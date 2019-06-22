阿翔外遇事件，暴露了台灣人普遍對情愛觀的焦慮不安

文：彭川耘（中華點亮生命教育協會秘書長）

這幾日不只新聞媒體，連網紅影音平台，都重新剪輯過往片段，讓大家回味當時的哥兒們情誼，所謂的朋友情感，都是假象......，甚至浩子陪伴阿翔召開的道歉記者會，也被抨擊虛偽、哭不出來、演很大......那試問，到底什麼是真？

還是，其實真相不重要，就是透過別人的故事發個世間警語，然後大家不勝唏噓，說著「人性啊」作結？每天上演一集最新進度，令人懷疑在看新聞還是在追劇？

對我們不過茶餘飯後的嗑瓜子話題，對當事人而言，這可是生命的重大傷痛啊，為何我們有權利說嘴？一旦抓到犯錯，人人得以喊打，好像我們是正義化身，在宣洩同時，其實暴露了台灣人普遍對情愛觀的焦慮不安。

人，可不可以犯錯？答案應該是肯定的，從小就聽過「知錯能改，善莫大焉」「失敗為成功之母」，從錯誤中汲取經驗學習。那人會不會犯錯？這也是事實「人非聖賢，孰能無過」，聖經故事亦提到，耶穌對審判罪婦的眾人說道：「你們當中誰沒錯，就可以對這婦人丟石子」，全場就逐漸安靜下來。但事實上，我們允許犯錯嗎？

這次阿翔事件，畫面重播、加油添醋、煽動眾怒，就是要提醒眾人，犯錯很可怕啊，你千萬不要被抓到，不然你即使道歉了，風波都不會平息，甚至又有新畫面，可以作為談話節目的題材。偽善的道德標準，重批判卻不思辨，透過好像正義的言論，實則是想把自己和犯錯切割，當我指責對方時，儼然我是無錯的代表。

自我感覺良好建築在別人血淋淋的教訓上，卻未從當中好奇，阿翔既然曾是愛家好男人代表，發生什麼事，導致人生轉了彎？而這事情的關鍵，會不會就是愛情中值得警惕的？我會不會也可能在誘惑中把持不住？如果想珍惜家人，那在婚姻中應該注意什麼？

探討犯錯的原因遠比討伐犯錯之人重要多了，因為那才是讓我們能變好的關鍵。公視影集《我們與惡的距離》前陣子剛落幕，卻在這一個禮拜又熱烈上演。

阿翔是犯錯了，甚至在這件事情上，有婚姻關係的他，更要好好反省。婚姻的不忠，之所以讓人有強烈的情緒，就因為那不只是道德議題，更是每個人對於愛的渴望。聽別人的故事，流自己的眼淚，誰不希望能遇到一個對的人，愛護自己一生呢？但若大家都嚮往這樣美好的愛情，為何還會有偷吃呢？所以愛是渴望，但要好好走下去是能力。

每個人都會犯錯，我們無法立刻完美，但在慈悲容錯的道路上，檢討前行才是重點。愛之所以難，是因為愛始於自由意願，卻讓人也不安於自由意願。兩個人為什麼會在一起呢？當然是我有意思，你也有意願，所以在美好的緣分中，譜出戀情。

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「從此過著幸福快樂的生活」卻不是一個事實，因為時間會走，人會變，那愛怎麼可能不變呢？換了工作位置，就有可能換了思維模式；剪了個新髮型，就有可能產生不同的心情，愛情亦如是。一紙婚約不會帶來永恆，愛在每天相處中增增減減的變化著，當長期忽視或沒有對話交流，愛少了，就容易疲乏、受誘惑。

所以從來不是堅持「愛的不變」，更不是保密防諜，懷疑對方「何時會變」？而是能明白在愛的變動中，每天早晨醒來，都感恩身邊的人願意「選擇」與你繼續一起走下去。因著這份感動，所以珍惜每天的相處，持續在意、尊重對方的感受，才能讓兩人想一起走下去的自由意願，繼續維繫。

阿翔老婆的公開信件，就正是表達了這樣的心路歷程，初遇事件的震驚、痛苦、撕裂到回憶十年間的無微不至，到最後的「選擇撐傘守護對方」，這正是出於愛的選擇。也許接下來這兩、三年，可能仍會不斷在這樣受傷、背叛的不信任中拉扯，但這就是愛的真實樣貌，如何在雙方的不完美中，因著愛，而願意逐漸讓自己成為一個更好的人！

我們從來不是當事人，看見的畫面也是相同的一幕，但卻會有各自解讀，這是「詮釋」，卻不是真理，更不是新聞媒體要持續報導的事情。當這社會充滿錯假訊息時，我們更要保持理性思辨的能力，去看待每個人提出的觀點。所謂的名嘴、專家，又或是當事人的好朋友，都不是本人，說出來的話，都是自己的個人觀點，而非大眾需要相信的證據。

阿翔是否真心道歉？重要的是那個願意與他走下去的人是否相信，其實，跟我們其他人無關。但我們卻可從中學習，用理解取代批判，用慈悲貼近你所在乎的人，他會錯，你也會錯，一起在愛中成長。

當然，這是筆者對於此議題的觀點，也確實仍然用了阿翔事件為題，或許對讀者來說，也是個炒作，不過，不這樣你怎麼會點進來看呢？我們都不夠好，但我們願意往更好的路前進。這也才是能讓彼此人生幸福的關鍵吧。

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核稿編輯：翁世航