【出國求職攻略】中國篇：想在知名互聯網公司工作，要有「996」的心理準備

最近中國大陸的發展越來越蓬勃，尤其以科技創新的互聯網產業發展最為迅速，也深受年輕人的喜愛。例如我們追劇常使用的愛奇藝；而如果你喜歡看高顏值的小哥哥及小姐姐們的短視頻，那就非抖音莫屬；又或是你喜歡和朋友們一起吃雞，玩《荒野行動》或《陰陽師》，這則是網易遊戲出品的佳作。

這些逐漸出現在台灣視野中的App，他們的母公司都是中國大陸的互聯網科技企業，也越來越多人對對岸感到好奇、躍躍欲試想要嘗試到對岸工作。

Elaine這次準備和大家分享一些對岸的求職攻略，裡面也會包含Elaine自己的求職感悟及經驗。

對岸求職需要哪些證件？

如果你是台灣人，則需要以下兩個證件：

台灣居民來往中國大陸通行證（簡稱台胞證）：是你通往中國大陸的重要證件，在進入海關的時候必須要出示。可以找旅行社代辦，價格約在台幣1500～2000之間，耗費時間約7～15個工作日，依不同的旅行社有所差異。一般而言，中國大陸多數的公司都是以你的台胞證作為你入職的證件，以及去幫你辦理各種社會保險等等。

護照：當你在離開台灣的時候在機場需要出示你的護照，但當你抵達對岸的時候，護照基本上就很少使用了，多數以台胞證為主，不過還是有些公司會使用護照作為入職的證件。

現在卡式的台胞證期限為五年，到期的半年前再去辦理新的台胞證就可以了。有以上這兩個證件，你就可以自由來往兩岸。

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我需要辦理就業證或是工作簽證嗎？

2018年8月的時候，中國大陸的國務院台辦發言人表示，決定取消台灣人在中國大陸就業需辦理就業許可的相關規定。從此台灣人到中國大陸工作，將不需要再辦理專門的「台港澳人員就業證」，同時可以工商營業執照、勞動合同、工資支付憑證或社會保險繳費記錄作為就業證明材料，依法可享有各項勞動保障權益

簡言之，只要你有台胞證就可以在對岸工作囉。

我該怎麼找在對岸的工作呢？

主要的招聘管道有：

1111（台灣）

應屆生

智聯招聘

中華英才網

拉勾網

Boss直聘

各個目標公司的官方網站

獵聘網

Linkedin

獵頭

內推等等

1111上面也有一些中國大陸的職位，對台灣人來說可能1111的操作最為合適和熟悉。

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而應屆生、智聯招聘、中華英才網是對岸本土的招聘網站，也類似於台灣的1111。拉鉤網和Boss直聘主要以互聯網科技行業的職位為主，所以如果你的志向和Elaine一樣就是想要在互聯網行業紮根的話，這兩個招聘網站非常適合你。

如果你想去的是比較知名且規模較大的公司，那麼他們通常都會擁有自己的招聘系統，也會在他們的官方網站中釋出招聘的職位。像Elaine的之前百度戰略分析師和Bain PTA的職位，都是從官網中找到的。

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獵聘網裡面是涵蓋全行業的招聘，但主要是面向工作經驗較為豐富、履歷較為優秀的人。

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LinkedIn（領英）通常是比較高端或是經驗要求比較豐富的職位才會有，或是有些獵頭也會通過LinkedIn來聯繫你。但是資歷比較淺的同學還是有一定的機會的，因為像之前TME（騰訊音樂）的HR就是通過領英主動來聯繫Elaine，問我對他們的職位是否感興趣。

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而如果你有認識的朋友已經在你想要的公司工作的話，可以請他們幫你內推或是介紹工作。不過這個就得看你們之間的交情好不好了，這就是人脈的重要性啊。

薪水怎麼算，還有稅的相關問題

如果你是像Elaine一樣想要去對岸較為知名的大型網路科技公司的話，一般談薪水時會是談稅前的價格，以及包含年終的打包年薪來計算，例如「稅前1萬人民幣，14薪」就意味著你一年的年薪為1萬*14個月，就是14萬人民幣。但自己實際拿到的錢還需要在薪水扣除稅之後，才是實拿的薪資。

那稅又是怎麼算的呢？通常公司都會有「五險一金」。「五險」其實就類似於台灣的勞保，包含醫療、養老、失業、工傷及生育保險；「一金」則是住房公積金，主要是用於租房上的一些補貼，以及如果未來要買房等等也會有很大的幫助。有些公司則是「六險一金」，就是在五險一金的基礎上加上了意外傷害保險，但是一般來說比較少見。具體的算法需要根據每個人的薪水不同，會有不一樣的級距。

怎麼開銀行的帳戶？

帶著台胞證、工作證明以及中國大陸的手機號碼，到銀行的門市就可以辦理。

中國大陸的四大行為中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行以及中國建設銀行。如果你是在像百度、滴滴出行、抖音及愛奇藝工作的話，他們的工資卡都是綁定招商銀行，甚至招商銀行有時候會和這些公司開通專屬於該公司員工的福利卡唷。

到中國大陸後，我應該怎麼找房子？

找房子通常有以下幾種方式：

通過仲介介紹（類似台灣信義房屋等等）

自己在租房App上面找

青年公寓

公司提供

仲介介紹方面，比較知名且大型的房地產仲介公司為鏈家和我愛我家，在很多地方都有他們營業的據點。你可以根據你想要住的地方直接在附近轉轉，就會很容易看到他們的店面。可以根據你的預算以及對房屋的一些要求，讓他們幫你推薦房源。

對岸有很多比較小型且不知名的房屋仲介公司，這種的通常都比較不靠譜，且有不少人都有被坑的經驗，所以建議還是找比較大型、評價比較好的平台會比較好。

至於用App租房，對岸因網路科技比較發達，所以也有比較多租房APP，例如自如、貝殼、蛋殼和魔方等等，這幾家的裝潢通常都會比較好一些，但價格也會相對較高，比較適合對於房子裝潢有要求的人。這種你可以直接用APP看房子，也可以直接預約管家去現場看房，算是比較簡單省事的方式。

除了上述的幾個方式之外，每個城市通常都會有一些青年公寓，就是整棟樓都是出租房。也會有一些公共設施的建設，例如咖啡廳、健身房、洗衣房等等，也會定期舉辦一些活動。但是這種青年公寓通常價錢會更高，因為它是包含一整套的服務，房間的裝潢也會比較好。

有一些台資企業會提供住宿和來回機票，但是這是要根據每個公司不同及每個人不同的情況有所差異。但以Elaine的經驗，一般中國大陸比較頭部的網路科技公司是不會提供住宿的，像百度、抖音、愛奇藝、滴滴出行等等，這些都沒有。

小提醒：無論是選擇怎麼樣的方式租房，看房的基本注意事項都是一樣的，例如這個平台的評價如何？是否會簽合約？以及住房可能會遇到的各種事情等等，都需要依據不同的情況來自行判斷唷。

在對岸的網路科技公司工作，是怎麼樣的體驗？

Elaine自己本身待過百度、抖音、愛奇藝及滴滴出行等公司，因網路科技行業本身就是屬於快速變化的行業，基本上是走在科技的尖端，因此工作步調通常會比傳統企業還要快、工作壓力比較大、工作時間也比較長。加上中國大陸的員工們都很拚，甚至出現所謂的「996」，也就是從早上9點工作到晚上9點，一周工作6天的意思。

馬雲前陣子也因為發表了自己對於996的看法而引發熱議，很多人表示支持但也有很多人表示反對，996也是一般大眾對於互聯網公司的第一印象。

下面這張照片，是有一天Elaine晚上10點下班拍的百度辦公大樓。雖然很美，但是夜晚中燈火通明同時也代表著，即便已經這個時間點了，仍然還有很多人在公司裡面奮鬥加班。所以如果想要在對岸知名的互聯網公司工作，要有一定的心理準備。

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看好中國大陸網路科技公司未來的發展嗎？

Elaine會想要深根在互聯網公司，一方面除了自己的興趣以外，另一個方面是看好這個行業的發展。互聯網不再是美國獨有的行業，在中國大陸仍然也有像百度、騰訊、阿里巴巴、抖音等知名企業，且他們的影響力不斷地在蔓延及擴大，甚至因為Tik Tok國際化影響到了Facebook在美國的市場，Facebook還推出了長得非常像抖音的短視頻產品Lasso。今年（2019年）6月抖音也挖走了Facebook的高管Blake Chandlee，未來他將擔任副總裁的職務，負責Tik Tok的國際化業務。

比較可惜的是，台灣本土的網路科技公司較少，未來如果想要再回到台灣發展可能機會會比較少一些。

給每個即將要北漂的你的小建議

很多人可能會認為台灣人在中國大陸找工作是很有優勢的，但是其實並不然。這些知名企業在判斷人選的時候還是一視同仁，主要會看能力是否匹配、是否了解本地的市場及職場文化等等，加上這邊一線城市的步調及壓力都比台灣更大，所以很多人來的時候會非常不適應，或是競爭不過同齡的人。因此在來之前一定要做好心理建設，每個北漂的生活都不容易呀。

最後，如果你有什麼問題或是想要更了解對岸的求職生活，歡迎Facebook搜索「台灣女孩闖大陸」來找我們，祝大家求職順利。

您也是在國外工作的台灣人嗎？歡迎與我們分享你所在國家的【出國求職攻略】

請參照以下格式填寫，來信請寄：oped@thenewslens.com 一、出發前 工作怎麼來 （例如親友介紹、獵人頭、仲介公司、或自己去LinkedIn找，試列出幾種可能的管道）

工作簽證（公司辦理、自己處理，有沒有「先有簽證才能找工作」的法令，或如果靠漏洞不申請簽證可不可行，會有什麼問題）

合約簽約的注意事項（需要注意的部分）

薪水怎麼談（包括像是定期回國機票、獎金等其他福利，怎麼樣才合理） 二、到當地 住房（公司會包？靠仲介？會提供宿舍？還是自己找？）

銀行開戶（有無相關的外籍人士限制，可以先準備什麼？）

外幣薪水匯回台灣（會不會被限兌，方不方便，還是建議台幣和外幣的帳分開）

醫療（有無外國人專用的醫院、醫療服務價格和可靠度、可否申請健保） 三、上班後 職場文化差別（例如法國很準時下班、日本下班一定會去喝酒等等的傳聞，是真的嗎？）

生活文化差別（當地人眼中的「外國人」，還是在多元文化中打成一片？）

該國主要的產業和未來發展性（繼續在國外工作或回台灣的發展） 四、給有心想到該國發展職涯的讀者一段話

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航