中國五千年髒話史：世界上最古老的語言藝術

最近一個月來我鮮少發文（應該是從未發文），實在羞愧萬分，至於是為什麼呢？為了完成夢想，返校去辦一場史學演講。

今天寫的主題比較輕鬆，是中國五千年髒話史，之所以寫這個，也與上述有關，當時做演講專題時，我很害怕同學們在座位打瞌睡，於是不時穿插著一些逗趣主題的歷史小知識，提振他們的精神。其中我認為最有探討價值的一段，就是中國的地方髒話啦。

我在講台上講得意猶未盡，可惜礙於篇幅與尺度，只能在把台上沒辦法講到的，拿來台下這兒說。

髒話是世界上最古老的語言藝術，藝術是甚麼？是一種超乎常理的想像，是對現實世界的呈現與反駁，而髒話正好滿足了這點。你想想看，一句「媽了個巴子」，包含的並不只是辱罵，還有想像！在東北口吻裡，巴子代表的是女性生殖器，牛子代表的是男性生殖器，「媽了個巴子」用當兵時班長的口吻來講，就是「媽了個B」，用白話文來講，就是「你媽那個生殖器」。

多麼引人聯想，生殖器這個無傷大雅的名詞，在不同場合、不同時間、不同口氣，竟然能反映出不同的價值。如果只是用白話文來講，那他只是個敘述詞，但一用上東北方言「媽了個巴子」，那就變成羞辱人的髒話，這若不是語言的藝術，什麼是語言的藝術？

中國的髒話歷史遍及中古四千年，《史記》上面有，《尚書》上面也有，就連孔子也說過髒話，不過他老人家很有文化，所以生氣時的不理性言論，也充滿著文化，那句「朽木不可雕也，糞土之牆不可杇也」，實在霸氣極了！

俗人罵人，只會讓人一時生氣，而孔孟一類高水準文青，罵人的罵法當然與俗人不同。猶如過期的牛奶般，一喝下去看似沒感覺，但當夜深人靜，萬籟俱寂之際，自責內疚才會倉然而出，直至上吐下瀉，羞愧至極。

如果你還是覺得，髒話不算是一門藝術，那你可要張大眼睛看好了，據傳在乾隆年間，紀曉嵐進宮要面聖，被一位太監攔著。那太監素知紀曉嵐饒富機智奇才，便央求他說個故事否則不讓他過去。

紀曉嵐沒辦法只好說道：「從前有一個太監」，說到這裡頓了一下卻不說了。太監等了半晌忍不住問道：「下面呢？」這時紀曉嵐笑了笑說：「下面沒有了。」太監紅了臉訕訕的請紀曉嵐過去。

紀曉嵐果然是才子，罵人不帶髒字，但影響力更甚髒字萬倍有餘，堪稱中華五千年一枝獨秀小奇葩。罵人的最高境界不在於文長，而在於簡潔扼要，之前歷史說書人讀完蘇東坡《寒食帖》後，總喜愛引用一句話嗆人：「臥聞海棠花，泥汙燕支雪。」這句話表面上看是「我獨臥在床，聽到雨打海棠，花瓣像雪片凋落污泥。」但實際上蘇東坡是將自己比喻為海棠花，被髒髒的冷雨與汙泥掩蓋了。

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初次讀完這首詩後，除了發起無限的憂愁感慨，我也暗中一笑：「哇，蘇東坡也太會了吧，如果文化不夠深，大家肯定不知道他這句話是在嗆朝廷。」

梁實秋說：「古今中外沒有一個不罵人的人，想罵人的時候不罵，時常在身體上弄出毛病。」只不過，有人因為飆髒話挨了嘴巴，有人因此吃了官司，也有人因此丟了小命，皆因為罵的緣故。細細一想，飆髒話是一門生活藝術，像是談戀愛一樣，說太多不好，說太少不好，言語簡單不好，言語複雜也不好，要掌控在一定的水準內，又必須讓人猜得出你要表達甚麼，這是髒話的藝術。

中國的髒話很多，地方方言太粗俗，我就不講了，直接從主流髒話開始說。中國的髒話可以追溯到先秦時期。那時候人們雖然彪悍，但心眼兒都是不壞的，罵人都比較含蓄：那時候都流行把人比成動物。比如說你是貪得無厭的豬、狠心的狼（東郭狼）、貪污腐敗的大耗子（碩鼠碩鼠，無食我黍）等等。孟子都說過：「無父無君，是禽獸也。」這個恐怕是現代人罵人禽獸的最早出處吧。

發明了以野獸為主的髒話後，中國民眾的口味逐漸變重了，開始轉向開他人爸媽的玩笑，如漢高祖劉邦，他本人不學無術，唯獨髒話遛得很。我們都聽過宋代陸游的詩詞：「王師北定中原日，家祭無忘告乃翁。」這裡的乃翁指的是你爸爸的意思。劉邦的脾氣不是很好，據史料記載，他上朝時十有八九都會被群臣弄到爆氣，之後聲聲以「乃公」自居，大罵部下是「豎儒」（「儒」本來是指有才能的人，可在前面加上一個「豎」字，就很侮辱人了，合起來大概就是書呆子的意思。）

劉邦死後，中國髒話進入了一個暫歇期，直到明清時代才重新到達顛峰。

經歷過了宋元時期文化的積累沉澱之後，明清收集了宋代文人雅士的內涵、元代粗獷外族的輕浮，成為四千年髒話真正集大成者——豐富的詞彙量、飄渺的想像力、那層層遞進的殺傷力。是罵人藝術的巔峰！

Photo Credit: Mankong CC BY-SA 4.0 曹雪芹 紅樓夢

大家有興趣的可以去看看曹雪芹大師的《紅樓夢》，領略下明清時代的罵人藝術，我在這裡僅舉兩例。

放屁

「放屁」是《紅樓夢》中出場率最高的一句話，在紅樓夢中，上到高官老爺，中到夫人小姐，下到丫鬟奴才，均都是「屁不離口」，像是第七回，鳳姐就曾說「別放你娘的屁了。再不帶去，看給你一頓好嘴巴子。」不過在當時來講，與其說它是髒話，它更像是一個表達情緒的語助詞。

吃屎

一般說來，不好聽的話基本都跟下方部位有聯繫。「放屁」如此，「吃屎」亦然，這個詞在當時算是很流行的髒話，《紅樓夢》的作者為了彰顯文化涵養，以及異於俗世的文筆，所以不常寫這句話。第六十八回，賈蓉曾說：「這事原不與父母相干，都是侄兒一時吃了屎，調唆叔叔做的，我父親也並不知道。」

外人看劇，是從言語領悟他的劇情；內人看劇，是從言語領悟他的內涵；奇人看劇，是從言語領悟他的文化背景。如果你說《紅樓夢》是中國最偉大的白話小說，可能尚存爭議，不過如果說他是明代最詳盡的髒話集冊，大概沒有人會反對。

歷史說書人小時候讀過一次《紅樓夢》，由於獵奇思想作祟，我會將一些很奇葩的罵人方式用螢光筆劃起來，今天為了做這篇文章，終於重新翻起它來。我可以誠懇地告訴你，曹雪芹知道的髒話不是普通的多，我才隨便翻了翻，就找到這麼多詞「王八羔子、禽獸、畜生、老貨、小蹄子、小娼婦、小淫婦、狐狸精、肏、雞巴、屄」

民國時期的髒話並沒有比較多，不過由於文獻記載很多，所以我們能夠知道這些在大時代下風起雲湧的人物們，私底下到底罵些什麼髒話。

魯迅

以現代眼光來看，魯迅的文筆很糟，充滿著冗言贅字，學術大師李敖甚至曾在電視台上用一整集的篇幅批評他的文章。客觀來說，這是必然的，民初雖然推集力廣白話文，不過由於處在白話文的試驗期，寫出來的話自然很奇怪。像是魯迅覺得「他媽的」屬於文言文，所以就把它改成「他媽媽的」了。（參考自《狂人日記》）

Photo Credit: 魯迅紀念館 @ public domain

蔣介石

現今大陸很流行拍抗戰連續劇，歷史說書人去年去大陸玩時，在飯店拿著遙控器轉呀轉，十台裡面至少有六台在播抗日劇，而且劇情大同小異，搞得我都不知道在看哪台了。其中一個引人注目的點是，他們描繪的蔣介石，急躁的時候會脫口而出「娘西皮」一詞，這是浙江的當地髒話，意思是「你媽有越軌行為」。不過真實的蔣介石並不會說這話，我翻閱的史料也沒有出現過，倒是在看陳公博回憶錄時，蔣介石曾說過「王八蛋」，之後很羞愧地低下了頭。

張作霖

民國軍閥裡面，張作霖最會講髒話，他是綠林出身，自帶匪氣，說著一口道地的東北髒話。今日東北流行「你瞅啥？」「瞅你咋地」，民國時期不然，他們最愛講的是「媽了個巴子」。史料裡張作霖說「媽了個巴子」的記載不計其數，有一次，他曾在短短一句話中，連續說了五個「媽了個巴子」：

媽了個巴子，你們到人城裡就罵人媽了個巴子，你媽了個巴子再罵人媽了個巴子，我把你們媽了個巴子都槍斃了。

張作霖的孫子張閭珣有次對她說：「你罵人『媽了個巴子』，你說得每一個『媽了個巴子』我都給你記上了，你看，媽了個巴子，媽了個巴子，媽了個巴子，媽了個巴子，媽了個巴子，媽了個巴子」張作霖眼睛瞪得大大的，又氣又好笑：「你再說『媽了個巴子』，我媽了個巴子揍你！」

結語

髒話是一種富有歷史厚重感的藝術，是表明憎惡的方式，也是映襯文化的雙面刃。古人信奉倫理綱常，那些違背倫理綱常的人往往被罵得很慘。在古代越早的歷史，罵人方式越斯文，越接近現代罵人的方式就更加的生活化和多樣化，現今隨著網路時代的發展旺盛，台灣倚靠自由的氣息、混亂的政局，培訓出了一批罵人高手，橫行於各大政治版面的留言區中。該罵的罵，不該罵的罵，不知所謂跟著罵的、還有拿一些不該罵的人來消遣的等等。

髒話的初衷是富有美感與想像的，然而至今存在於世間的，卻只是一些污穢不堪的詞。總之來說，髒話是可以上得了台面的，前提是你的素質涵養要夠深。好的髒話發人深省，壞的髒話引人發笑。文章的最後，仲編我想以明末清初長篇章回小說《醒世姻緣傳·第十一回》李成名的成名金句作為結尾：

放你家那臭私窠子淫婦歪拉骨接萬人的大開門驢子狗臭屁！

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航