酒量太好會麻醉不倒嗎？手術到一半會不會醒過來？

一般民眾對於麻醉的了解有限，台灣麻醉醫學會理事楊承憲醫師表示，沒有麻醉，手術沒法進行，一個好的麻醉是手術成功的先決要件。且麻醉醫師並不是在手術過程中麻醉而已，包括了術前的前置作業及評估，以及術中麻醉，更重要的是維持病人在麻醉的過程中，生命跡象維持穩定。麻醉藥退後的術後恢復期，甚至回到病房、回家，需處理術後疼痛，同樣是麻醉科主要的工作。所以包含整個手術前、中、後期，麻醉科都有參與，一個手術要成功，是不可能缺少麻醉醫師的。

麻醉前置作業不輕忽 助醫師精準診斷

面臨接受手術，許多患者對於麻醉通常充滿疑問，甚至是焦慮、恐懼。台灣麻醉醫學會理事楊承憲醫師說明，目前各大醫院麻醉科都設有麻醉諮詢門診，包括了評估麻醉風險、擬定麻醉計劃、需特別注意、配合事項以及告知解釋，最後完成麻醉同意書的簽署。

有些心臟病病人會服用抗凝血劑，因與麻醉相關，所以考量到手術狀況會要求停藥。民眾一定要事前告知醫師，包括了疾病史、手術及麻醉經驗、目前用藥及藥物過敏史，對於醫師於術中精準判斷，會更有幫助。

楊承憲醫師同時也破解「酒量太好麻不倒」的迷思，雖說酒醉跟麻醉名義上都是醉，也有民眾認為肝臟代謝酒精，麻醉也是經由肝臟代謝，擔心酒量好代謝很快因此麻醉不容易。但就藥理學上來說，兩者完全不同，不用擔心麻不倒的問題。

但若是因酒量好，長期喝酒，甚至有酗酒習慣，對肝臟是很大的損害，可能會導致肝功能不正常。這種情況下可能對麻醉藥反應比較激烈，更容易麻倒，對麻醉醫師在臨床麻醉的用藥量會有影響，因此在前置作業也要記得告知。

麻醉藥進步 免驚心麻一半醒來

除了麻不倒的疑慮，也會有民眾擔心，會不會在手術過程中醒來。楊承憲醫師解釋，在早期有一些特殊情況下的確有可能發生，但目前醫院用的麻醉藥比較進步，藥效很快，代謝也很快，因此作用時間比較短，麻醉醫師可以更精準去調控麻藥的濃度。

另外還可以搭配監測麻醉深度的儀器，來設定麻醉深度，讓病人能夠維持在一定的麻醉深度進行手術。所以民眾不用擔心麻不倒、中間醒過來的事件，基本上很少發生。

楊承憲醫師提醒，病人在麻醉之前，特定期間內請勿進食，目的在於減少胃中的食物量，避免在麻醉過程中嘔吐，甚至將食物吸入肺內。不過，有別於以往要求空腹8小時，為了降低病人的不適，目前的作法是避免過度禁食，甚至希望患者在麻醉前補充水分及醣類。

另外，門診手術也應有照護能力的親友陪伴同行，不可由病人開車或騎機車離院，且詳閱衛教單，留意手術或麻醉相關事項，將麻醉風險降至最低。

本文經健康醫療網授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航