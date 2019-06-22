一探摧毀諸多球星生涯的「阿基里斯腱斷裂」

文：達斯

2019年NBA總冠軍賽結束， Kevin Durant在第二輪第五戰因為小腿拉傷而下場治療，此後一路休養到總冠軍戰第五場才上場，很遺憾，Durant在第二節又因為一次的切入造成右腿傷勢退場，隨後也確定是阿基里斯腱受傷，需等待核磁共振結果以判定嚴重度。

如果以0.25倍速觀看，可以發現在影片約0：50秒時，Durant的右腳腳跟踩地後，小腿出現了不尋常的肌肉起伏，這很有可能就是肌肉失去阿基里斯腱張力後所產生的現象。

時間回到2013年4月12日，這也是個讓許多籃球迷無法釋懷的日子，洛杉磯湖人隊在主場迎戰金州勇士，這已經是湖人本季倒數第三場比賽，在爭奪季後賽資格的關鍵時刻，球隊的當家球星Kobe Bryant在這場比賽中還未下場過，更別提他在第三節就已經先傷到一次膝蓋，但是，他依然堅持留在場上。

比賽剩下三分多鐘，Kobe在一次左腳切入突破後應聲倒地，裁判哨聲響，但Kobe卻在倒地前聽到腳踝後方發出了奇怪的聲響。

啪！

Kobe抓著自己的腳踝，露出痛苦的表情，他剛弄斷的是自己的阿基里斯腱。

回到場上罰完最後兩顆球，Kobe走向休息室，迎接他的是整個休賽季漫長的復健。最終湖人以118-116贏得比賽勝利，但比賽結果早已不是重點，記者們守在外頭等待，Kobe拄著拐杖現身，顯得神情激動，他知道自己要跨越過的這道坎，會比以往都來得艱難。

"I was really tired, man. I was just tired in the locker room. Upset and dejected and thinking about this mountain I have to overcome. This is a long process. I wasn’t sure I could do it. But then the kids walked in here, and I had to set an example. ‘Daddy’s going to be fine. I’m going to do it."



我真的很累，我剛剛在休息室就是感到很累，失望且沮喪並想著我必須要克服的這道坎。這會是一個很漫長的過程，我不確定我是不是能做到。但接著孩子們走了進來，而我必須作為一個榜樣，我告訴他們，爸爸會沒事的，我會做到的。

但今天要講的不是阿基里斯腱斷裂，而是在那之後的故事。

很多人可能已經不記得了，Kobe雖然成功在隔年球季成功返回球場，但僅僅只打了六場比賽，就再度因為膝傷整季報銷，在大家為Kobe慶幸他成功跨過阿基里斯腱斷裂這個難關時，他真的跨過了嗎？

Photo Credit：AP/ 達志影像

先簡單介紹一下阿基里斯腱的構造，阿基里斯腱又稱為跟腱，連接我們的小腿肌與腳跟，是人體中最為粗壯的肌腱，阿基里斯腱與小腿肌共同作用使我們可以做出日常生活中的各種像是跑、跳、登階等動作。Kobe所遭遇的是第三級的肌腱傷勢，也就是完全斷裂，也代表這所需要的復健時程，會比一般的肌腱拉傷來得更久。許多NBA球星像是Isiah Thomas還有Shaquille O’Neal，都是因為跟腱受傷被迫提早退休。跟腱斷裂後通常需要花上超過一年的時間才能找回原先的速度、跳躍與推進能力，甚至是第一步的切入，而這些對於籃球員來說至關重要。

卓克索大學的骨科醫師也做了相關研究，內容指出在1992到2012期間十八位阿基里斯腱斷裂的NBA球員，最終有七位球員再也沒回到過NBA賽場，另外有三位球員只回來勉強掙扎了一年。在這個研究中的球員平均年齡是29.7歲。

但究竟是什麼原因造成Kobe的阿基里斯腱斷裂，原因眾說紛紜，年齡可能是其中之一，肌腱和韌帶中的水份會隨著年齡逐漸流失，使組織失去彈性、更加脆弱。

另一個很明顯的原因就是過度使用，在12-13年球季，Kobe的平均上場時間是38.6分鐘，排名聯盟第五，受傷當月的六場比賽平均更是狂飆到45.2分鐘，更別說當時湖人正處在爭奪季後賽資格的峭壁邊緣，許多人相信，不願在任何關鍵時刻讓Kobe休息的總教練Mike D’Antoni，就是罪魁禍首之一。

剛剛提到Kobe在經歷長達八個月的復健後，僅僅復出六場比賽，就在面對灰熊的比賽中再度以一個非常古怪的跨步姿勢傷到了左腳膝蓋。這個場景實在和八個月前的那一幕太過相像，確實把大家都嚇傻了。

隨後核磁共振報告出爐，確診為左膝脛骨平台骨折（lateral tibial plateau fracture）。簡單介紹一下解剖構造，我們的小腿主要由兩大骨頭構成，相較於外側的腓骨（Fibula），脛骨（Tibia） 除了外觀上較為粗長，在承受身體重量上也扮演非常重要的角色，而脛骨上方的平面就稱為脛骨平台，也是組成膝關節的基本結構。

通常這種骨折出現在車禍居多，尤其是當膝蓋遭受到強烈撞擊或扭轉後容易產生。如此一來Kobe當時的膝蓋傷勢更顯得離奇，因為從上面的影片可以看到Tony Allen在防守過程中幾乎沒有和Kobe的左膝發生任何接觸。所幸Kobe的傷勢並不嚴重，屬於非移位性的骨折，並且沒有傷及任何軟組織及半月板。因此球團最初也開出了六週的復原時間，只不過復出的時程不斷被延後，從原本的六週變成明星賽後，再從明星賽後變成三月中，最終在3月12日的複驗後宣布Kobe整季報銷，原因是骨頭的仍然沒有順利痊癒，讓眾多球迷覺得匪夷所思。

到底Kobe為什麼花了這麼久的時間復原，許多人甚至想問：同一隻腳先後發生了阿基里斯腱斷裂以及脛骨平台骨折，這之間是否有關聯性？

不要覺得這些球迷聯想力太豐富，答案是有可能的。

其實這不難想像，運動員在遭受某一部位的重大傷勢後，除了周邊的肌肉會比以前較為沒力以外，以Kobe為例，阿基里斯腱受傷代表你那隻腳能做的訓練也會相對受限，所以不只是小腿肌，甚至是大腿肌力也都會受影響，因此同一隻腳再度受傷的機率也會大幅提升。其實眼尖的球迷可能有發現，Kobe從阿基里斯腱傷勢回歸之後左小腿肌還是可以看出明顯的萎縮，而這很有可能就是造成骨折的關鍵。

覺得天馬行空嗎？聽聽以下的解釋吧。

當我們在運動過程中，小腿肌是膝蓋伸直這個動作裡非常重要的離心肌群，大家可能對離心肌群還沒有概念，我們可以把它簡單解釋為負責減速的肌群，也就是當膝蓋頂直時，小腿肌會作用將脛骨減速，避免膝蓋過度伸直，以免傷到關節內部或是膝蓋後方的組織。

也因此當小腿肌有萎縮或肌力不足的情況時，就無法適當地將脛骨減速，導致球員在比賽中有較高的風險產生膝關節過度伸直的情況，而Kobe很有可能就是在左腳往後踩、膝蓋頂直的過程中（上方影片4~5秒處）對關節撞擊導致骨折。不只是小腿肌、股四頭肌或是腿後肌如果較為無力的話也會對關節造成更大的壓力，當然，這只是其中一種猜測，但可能性是存在的。

Photo Credit: Reuters/達志影像

不管是阿基里斯腱斷裂還是隔年的膝傷，受傷的原因到底為何？這幾道羅生門始終沒有正確解答。不過從以上的資訊我們可以了解到，不管是Durant或Kobe的傷勢其實都是有跡可循，並不是無故產生的。就Durant而言，可能是受到了球隊瀕臨淘汰的壓力而帶傷上陣；對Kobe來說，一方面和教練使用他的方式有關，另一方面也可以說是他的個性使然。眾所皆知Kobe是個偏執狂，他對訓練及自身的要求標準之高是受到球界所肯定與認同的，但當他用這種態度面對運動傷害時，不只是常常會造成醫療團隊誤判，甚至是影響自己的職業生涯。包括脫臼後場邊直接復位、阿基里斯腱受傷後還堅持要投完最後兩顆罰球，這些都是非常不建議學習的行為。更多Kobe的驚人事蹟可參考HBK大在2016年所撰寫的文章〈他是個瘋子，他是Kobe Bryant〉。

只不過Kobe輝煌的成就早已不容質疑，但希望許多基層的教練和小朋友要了解，Kobe並不是因為他總是咬牙苦撐甚至是忍痛才得到今天的成功，而是他在受傷後的復健之路堅忍不拔、努力不懈，才能克服多次的傷痛，一次又一次的回到球場上。

受傷之後不是多跑一點就不痛，多投一點就不痛了，相信這句話大家既熟悉又帶著一絲無奈吧。

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本文經達斯的棒球視角與運動視界授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航