是「沒事中國人，有事台灣人」，遇到紛爭判決通常是以保護當地人或企業為主。加上當地本來有的假多，帶薪假少，如果有多談到假，最好也放入勞動合同，免得公司賴帳，然後自己留一份底保護自己。

朋友補充表定薪水外，如果有計算加班費的工作，會和台灣一樣很多補貼來降低本薪，如果到時候資遣還是以基本底薪計算。所以沒有加班費務必註明是綜合工時制，遇到資遣才會比較有利。有紛爭可以錄音保護自己，計算方式請自己百度。

Photo Credit: Ng Han Guan / AP Photo / 達志影像

出發前：薪水怎麼談

記得去對岸，台灣人薪水都是談稅後，不然稅很高。台灣人特色就是客氣，要自己的薪水時，常常都不知道要爭取高一點。

先講一個觀念，如果不是台企的話，通常就算是local hired。自己增加生活的成本，務必要考慮進去。像是回台機票、租房增加的成本會是最大的。很多人跳槽只要加薪30％就跳，我建議如果要去對岸一線城市至少要多五成，而且多一倍都應該。比如說我那時候為了節省時間，加上還要冰母奶決定一個人住，兩週回台灣一次看孩子，每個月基本開銷不含水電就要1萬出頭人民幣。

而我朋友原本只想說比台灣多一點點就過去，後來我提醒他千萬要談到超過20萬人民幣，不然會活成狗（薪水低千萬別去）。尤其是北京、上海、廣州、深圳這些一線大城，生活成本很高，水電煤氣（瓦斯）都比台灣貴，冬天還有取暖支出，尤其房租可怕。

我們會建議房租不要超過薪水的三分之一，而且對岸租房常常規則是付三押一，每次付三個月租金，押金一個月，每次大家最窮的時候都是付房租的時候。

到當地：住房

住房其實問題滿大。台灣人比較沒有辦法像當地人一樣，住太差的房子。我那時不方便和人分租，一室一廳45平（平方米，大約一台坪是三平方米）的房子，在黃浦區的江景房租到7500人民幣。但是那時看到其他黃浦區在5000人民幣以下的很多沒有電梯，或是所謂的老公房，又髒又破，鄰居看起來也很可怕我就放棄了。

和人合租便宜不少，如果一樣黃浦區還可以的房子，大約2000年左右蓋的三室兩廳兩衛100平大約一萬人民幣。我到上海只有一個朋友公司提供住宿（他們是台資要去新設公司才有），因為實在太貴。但是上海的租房市場很大，只要告訴房仲你的預算，想找幾平（平方米，大約一台坪是三平方米）的房子，和房仲約他們會騎電瓶車帶你到處看房（這也是很奇妙的體驗，通常不戴安全帽飛來飛去）。

我是找當地最大的房仲鏈家，還有定型契約比較放心。租房市場很火熱，房子很快就會租掉，所以快要起租前一兩週開始看房就可。我那時2天看了10幾套就租了，雖說我那時租的房真的很貴，但是在家的時間很長，我幾乎都在家煮飯覺得還可。如果想要省錢，通常大家會租離最貴的靜安、黃埔、徐匯區遠一些的房子。建議找和公司同一條地鐵線的房子，不然地鐵擠翻，每換一次車都會想死。

租房陷阱也很多，簽約時要注意合約要寫上所有房東給的物件，像是微波爐、床架等等都要寫，以防到時房東亂扯。簽約要由房東本人來簽，並對比是否和租房合同上資料一致，還要看到房東的購屋證明喔！可以和房東互拍證件自保。養寵物要先講，不然被抓到難處理。還要去當地派出所登記地址。

順帶一提當地的租房，我因為提早退租，最後房東好像扣了我一兩週的房租，還有水電煤器等還把剩下押金退給我，和台灣解約吃一個月比還滿可愛的。這也是找鏈家處理的好處，雖說有付月租35％的服務費（房東房客都要付），但是比很多房東硬把押金全吃好。

到當地：銀行開戶

剛剛有提到沒有工作簽證很難開戶，另外開戶要先有手機門號。我是先拿台胞證，護照去中國移動辦門號。另外當然要準備護照和台胞證。最好是換好卡式的去開戶，不然過期又要再跑銀行一趟更新證件。現在中國大陸開戶沒有在用印章，還要填寫居住地址，不過好像沒有真的去查有沒有住那。有看到網友分享這篇，大家自己參考吧！

到當地：外幣薪水匯回台灣

這真是個好問題。現在因為外匯管制超級嚴格，之前我要弄回來的時候，他們說會看工作證和完稅證明，所以沒有拿到工作簽的我只好自己搬現金回來。有不少在當地工作多年的朋友，都碰到錢拿不回台的問題，解套方案幾乎都是請親友螞蟻搬家，每次兩萬現金搬回來。

想要換美金嗎？現在每天只能換兩萬人民幣，一年只能換五萬鎂。不然銀聯卡海外消費一年只能十萬人民幣。有些人說可以準備資料，還是可以匯。但是聽說真的要匯出時，又會被銀行百般刁難。千萬不要一次大額帶回，有台商在台灣海關被沒收好幾百萬。

如果在台企比較簡單，可以要求薪水各半，一半當地領，一半入台灣帳戶。但是不要因小失大，台企薪水給得少是對岸有名的，當然還是拿到手上的稅後薪水重要。（朋友補充有台廠資遣費只用台灣那部分薪水算）

這裡有補充把錢匯回台的方式。我在對岸接觸到不少有錢人要把錢匯出，有個走地下匯兌被抓到，最後所有銀行帳戶被凍結半年。加上地下匯兌錢不見的風險很高，還是小心為妙。

到當地：醫療

這個是所有人的惡夢。對岸的醫療出名的糟，像是毒疫苗。當地藥品質不好，醫療糾紛也多。當地也有台資和給外國人看的醫院，但就是貴，朋友補個牙就800人民幣！身為有優質健保的台灣人會發現，有時候買張機票回來看醫生反而比較便宜，品質好也比較放心。

台灣健保是可以給付部分對岸醫療，但是非常有限，最新108年每次住院部分負擔上限為3萬9000元，全年上限6萬5000元。反正出台灣看醫生就是又爛又貴又慢，自己感冒腸胃藥等常備藥品多帶一點。大概有多差？可以參考我的上海傻眼紀錄。

Credit: Wikimedia Commons

上班後：職場文化差別

其實這個和台灣有些差異，除了最高端的金融業、科技業（像是四大會計師事務所，BAT）流行「九九六」（從早九點工作到晚九點，每週工作六天），其他產業相對台灣加班程度普遍比較少。朋友的媽媽在雲南開旅行社，來台灣覺得台灣人這麼晚下班不可思議。但是對岸勞動法規比台灣嚴格，通常加班費比台灣容易領到。

對岸另外的職場文化是小動作多。因為人太多了，大家爭出頭、推責任、搞鬥爭的力道不小。雖說台灣也有，但因為台灣人喜歡低頭做事的人還是多些，中國大陸人能力有時可能差不多，但是吹牛皮灌水的功力很強。在對岸把做事成績灌水五成都常見，如果台灣人做事還是「台灣牛」──低頭苦幹實幹不刷存在感，加薪升遷被忽略也是剛好而已。

另外對岸因為文革的關係，加上政府設定退休年齡低於台灣（男60歲，女50歲，特殊狀況還可以提早），像台灣這些老屁股把位子佔好佔滿的狀況比較少見。我常常遇到很多公司高管（高階主管）才30歲左右。

對岸主要是看實力或背景，和台灣很在意年資升遷牛速不一樣。但是我不否認有一些是運氣好很會跳，實力卻是紙老虎。反正在對岸太客氣會被瞧不起，要會捧自己，還有敢要薪水，要多一點。中國大陸常說，貴不一定好，但是便宜一定不好，對人才也適用。

尤其是剛開始工作的、40歲以下大家很常跳來跳去，還有些說超過一年太長了。對岸的玩法是透過跳槽加薪，所以到30歲很多薪水比台灣高五成到一倍。不過中國大陸是很現實的，說要做個事業風風火火，過個半年一年沒搞起來，或是不如老闆預期，換人砍部門沒在客氣。

上班後：生活文化差別

台灣人過去在和對岸同胞相處，有個優勢是普遍中國大陸人對台灣人印象不錯。像是租房或是去社交活動，聽到是灣灣（對岸網民對台灣人的稱呼）普遍會加分。但是因為外國人多，加上好吃好玩的實在太多了，很容易交到各式各樣的朋友。

剛剛提到我的新加坡老闆也會帶我出去參加他的朋友聚餐，當地人各國人都有。如果待在上海又是一個最早對外開放的地方，對外國人及外來文化特別包容。而且中國做事很講關係，如果沒有積極拓展各方面人脈，做事常常窒礙難行。台灣人常常和台灣人聚在一起，這點實在很可惜。最好也多認識一些工作外的人脈，不然每天防範也是很累。

上班後：該國主要的產業和未來發展性

金融和科技業因為台灣相對還有些競爭力，過去對岸回來的話，履歷還算是有加分，但是薪水通常是要往下掉。如果是廣告行銷的工作，幾乎都很難回台灣。因為回來的薪水低到心酸，對岸工時也沒台灣長。低階的工作不用看，中國最不缺低階勞動力。但是在上海送外賣開滴滴（在對岸買了Uber）努力一點年收也破百，台灣低薪真是悲哀。

給有心想到該國發展職涯的讀者一段話

中國很大，各地有自己的特色和民情食物，這讓我覺得非常迷人。加上這裡是個看實力不大看年紀的地方，扣掉買不起房，其實機會很多，有能力就有舞台有希望。

雖說現在兩岸關係很緊張，但還是很建議去對岸看看，對於工作等等都會給人很多衝擊。尤其是對岸只要沒說不行就是可以。我常常在對岸聽到一些腦洞大開的事情，只能說台灣人太保守，貧窮限制了我的想像力。

反正放下你的溫良恭儉讓，賺人民幣一定要把中國好棒棒、中國一點都不能少放嘴上。至少努力表現被看見，每個月薪水打進來的時候就沒什麼問題了，很多的人民幣可以讓人生忘記和處理掉很多煩惱。台灣很美我很愛她，但是這個社會對年輕人實在不友善。對岸環境對老人小孩很辛苦，醫療、教育又貴又不一定好。有了孩子的台灣人，或是兩岸婚姻八成把孩子留台灣養。台灣的教育環境雖然不算非常好，但是比對岸便宜，性價比高。所以趁年輕身體好沒家累快去看看，成本比較低時多嘗試不會錯。祝大家闖神州順利！

您也是在國外工作的台灣人嗎？歡迎與我們分享你所在國家的【出國求職攻略】

請參照以下格式填寫，來信請寄：oped@thenewslens.com 一、出發前 工作怎麼來 （例如親友介紹、獵人頭、仲介公司、或自己去LinkedIn找，試列出幾種可能的管道）

工作簽證（公司辦理、自己處理，有沒有「先有簽證才能找工作」的法令，或如果靠漏洞不申請簽證可不可行，會有什麼問題）

合約簽約的注意事項（需要注意的部分）

薪水怎麼談（包括像是定期回國機票、獎金等其他福利，怎麼樣才合理） 二、到當地 住房（公司會包？靠仲介？會提供宿舍？還是自己找？）

銀行開戶（有無相關的外籍人士限制，可以先準備什麼？）

外幣薪水匯回台灣（會不會被限兌，方不方便，還是建議台幣和外幣的帳分開）

醫療（有無外國人專用的醫院、醫療服務價格和可靠度、可否申請健保） 三、上班後 職場文化差別（例如法國很準時下班、日本下班一定會去喝酒等等的傳聞，是真的嗎？）

生活文化差別（當地人眼中的「外國人」，還是在多元文化中打成一片？）

該國主要的產業和未來發展性（繼續在國外工作或回台灣的發展） 四、給有心想到該國發展職涯的讀者一段話

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航