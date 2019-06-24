如何應對五種「負能量」同事，避免辦公室被消極情緒綁架

文：SmartM／李尚妤

你是否有過這種經驗，一進辦公室就聽到隔壁同事在抱怨天氣、抱怨早上擁擠的捷運、抱怨總是做不完的工作；和同事討論企劃案或報告，對方的態度卻永遠消極又有氣無力；跑業務的同事一回到辦公室，立刻開始大聲說今天的客戶多難搞，怎麼只有自己老是遇到這種客戶……

這些同事傳遞出的負能量，可能會影響你的心情甚至工作效率，但有時我們別無選擇。當無法改變工作環境、也無法改變同事時，唯一能做的就是改變自己應對他們的方式。下面讓我們來看看5種常見的負能量同事類型，與有效應對他們的方法。

一、整天抱怨

這種類型的人透過抱怨來抒發自己的負面情緒，但這對他身邊的人來說是一種荼毒。有研究表明，消極的工作環境會對人的精神、心理和身體健康產生負面影響。

大多數情況下，他們的抱怨都是單純的發洩，此時就盡快結束對話吧！你可以找一些簡單的藉口，例如「我突然想起要回一通重要的電話」或「已經這個時間了？我該準備下午會議的資料了」。

二、亂傳八卦

在職場中，八卦永遠不會消失。但是有些負面謠言像是「聽說下個月我們部門要裁掉一半的人」或「今年年終比去年少2個月」，不論是否有確切證據，就是會透過相同的人不斷的傳播，他們似乎總是唯恐天下不亂。

碰到這種誇張的謠言時，你可以理性的回應，像是「這聽起來有點誇張，我不太相信」。通常這種類型的人會期待你有驚訝或誇張的反應，如果你反應冷淡，久而久之他們就自然不會和你聊這些了。

三、小題大作

這種人通常非常享受被眾人關注的感覺，他們總是工作最多、流感季節時總是感冒最嚴重、也總是碰到最難搞的客戶，而且全辦公室的人都應該要知道他們今天發生了什麼。

如果你不想成為他連續劇中的配角，除了不要有過多或過大的反應之外，也可以提出一些真誠且理性的意見，例如「我知道你的工作量大，如果真的覺得不堪負荷，或許可以跟你的經理談談」，用冷靜的姿態回應他的小題大作。

四、反應負面消極

對於這種人來說，彷彿沒有什麼事是值得高興的，他們對所有事習慣性抱持悲觀的看法，但是通常他們不會意識到自己的悲觀與消極已經影響到周遭的人。

碰到這種情況時，最好直接（但不要太強勢）的指出問題：「你剛剛對這個消息的反應，好像讓○○有點沮喪。訂單增加是好事，別擔心，我們可以在不降低品質的情況下達成目標產量的。」

五、被害妄想症

有被害妄想症的人除了會抱怨生活中不好的事，他們還會覺得這些事情是在針對他們，目的是為了阻礙他們的職涯發展，並懷疑其中有陰謀。如果你在公事上必須與這種類型的人接觸，可以盡量用真誠的態度和直接的話語與之溝通，避免太過委婉或拐彎抹角。

下一次，當你覺得自己陷入消極的職場漩渦時，不要讓這些負能量影響自己，試試上述的方式，為自己帶回一些正面與積極的能量吧！

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參考資料：themuse

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航