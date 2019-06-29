《格局逆襲》：我從來不提倡大學生創業，一來失敗機率高，二來沒失敗也後果嚴重

文：宗寧

選擇的餘地

剛收到一個年輕朋友的來信，說了他的一些情況，大概是對自己蠻失望的，因為可能感覺辜負了父母的期望，說很羡慕我的父母很開明，經常給我講一些道理。其實，我父母給我講道理的時候，我是不聽的，也是現在有了閱歷了，反過來去想父母說的話，發現果然是有道理的。這有點像《倚天屠龍記》裡面的謝遜，在島上讓少年張無忌背過很多他不能理解的心法秘訣，覺得他以後肯定會領悟的。總體來說，聽父母的話很重要，他們正確的概率比你自己瞎琢磨的高很多。

所以不要著急給自己的人生下什麼斷言，不斷地努力，讓自己的父母慢慢地放心，也就不說什麼了。他們說你，大概還是對你不放心，怕你混不出來，怕你沒法在社會上立足。面對這種期望，我們唯有努力地讓他們放心。人最重要的是選擇，每一次選擇都會有成長，都會發現自己到底更適合做什麼，在一次次的碰撞之中，找到自己的位置。想要一錘定音的舉措是不現實的，就算你考上了公務員什麼的，幾年後也可能被淘汰，也可能自己覺得厭倦而離開。

人重要的不是理想，而是自知之明。知道自己能幹什麼比知道自己想幹什麼更重要。在不斷的競爭和工作中發現自己，找到自己的位置，是第一位的。去做一個什麼樣的人，30歲前，思考就可以，不要下定論。因為2014年這個時候，我還不知道我現在會做這件工作。

世界各種行業都在變，我們能夠依靠的，只有自己的智慧、能力和一顆永不放棄的心。

前兩天看到一個大學剛畢業的朋友的來信，大概意思是家境不是很好，大學一直在賺錢，做了很多事情，各種生意、電商、實習，錢賺了一些，不過也都花掉了。現在畢業了，是找投資創業還是找個公司工作，他有些猶豫不決。畢竟剛畢業的薪水未必能滿足需要。

對於大學生而言，我一直不太贊成去賺錢，當年老爸對我說過一句話，「著什麼急，畢業了讓你賺一輩子錢」，然後我就踏實地去玩了。對於工作而言，我也一直不建議剛畢業的學生過度看重薪水，因為剛畢業實在談不上什麼能力，積累和平台比什麼都重要。在30歲之前，可以選擇自己的生活是非常重要的，而30歲之後，路就會越來越窄，變得專業了。對我來說，也一直試圖擺脫一種確定性，而目前的確定性確實越來越高了，基本已經可以斷定我未來的十年會幹什麼。而在這之前，我對未來一年都不太確定會去做什麼。

但這有一個前提，就是你不太需要考慮家庭的經濟問題，像這位同學還要給家裡寄錢，讓他去選一份收入不高但看似有前途的專業工作，似乎不太符合現實。這就是現實的無奈。在這個年紀的人們，差別往往就在於選擇餘地的多少。而很多家境不錯的孩子，正在家裡待著不想工作，用考研之類的理由填充自己沒有目的的生活。對於這些人來說，最難的是邁向社會的第一步；而對於家庭條件不太好的人來說，最難的則是選擇第一步的落腳點。

一些剛畢業時收入低的工作，隨後的收入會慢慢高起來，因為高級一點的職務大多取決於經驗和資源，隨著時間的推進，你賺的錢會越來越多。一些剛畢業收入比較高的工作多半和銷售提成之類的有關係，有些還會有一些灰色地帶。在畢業的前五年，這些人的收入會對你誘惑很大，也會讓你覺得很尷尬，差別怎麼這麼大！但5到8年之後，這種差別將會逆轉。因為這些高收入往往是因為年輕衝擊力強，無所顧忌之類的條件獲得的，在更新的一批人上來之後，前面的人大部分會被淘汰或者原地踏步，比如一些銷售、施工之類的工作。而另外一些看似安逸的智慧性工作，比如人力、行政等，在開始的時候會比較輕鬆，收入也還過得去，但之後會面臨巨大的職業瓶頸。

大學生創業我從來不提倡。第一，失敗的概率很高。第二，要是暫時沒有失敗，後果更嚴重。等到30 歲的時候發現這條路走不通，其他的路也沒有什麼機會從頭再走，時間成本太高。成功的可能也不是沒有，但往往取決於背後的資源和個人的天賦，概率應該不會超過百萬分之幾。比如，我記得當年炒得很火的80後的四個億萬富翁，現在又境況如何了呢？

於是，我們就可以很清楚地看到，有積累和成長的工作，前期會比較辛苦，收入比較低；安逸的工作最後瓶頸會比較大；前期收入高的工作，後期轉型會比較痛苦，因為可能轉管理的時候，你的職務高了錢反而少了。當然，最終獲得成功的原因完全是因為你自己。

這些分享是經驗，不是成功經驗，成功很難複製，但失敗多數有跡可循。人生最怕的是沒有方向，而對未知的恐懼可能是動力也可能是阻力，至少很多人嚇得不敢去工作了。當然，很多事情不一定做了才知道是怎麼樣的，看大熊的文章一樣會知道。

選專業和選職業

升學季，畢業季，很多故事，很多話可以說。前兩天寫了個段子：「據說，浙江一本線617分（「一本線」指第一批重點大學的最低錄取標準，因浙江提高錄取標準到617分，致許多學生絕望）出來後，很多考生決定結伴去西湖跳湖算了。等他們來到西湖邊，發現前面排了好多人在跳，大家很吃驚，說這些考生來得好早啊，旁邊的人說，什麼啊，這都是今年大學畢業沒找到工作的，在這兒已經排了半個多月了……」我覺得這個段子挺生動的，很多人考不上跑去跳湖喝藥自殺，但是確實沒聽說找不到工作跑去自殺的。

所以人生最偉大的五個字可以解決一切問題：習慣就好了。

前兩天有一個粉絲私信諮詢我，選醫科還是選會計，覺得醫科比較辛苦，貌似待遇也不好，會計比較穩定。我還是建議他選了醫科，因為我覺得這個行業環境早晚會改善，尤其是等到她畢業工作一段時間以後，也許會真的進入一個黃金期。而會計卻是比較乏善可陳，找老公都很讓男人擔心自己的小金庫問題。在我那個年代，電腦專業是個很熱門的專業，等我畢業的時候，基本就開始冷門了，所以人要有一點遠見。這個還是我老媽教給我的，說是我姥爺說的，當年大家都以當工人為榮，我姥爺死活讓我媽去學了醫，為此老媽還絕食幾天。後來，她的工人同學都下崗了，老媽則升到副教授，退休後還業務繁忙。

所以，家長的話一定要聽。

有人說選什麼專業都是一樣的，學校也一樣，無非決定了你未來的四年在什麼地方蹺課上網談戀愛打遊戲罷了。這個說法不全對，內容是對的，但結論不對。當年和我一起蹺課打遊戲上網的同學們，之前我說過了，大都得益於父輩的關係，在銀行系統上班，不一定有錢，但都握著幾千萬上億的額度。混得好些的，已經是個什麼所長、副行長之類，蓋因上的學校是金融學校。而後來又升本去學習法律專業的同學們，目前不是律師，就是法院法警什麼的，暫時沒有看到什麼大出路。希望再過20年，他們能在司法系統都有一席之地。所以，怎麼選真的不一樣。在都學不到什麼東西的情況下，同學的品質和行業也蠻重要的。當然，現在金融危機了，未來十年會不會輪到我這批公檢法的同學紛紛崛起也很難說。

所以，凡事不能看表面。

永遠對社會充滿信心和鬥志才是一個正確的態度，千萬不要被那些浮躁的、但是聽起來非常舒服的話所迷惑。比如，「我混得不好是體制問題」、「我學得不好是教育制度的問題」，把責任和壓力都推給了學校和社會，似乎自己心裡好過一些。其實，在別人看來，都是你自己的問題，再沒有第二個答案了。

擇業的問題也蠻有意思的。

我本來是電腦專業的，但我的同學大部分都在金融系統工作，極少數在IT 行業。剛畢業的時候，一大堆人在做會計，貌似會計比較好找工作。比較尷尬的是，我一個會計系的朋友最後成了程式師，令人汗顏。你說這是怎麼弄的呢？我也不知道。

所以，不要因為專業去限制自己未來的方向。

大部分人最後的工作和自己的專業都不太有關係，但大部分人的成就最後和專業還是有關係。前者因為擇業是一件很複雜的事情，很難如人願，當然，也不排除很多人很痛恨自己的專業。但如果這個人很有成就呢？大部分和他的專業是有關係的，因為專業的學習還是和「二把刀」（指對某項工作知識不足，技術不高的人）有很大差別的。這個專業的基礎和思維方式，會影響你一生。比如我學過法律，很多邏輯和知識都源自這個專業。儘管我沒有從事法律行業，但還是很有好處。

所以，專業並不是沒有用的，僅僅是很多時候，它不會成為你的主業罷了。

書到用時方恨少，你沒用到的時候，永遠不知道什麼是有用的。比如之前一個朋友喜歡看《道德經》，確實沒啥實際用處，結果有次接受大老闆的面試，大老闆深愛《道德經》，兩人一見如故，最後有了一個很好的契機。你永遠不知道很多東西有什麼用，直到你需要用的時候，所以多學一點沒有壞處。

所以學好專業是正確的，不要因為以後可能沒有用就不學。

2015年就業很慘澹，這個問題很複雜。前兩天還有一個小朋友問我說，自己是大公司實習生，月薪一個月3000多元，自己還開了一個淘寶店，一個月盈利六萬多元，很想辭職算了。因為他一個高中同桌開淘寶店，一個月利潤60萬元，刺激得自己不得了，就在大公司平台和賺錢之間很糾結。我給的意見是，大公司的事情也要做，這是給你個人本身增值的。淘寶店的事情，可以找人做，這是賺現金的。

淘寶店可能會有一些風吹草動的變化，但你這個人本身在社會上的價值只要不斷增長，從風險角度上講，是最穩妥的。它可能無法讓你賭一把大的，但總能讓你不斷進步。不為了賺錢工作的感覺是最好的，你應該在現在的崗位上有所突破才是。當然，這不僅僅是建議而已。我剛畢業的時候忽悠到一筆投資創業，失敗歸零後，又花了五年時間，走到了今天的位置。我依舊認為絕大部分人是不會獲得創業成功的，穩妥地經營人生對自己和家庭都是最優的選擇。

所以，記得投資的終極追求：穩定地獲利。

30歲前，不要過於追求金錢，而要多經歷多嘗試多創造；30歲後，錢自然就會來找你。

當然，如果可以的話，早結婚。

書籍介紹

本文摘錄自《格局逆襲》，河景出版

作者：宗寧

沒有家世背景和才華撐腰的普通人，如何逆轉勝？

成功的故事聽得太多，卻總輪不到我，努力真的有用嗎？

其實──人生拼的不是起點，而是轉折點。

宗寧告訴你在職場和人生中認清自己、學會選擇的方式和策略，

一本寫給年輕人與創業者的自我突破指南，

不用按下人生重來鍵，也可以靠格局逆襲！

「人的成就，永遠無法超越他的格局。」

現在開始還來得及──

「格局就是你看問題的高度，當你高度不夠的時候，看到的就是問題的局部。」

「到處都是有才華的窮人。」

「見識負責發現機遇，判斷負責抓住機遇。」

「情商高、智商低的人總有貴人相助；智商高、情商低的人總覺得生不逢時。」

「工作是什麼？工作是一個發現自己的過程，千萬不要以為工作是一個賺錢的過程，賺錢留到三十歲以後再去考慮吧。」

「人生是一個很漫長的過程，怎麼也有幾十年。你前十年的努力，會影響到後十年的發展。所以說，你現在做的事情不能只考慮收穫，更要考慮積累。」

「人還是需要信心的滋潤的，而信心往往不是來源於絕對實力，而是相對順利。換句話說，選擇比天分更重要。」

「人重要的不是理想，而是自知之明。知道自己能幹什麼比知道自己想幹什麼更重要。在不斷的競爭和工作中發現自己，找到自己的位置，是第一位的。」

Photo Credit: 河景書房

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航