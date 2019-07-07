減少不必要的支出：改掉這四個「漏財習慣」，每年多存好幾萬

昨天艾蜜莉和朋友B小姐出門，我們走進便利商店後，B小姐挑選了一罐飲料，看到「第二件六折」，就情不自禁再拿了一罐。

但是，您知道嗎？正是這個看到優惠情不自禁的小舉動，正在偷偷搬走您的存款。

許多人在生活當中，也有很多類似這種不知不覺的「漏財習慣」，艾蜜莉整理了以下四種「漏財習慣」。如果您也中槍了，不妨思考看看能不能改掉這個習慣，以減少不必要的支出。

一、看到優惠就失去警覺心

「第二件六折」、「買一送一」、「全館八折」，在這些折扣數字的背後，許多業者會將售價提高，以提供降價空間，實際算一算，根本沒有那麼划算。

除此之外，在購買之前更應該思考「真的需要嗎？」買東西並不是單純的有折扣、買到賺到的概念，如果花了錢買了不是那麼需要、根本不需要的物件，那才是真的虧大了。

二、咖啡與香菸，正在偷偷搬走你的錢

給咖啡成癮者的建議：替自己泡杯咖啡

很多上班族在工作前沒有來杯咖啡，根本是腦袋渾沌、無法開工。但每天一杯city café、甚至是星巴克，新台幣就是這樣從您的錢包中離家出走的。

根據咖啡成癮者的需求，不喝咖啡真的太殘忍了（據說是要他們的命）。艾蜜莉通常會建議改為自己泡咖啡，改買一包約20～30元的耳掛包咖啡，甚至可以自己磨豆子，比起動輒上百元的星巴克，省了80％左右的花費。

給抽菸者的建議：存錢戒菸法

對於抽菸這件事，除了健康的危害之外，從支出的角度來算，我有位在廣達電子上班的朋友，每天固定抽一包七星，他一年必須支出4萬5625元來買香菸。（365天ｘ1包ｘ125元）

針對抽菸者，艾蜜莉會建議您實施「存錢戒菸法」，將每天原本要買菸的錢存到透明的罐子或存錢筒，當您戒菸成功一年後，也將得到一筆不小的意外之財。

三、不清楚內容的保單，可能根本不適合你

在台灣，保險是一項非常熱門的金融商品，艾蜜莉也同意在能力範圍許可的情況之下，應該要買好三個險種，分別是：壽險、意外險及癌症險。但是許多人會盲目地買了不需要的保險，背負著已經超過個人負擔的保險費。

此外，也有人非常喜歡投資型保單，而艾蜜莉的建議會是保險規保險、儲蓄歸儲蓄、投資歸投資。

四、不必要的交際應酬與奢侈花費

每個禮拜要上兩三次館子吃飯、常跟朋友聚餐、下班喝點小酒、唱個歌、買個奢侈品犒賞自己、吃得好一點慰勞一下上班的辛苦……以上的種種情境，您是否覺得非常熟悉呢？

這些都可以被歸類為不必要的花費支出。試算每個禮拜上一次館子吃飯一年花費2萬4000元（每月4次ｘ12個月ｘ500元），這筆錢已經可以來一次日本之旅了，當然也可以拿來投資，讓錢替您繼續錢滾錢。

最後，除了以上提到的四點之外，您也不妨試想看看，生活中還以那些不必要的支出，正在偷偷搬走您的錢呢？是客金的遊戲支出、總是沒去的健身房費用、手搖飲料？從這些不必要的支出開始管控，正是存錢的捷徑。

本文經艾蜜莉-自由之路授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航