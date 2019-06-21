美國「全球之鷹」無人機遭伊朗擊落，美伊到底誰說謊？

伊朗革命衛隊20日在波斯灣擊落一架美軍「全球之鷹」無人偵察機，讓美伊緊張情勢再度升高，德黑蘭當局指控無人機侵入伊朗領空，但美軍堅稱，飛機當時是在「公海上空」，美國總統川普先透過Twitter大罵「伊朗鑄下大錯」，更傳出批准美軍空襲伊朗，不過稍晚他則改口表示「不認為是蓄意攻擊。」伊朗則在境內水域找到部分殘骸並將此案提交聯合國，強調他們「不求戰」，但會堅定捍衛領地。

川普「先硬後軟」訊息雜亂

（中央社）伊朗擊落一架美軍無人機，伊朗稍早表示，在他們發射飛彈擊落一架美軍「全球之鷹」（Global Hawk）無人偵察機後，已在伊朗水域發現部分飛機殘骸；不過美國五角大廈表示，無人機遭攻擊時是在公海上空，並譴責這是「無端攻擊」事件，宣稱這架海軍無人機在距離伊朗領域34公里處遭一枚地對空飛彈擊落。

這起事件引發外界憂心美國和伊朗公開衝突，導致國際油價狂漲超過6%。

針對伊朗擊落美軍無人偵察機，川普一開始態度強硬，推文痛批伊朗「犯下大錯」，還說「美國不會容忍這種事」，但隨後似有意讓美伊緊張降溫，改口說「很難相信這是故意的，如果你想要知道真相的話」、「我想這可能是某個散漫、不聽令的愚蠢的人所做的」。

《紐約時報》今天披露，川普原本批准昨晚空襲部分伊朗境內的目標，但隨後臨時喊卡。該報導引述高層官員指出，美國原本計劃20日晚間攻擊像雷達和飛彈連隊等少部分伊朗目標，但空襲計畫尚在初步階段即喊停；當時執行任務的戰機已升空，水面艦艇也已就位，但任務臨時被叫停，所有機艦均沒發射飛彈。

報導指出，目前還不清楚究竟是川普臨時改變主意，還是因後勤或戰略問題迫使川普政府改弦更張，也不清楚後續會否重新展開空襲。由於川普所釋訊息雜亂無章，全世界都暫無法確定華府下一步將如何。

伊朗：我們不求戰

雖然川普語氣前硬後軟，讓全球猜不透華府下一步動作，而被問到美國反應時，川普說：「你會知道的」。然而德黑蘭當局釋出的訊息清楚明確。

伊朗外交部長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）表示：「我們不求戰，但將捍衛領空、領土和領海。」

查瑞夫昨晚也宣布，無人機部分殘骸已在伊朗水域尋獲，證明無人機當時確實侵入伊朗領空，和美方說詞不同，德黑蘭當局將把此案送交聯合國，並指美國說謊。

查瑞夫提供無人機座標位置，以佐證德黑蘭當局的說法。他的推文說：「美國無人機於0時14分在阿拉伯聯合大公國以匿蹤模式起飛，並侵犯伊朗領空。無人機4時5分遭鎖定，座標位置北緯25度59分43秒、東經57度2分25秒，接近庫耶莫巴拉克（Kouh-e Mobarak）。我們已尋獲這架在『我方』水域遭擊落的無人機部分殘骸。」

不過五角大廈公布的無人機飛行路徑圖顯示，無人機在伊朗水域外上空飛行，當中一張照片顯示，無人機遭擊落時座標位置北緯25度57分42秒、東經56度50分22秒。

Photo credit:AP/達志影像

伊朗致函聯合國安理會和聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），抗議美軍對伊朗領土完整性做出「危險和挑釁舉動」。

美國國會擔憂川普開戰，呼籲克制

《風傳媒》報導，川普20日早上與副總統彭斯（Mike Pence）、國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、即將卸任的國防部代理部長（Patrick Shanahan）及新代理部長（Mark Esper），還有反伊朗的白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）等人召開國防會議，商討如何應對伊朗威脅。

官員就此事的看法大為分歧，龐畢歐、波頓、中央情報局（CIA）局長哈斯佩爾（Gina Haspel）持有鷹派主張，認為白宮應對伊朗做出軍事回應，而五角大廈官員擔憂這會使美軍在該地區的風險不斷升級。

波斯灣地區緊張情勢急速升高，日前2艘油輪在阿曼灣遭到攻擊，沒過幾天又傳無人機遭伊朗擊落，美國國會也相當震驚，擔憂川普政府可能會掠過國會同意，逕自向伊朗宣戰。眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）聽取了白宮的簡報，呼籲川普克制，「這是非常危險的情況」。

《中央社》報導，美國聯邦航空總署（FAA）則在今天發布緊急命令，由於美國與伊朗緊張升溫，禁止美國航空公司飛入荷莫茲海峽與阿曼灣水域上空由伊朗控制的空域。FAA表示，「全球之鷹遭攔截時，有數架民航機在此區飛行。」

FAA表示，繁忙的民航機航線附近緊張情勢升溫且出現軍事活動，加上伊朗竟然在幾乎沒有警告之下，在國際空域發射長程飛彈，FAA對此仍感到擔憂。

《轉角國際》報導，伊朗與美國之間的「無人機衝突」由來已久。像是2011年12月5日，一架美國空軍的RQ-140「哨兵」匿蹤無人偵查機，就在伊朗東部邊境的卡什馬爾（Kashmar）地區被革命衛隊「擄獲」。儘管美國政府強調該機是在阿富汗西境「意外失事」，但伊朗卻認為「這就是美國陰謀入侵、滲透伊朗國土的鐵證」。

20日的衝突事件，是RQ-4A服役以來「第一次被擊落」。RQ-4A是美軍現役體積最大的無人機，其翼展長度比一架波音737-900客機還大。由於在1988年7月，美軍駐守波灣的神盾艦就曾「錯判機種」，於霍姆茲海峽北側擊落了「伊朗航空655號」航班、全機290人當場罹難。因此，本回的RQ-4A擊落風波，也才讓各國民航單位對波灣局勢高度戒備。

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核稿編輯：羊正鈺







