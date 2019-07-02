《文明開化來了》：「保證無病」的呼吸器——謎樣的黑色口罩

文：林丈二

謎樣的黑色口罩

引自明治二十六年一月七日《大和新聞》 〈保證無病〉

Photo Credit: 遠足文化出版

這張圖的地點在上野的山上，時間是櫻花將要綻放時，一名男子「將漆黑的頭髮剪短，穿著絹織的二層小袖，套上斜子（即斜子織，又名「魚子織」，運用織線經緯變化，使變面呈現魚卵形狀的一種織法）三紋羽織，搭配nomeri（請見〈蒙面女〉）的木屐與西式柺杖，並將呼吸器套在嘴上，看起來是一位抱病的人。」（雖然看起來很健康……）。各位讀者應該發現了，套在嘴上的黑色口罩便是「呼吸器」。

Photo Credit: 遠足文化出版 圖一：「レスピラートル」（resupiratoru）呼吸器的廣告。明治13年11月24日《東京繪入新聞》

根據明治十三年十一月《東京繪入新聞》的廣告（圖一），這個「呼吸器」是東京日本橋馬喰町「平尾贊平」的店售商品。附上「レスピラートル」（resupiratoru）的標音，可能是來自歐美的進口品。這是什麼樣的東西呢？它宣稱對以下這些人是「一日也不可或缺的良器」：

肺病 咽喉疾病 容易感冒的人 氣喘 痰咳 寒冷時風雨無阻前往旅行的人 在船內及各種工廠會吸入藥氣的人 在沙塵中工作的人

根據《明治事物起原》的描述，明治十二年由日本橋本町的「いわし屋」（iwasi屋）販售這種「レスピラートル」（resupiratoru），另有以下的說明：「「レスピラートル」（呼吸器）已經問世很久了，它以金屬板、金線或木炭等製成，種類繁多。」看來相當專業。

另外，這篇〈保證無病〉其實是滋養劑「Health」全版廣告裡的單篇小說。

順帶一提，這張插畫裡戴著呼吸器的男子，其實出現在這個廣告的前一年，明治二十五年二月《大和新聞》的〈憂愁之笠〉第四十一回，插畫中有位同樣風格的男子（圖二）。（可能是）「Health」的相關人士看到這張圖，強烈希望採用這個形象，而將他當作「呼吸器代言人」吧。雖然意涵有點不同，但他的某種個性受到青睞。這兩張圖都出自畫工水野年方之手。

Photo Credit: 遠足文化出版 圖二：明治25年2月7日《大和新聞》

口罩到底是不是黑色的？

一般來說，口罩應該是以「白色」為基調，但不知為何這個呼吸器看起來是黑色的（因為報紙是黑白的，所以無法確定實際的顏色）。然而，從明治十四年二月十三日《東京繪入新聞》的投書可以判斷，它確實是黑色的。投書的內容是一則很沒營養的笑話，內容如下：

「最近有些人用黑布蓋住口鼻在路上行走，那是為了什麼啊？」

「那個叫做呼吸器，據說走在路上時，一些不好的氣味和各種塵埃會隨著呼吸進入體內，這些東西很毒，於是購買在馬喰町賣小町水（化妝水）的平尾氏所發明的呼吸器，並將它戴在臉上行走。」

「夏天也會戴嗎？」

「當然啊！」

「別鬧了，天氣那麼熱，哪能戴上那種東西啊？」

「那還是得戴啊。」

「不對啦，夏天不會戴。」

這個討論沒完沒了，於是他們詢問檀那寺（以某家族為施主的寺廟）的和尚，結果他說：

「看來夏天也會使用，為什麼呢？前陣子我看到路人悄悄拿下呼吸器的臉……」

「結果呢？」

「發現他鼻子的拉門大開。」

這個對話的笑點好像只是那個人的鼻孔很大。

為什麼是黑色口罩呢？

黑色具有某種難以捉摸、深不可測的「黑暗」意象，如「黑眼鏡」、「黑頭巾」等，另外也有「強大」的形象。

「怪傑黑頭巾」很強。雖然他是正派人物，但這裡的「黑」意味著「以毒攻毒」，征服「黑暗世界」的反派。

Photo Credit: 遠足文化出版 圖三：明治31年2月22日《大阪每日新聞》

以下的例子是刊登於明治三十一年二月《大阪每日新聞》的〈假面力士〉（圖三），黑色假面力士是反派角色，對手緒方大藏在如鐵般的腿上穿著「黑色緊身褲」，也就是「黑」對「黑」。

當時已經有黑色假面的力士，真是令人驚訝。總之，那個時代如「黑帶」的象徵一樣，不是「黑」的就不強。

在明治二十九年左右日本流行「鼠疫」，也就是黑死病。坊間流傳「去除鼠疫的符」，而「レスピラートル」（resupiratoru）（感覺上這個名稱比呼吸器有效果）甚至在明治三十二年十二月被當作一種「鼠疫預防器」而受到歡迎。（圖四）

Photo Credit: 遠足文化出版 圖四 「鼠疫預防器」廣告，明治32年12月14日《中央新聞》。

何時衛生用品變「白」了？

衛生用品是「白色」的，這個印象是從什麼時候開始的呢？我們腦中首先浮現的應該是「護士」的白色制服吧。雖然現在不一定如此，而是非白色的制服居多。

根據《服飾辭典》所載：「潔淨的白帽、白衣、白圍裙的護士服固定形式，先是在英國建立的。一八八四年（明治十七年），櫻井女學校與共立東京病院設置護士養成所，於是日本誕生了西式護士服。他們學習英國的看護技術，也引進了白寒冷紗的護士帽、白色平織棉布、貝殼鈕釦、長裙、維多利亞風格『墊肩』的護士服。」

的確刊登於明治二十八年一月《大和新聞》的護士小姐的制服是白色的。醫師衣服也是白的，還有白色床單、白色繃帶，樣樣都是白的（圖五）。

Photo Credit: 遠足文化出版 圖五：明治28年1月6日《大和新聞》

然而，護士服似乎不是一下子就統一成白色的。在明治二十年東京慈惠醫院的開幕典禮上，護士制服是「灰色窄袖與白色圍裙」。當明治二十七年爆發甲午戰爭時，日本紅十字會的護士服也是「深藍毛織上衣與袴」。

詳細調查護士的歷史，《近代事物起源事典》提及慶應四年在上野山的戰爭時，重傷者被收容於橫濱大田病院，由兩名女性看護陪伴，這是最早的護士。

時間再往後一點，刊登於明治二十六年《大和新聞》的小說〈朦朧花隈〉，描述了明治十年西南戰爭時的事情，護士也出現其中。因為這篇小說完成於戰爭的十六年之後，因此無法判斷其符合現實的程度，但這名護士身上套的是「白色圍裙」（圖六）。

Photo Credit: 遠足文化出版 圖六：明治26年6月9日《大和新聞》

圍裙下是和服，頭上什麼都沒戴，這件圍裙很像後來的烹飪服，實在耐人尋味。因為根據常見的說法，烹飪服是明治三十五年由教授廚藝的赤堀烹飪學校所發明的。

那麼呼吸器（口罩）是從什麼時候開始變成白色的呢？至少目前可以確定的是，在明治三十五年一月名為《人民》的報紙廣告中的「安全呼吸器」是白色的（圖七）。

Photo Credit: 遠足文化出版 圖七：明治35年1月1日《人民》

除此之外，值得討論的是比這則廣告更早的明治十九年十一月《東京繪入新聞》的投書。以「去除臭味」為題，與其說是呼吸器，這裡所描繪的顯然是「白色口罩」（圖八）。

Photo Credit: 遠足文化出版 圖八：明治19年11月2日《東京繪入新聞》

「前陣子報紙上刊登一篇抱怨文章，提到一位健談的結髮師一邊工作一邊聊天，偶爾會噴口水到客人臉上，這讓他很困擾。我認為結髮師應該都戴上平尾製或自製的面具，既可去除口臭，也無須擔心噴口水，可謂一舉兩得，這樣也不會讓客人討厭。──草海伊彌太」

這張插畫看起來是自製口罩，可能是布製的。結髮師與理髮業是衛生產業，翻閱本書介紹的散髮店插畫，套在客人身上的布確實是白色的，因此他們傾向使用白色並不是奇怪的事。

現在的「白色口罩」也許就是以這個「去除臭味」的自製口罩為嚆矢吧。

專欄：阿染感冒與印振圓左衛門

在今天，戴口罩通常是為了防止花粉症，另外也在「感冒」或「流行性感冒」流行時使用。那麼，這個流行性感冒是在何時傳入日本呢？明治二十二年它在歐美流行，明治二十三年初侵襲神戶和橫濱。同年一月十六日的《讀賣新聞》以「インフリューエンザ病」（infuryuenza病）這個名稱來介紹。

根據明治二十四年一月十五日的《大和新聞》，為了去除流行性感冒，當時民眾盛行在住家門口貼上寫著「久松不在」的符。流行性感冒也稱為「阿染感冒」，這是因為將它比喻為在淨琉璃與歌舞伎上演出的〈阿染久松〉，「只要說『久松不在』，阿染就不會進來。」是一種咒語。這個表演是「大阪的油店女兒阿染與店家小弟久松，兩人相戀但因身分懸殊而殉情，把這類民間傳說加以改編的作品總稱。」（《大辭林》）話雖如此，為什麼將流行性感冒稱為「阿染」呢？因為流行性感冒會冒冷汗（日文的冷汗是「脂汗」、「油汗」）。若知道上述油店的故事，大概可以理解，但還是很牽強，連當時的記者都這麼寫。

也許因為「流行性感冒」（インフルエンザ）這個外來語仍不為民眾所熟知，因此才想到用「阿染」吧。另外也有「印振圓左衛門」，也就是「インフルエンザエモン」（infuruennzaemon），硬把病名音譯為人名，然後將流行性感冒稱為「圓左熱」。明治二十四年二月四日的《東京朝日新聞》刊登了一篇文章，內容如下：「店家患了圓左熱，把阿染與久松私奔畫面的錦繪當作稻草人，在他們的眼睛和胸口釘上多支釘子，來祈禱去除感冒。」

Photo Credit: 遠足文化出版 明治24年1月21日《東京朝日新聞》

相關書摘 ►《文明開化來了》導讀：「路上觀察之神」從明治時代的插畫，看到了「日本的現在」

書籍介紹

本文摘錄自《文明開化來了：與路上觀察之神一同翻閱明治時代的生活畫卷》，遠足文化出版

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作者：林丈二

譯者：鳳氣至純平、許倍榕

明治維新150週年重磅之作

250張圖片管窺一百多年前日本的庶民生活

從大學時代開始觀察水溝蓋的「路上觀察之神」林丈二，研究日本明治文化長達三十五年，他以「街頭視線」觀察明治時代的插畫，在時光旅行中回到明治時代，從那裡看到了「日本的現在」。

在這麼長的時間裡，他跑遍日本的國會圖書館、江戶東京博物館圖書室，閱讀明治時代新聞記事、插繪與廣告，並參考江戶明治時代以來的「風俗誌」、「生活世相史」、「文化史」等參考文獻，然後整理資料及輸入電腦，建立起自己的資料庫。本書的書寫即是以這個龐大的資料庫為基礎，透過當時報章雜誌連載小說的插畫，來解讀和推測明治初期到中期，100到140年前日本人的生活樣貌和變化。

那時曾出現「附插畫的報紙」，如《東京繪入新聞》、《繪入朝野新聞》等，從報紙名稱「繪入」（插圖）可知，是以「畫」為賣點。林丈二利用明治初期到1930年代日本的新聞（報紙）、雜誌裡的「插繪」和「廣告」，配合報紙社會新聞紀事，發揮豐富的想像與聯想，以「偵探」般的觀察力找出插畫裡的蛛絲馬跡，仔細探究和挖掘其中各種物品和潛藏的故事，並深入分析那個年代的特徵與社會氛圍，從而建構其獨樹一格的「丈二流」日本明治時代的文明開化史。

本書開頭是幾篇關於理髮、洗髮的文章，當時日本有句話「拍拍散切頭便會聽到文明開化的聲音」，於是「斷髮＝散切頭」成了文明開化的象徵。當時民眾剪掉丁髷後，感到頭部有些空蕩，因此日本男子開始流行戴帽子，但穿著卻仍維持原本的和服，而呈現「和洋混搭」不協調的模樣。可知在文明開化（＝西洋化）的過程中，不少日本人感到相當困惑和遲疑，也做了各種「和洋折衷」的嘗試，譬如使用有色眼鏡、口罩、蒙面、圍巾、手帕、腳踏車等。

值得一提的是，林丈二的視線也投向貧窮階級，書中幾個章節描述「裏長屋」的生活樣貌，如〈長屋的保母〉、〈貧窮與病人〉、〈貧窮中的餘裕〉等，藉此強調並非所有的人都能立即享受到文明開化的結果。可見林丈二嘗試從各種視角重新詮釋「文明開化」，呈現庶民的多元樣貌。

這個年代正是文明開化的過渡期，一些鄉下出身的日本人從未體驗都市的文明生活，依然生活在舊時代的環境裡。譬如日本人對裸體的認知，也是在明治維新後出現了變化。當時在日本的西方人常在文章中提到，當他們看到日本無論男女都大剌剌地在戶外裸露身體，無不感到驚訝。而事實上，日本開始統治臺灣後兩個月，也就是1895年8月，當局曾對在臺日人發布命令，明訂「禁止露出胯下外出」，可知早期來臺的日本人當中，仍然有不少人維持著原本的生活習慣。

進入明治時代後，不少浮世繪師成為報章雜誌新媒體的插繪繪師。本書中引用的新聞插繪師，如歌川國松、水野年方、松本洗耳等人，即是明治時代的浮世繪師，他們仍然依循江戶時代浮世繪的描繪方式，只不過他們的插繪不再是「錦繪」式的多色彩浮世繪，而是因應明治時代報紙的印製方式，繪製黑白色調的插畫。他們以明治時代一般庶民生活景致作為題材的「浮世繪」風格插繪作品，下筆細膩生動而寫實，正好提供觀察力敏銳的林丈二詮釋明治庶民「文明開化」的最佳史料。

日本在明治時代歷經文明開化的變革，而逐漸形成今天日常生活的習慣。文明開啟了新世界的大門。這是一百多年前日本人的日常，我們從明治時代的插畫摸索他們生活中的故事。未知的線索藏在報紙的插畫裡，再次重現在我們的眼前。

Photo Credit: 遠足文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九