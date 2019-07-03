《明日醫學》：如何讓AI生吞活剝資訊之餘，對革新健康醫療有具體作為？

文：湯瑪斯．舒茲（Thomas Schulz）

癌症的病程發展，基本上是個資訊工程問題

九十九號建築的極深處，在一個擺滿監視器的無窗空間裡，伊凡．塔洛波夫（Ivan Tarapov）正在做攝護腺腫瘤的3D觀測，在一張張新完成的電腦斷層攝影圖片中愈挖愈深，為的是規劃出合宜的放射線治療計畫。而隔壁的實驗室中，迪絲妮．譚（Desney Tan），醫學資訊工程專家，則正忙著自電子捕蚊陷阱中把蚊子刮出來，而後將繼續研究其中的茲卡病毒或其他病原體。不過，此處卻無人穿著白袍，護士與醫師在哪裡？這裡也沒有病床，取而代之的是一排排緊鄰的伺服器，走廊牆上則掛著比爾．蓋茲的肖像。

九十九號建築，四層樓高，長寬各一百公尺，坐落於鄰近西雅圖的針葉林中，這裡不是醫院，而是微軟的研發總部。該集團近期內已安排數千名科學家投入各種新穎的研究專案中，同時也有許多專家正研擬著新的事業模式，但這些心力投注的方向與Windows、Word與Excel愈來愈無關，反而經常與癌症、幹細胞，以及治療法與藥物相關。「真的很令人振奮，好期待，簡直不知在醫學方面會有什麼樣的發展，我的老天。」彼得．李（Peter Lee）說，他是微軟研發團隊的負責人，網路安全領域教授，並且是隸屬美國國防部的頂尖研究學者。他本是個嚴肅冷靜的資訊工程師，但只要一提起醫學相關話題，他的興奮之情就會溢於言表：「醫學已經成熟到可以掀起革命了！」而這都要拜數位化之賜，感謝科技的進步。

微軟以「Healthcare NExT」為名在醫學方面投注心力，為的不外乎「促進健康醫療系統的轉型」，彼得．李說。期望在努力之下，醫學研究能持續向前發展，醫療照護因新式療法而得到改善，醫師有機會使用新設備，並從而減輕患者與政府的財務負擔。該集團已有數十個相關專案進行中。有些是很實用的，例如新式語音辨識系統，方便醫師在檢查過程中，將觀察心得同步口述輸入電腦，免去事後再聽錄音打字的工作。而有些則是較具前瞻性，有如醫學登月計畫，眼光放在個人醫療的未來，將診斷以及為每人量身打造的療程，植基於基因組分析上。微軟研究人員稱之為「計算癌症」（computing cancer），即運用電腦戰勝癌症：新式演算法將助醫療人員更加了解造成疾病的根源，機器智慧使得基因組分析日趨完美，藥物的雞尾酒式調配更加精進，而新式資訊工程處理法則將破解基因密碼，並將如電腦軟體般加以編輯。

「我們若能控制與調節癌症，這種病就會變得跟其他慢性病一樣，問題就解決了。」雅思敏．費舍（Jasmin Fischer）說。她是英國劍橋大學（University of Cambridge）教授，與微軟有密切的合作。那還要多久才能到達這種地步呢？「我想，某幾種癌症應該五年內便可辦到，但十年之內一定能全面適用。屆時我們就非常可能會有個無癌症的世紀。」這是癡人說夢嗎？還是頭殼壞去？絕對不是，克里斯多福．畢修普（Christopher Bishop）說。他是微軟英國劍橋研究實驗中心負責人，資訊工程教授，英國皇家學會（Royal Society）成員，世界級的人工智慧專家。「我覺得，這根本就是微軟的拿手絕活，因為我們在資訊工程方面有豐富的經驗，而癌症的病程發展，基本上是個資訊工程問題。」

微軟許多專案的發展，是因人工智慧的進步而向前推進，「這是電腦發明以來，資訊科學領域轉變最劇烈的一次。」畢修普說。「資訊科學發生了動搖根本的核心變化：軟體不再由人一手打造，而是會自行從所吸取的資訊中學習與發展。」聽起來好像沒什麼，但在接下來幾年中，我們便會察覺到其無所不在的影響，「可以說，我們生活中各方面都會有所改變。」畢修普又說。所以當務之急便是：如何讓此軟體與機器在生吞活剝無數資訊之餘，能真正更加理解這世界，並具體作為革新健康醫療體系之用？而這個就是荷泛．彭恩（Hoifung Poon）的工作了，他是資訊工程博士，微軟的基礎科學研究員，常把這種話掛在嘴邊：「醫學是很不明確的，但智慧型機器終於可以改變這種狀態。」

彭恩負責「漢諾瓦計畫」（Project Hanover），該計畫的目標是研發供精準醫學使用的人工智慧。微軟所跨出的第一步，是教導機器閱讀，讓機器也能理解文字，因為大多數的醫學知識是以文字形式呈現：數十億篇章的科學文獻內，蘊藏了無數生物發展過程、治療機制與臨床試驗資訊。目前最大的資料庫裡，已存有兩千七百萬份醫學論文可供數位存取閱讀。全球還有上千上萬的癌症研究，其研究成果也陸續公開發表中。但誰有辦法讀完這麼多內容呢？「只有機器辦得到。」彭恩說。

微軟已建立了一個公開且可自網路進入的人工智慧系統：醫師填入不同的搜尋項目，例如蛋白質與某種藥物名稱，軟體就會開始爬梳所有文獻，找出現有相關資訊再加以組合。該軟體不僅要有秒刷龐大資訊量的能力，還得有辦法正確詮釋以下這種句子：「p70（S6）激酶參與人類免疫缺陷病毒gp41包膜蛋白在人類單核細胞IL-10上調的作用。」

未來，在機器的支援之下，醫師要為個別病人擬定更精準的醫療計畫，應該會更加便利。尤其，經由基因組分析來進行個人化癌症療法，將愈來愈可行。然而，目前仍只有少部分病人受惠，因為工程實在太浩大：通常需要一打以上的專家來共同研擬治療計畫，而且這些人還得掌握目前所有科學進展才辦得到。況且也並非所有治療法都已成熟。為了更清楚描繪這景況，彭恩展示了一張皮膚癌病患的照片，該病患全身都已布滿了腫瘤。下張照片，則是其個人化癌症療法的成果，全身腫瘤幾乎都已消失。但第三張照片，腫瘤卻都又回籠，治療後數週，癌症又突變了。

因此，醫師只好不斷以不同的藥物組合，來對付這些突變再突變的癌症。但是，到底該如何為每個人找到那個正確的組合呢？數以百萬的病患？目前，核准使用的癌症治療有效成分約有兩百種，並有一千兩百種相關藥物臨床試驗發展中。任何兩種成分的組合都可得出十萬種可能性，若隨意組合三個成分以上就逼近三億種。而製藥工業目前慣用的方法，也就是一種一種組合慢慢去試驗，實在無效率到讓人絕望的地步。彭恩看到了其中的「瓶頸」，正是機器可以突破與拓展的地方。輸入了病患基因組與癌症類型資料的智慧型軟體，在遍覽醫學文獻後，便可提出可能會有最佳療效的藥物組合建議。「期望從此以後，尋尋覓覓新療法只需數月，而非一個世紀。」彭恩說。

至於這個願望可否實現，微軟正與奧勒岡的騎士癌症研究所（Knight Cancer Institute）合作進行試驗。該所醫師多年來不斷嘗試治療白血病的各種新組合，現存藥物可有一萬一千零二十六種組合療法，過去兩年他們已試了一〇二種。微軟的機器將其餘約一萬種組合掃了又掃，並為目前進行中的試驗，提供各種適合的雞尾酒療法建議給腫瘤專家參考。對於微軟來說，這只是人與機器合作的新世界開端，中程目標是希望能改變整體醫學現況：「我們期望能打造出一種有助於決策的系統，」彭恩說，「一種能評估所有資訊的機器，為的是能給予專家建議，並且經由與人互動的過程繼續學習。」

微軟的主管級人物老是不斷強調，他們所做的一切並非想取代醫師，而是由機器來「代勞繁瑣的工作，以減輕醫師的工作負荷」，哈達絲．碧特恩（Hadas Bitran）說，她是微軟以色列分公司的人工智慧專家。她教導機器與人交談。她的部門研發出一種「虛擬健康醫療助手」，目前已有許多醫院進行測試中。病患有不舒服症狀時，可上醫院網站尋求諮詢，只是與其對話的並不是醫院護士，而是電腦。該機器已被餵入就診相關資訊，並可進入所有醫療資料庫中搜尋。

測試內容約略如此：

「我的腿會痛。」患者寫道。而機器則以一張腿部的圖片回覆：「哪裡痛？」

「小腿肚。」

「若以一到十來形容痛感，有多痛？」

「七。」

「什麼時候開始痛的？」

「星期日。」

「您剛搭了長途飛機嗎？」

「是的。」

「有呼吸急促嗎？」

「有。」

接下來還有一些就診時的相關問題：您目前懷孕嗎？抽菸嗎？是不是運動時受的傷？

最後，該軟體決定：「您可能有血栓，請立刻來就診。」同時該機器也自行編列了一個病歷號碼，並自動把蒐集到的資訊傳送給看診醫師，也可應要求將家庭醫師那裡的所有電子病歷一併送達，滑鼠一按就可開放。

這種應用軟體能存取的個人資訊愈多，愈能運作良好。其實，這原則適用於數位化醫學的整體發展：未來醫學將被DNA分析資料、所有病歷檔案，以及愈來愈龐大的臨床試驗與研究專案資料庫推著往前邁進。

微軟推出線上app應用軟體「Healthvault」，以健康醫療保管箱概念，提供大家將所有敏感醫療資訊儲存於雲端的管道，無論是正式的醫師診斷報告，或僅是智慧型手機上的計步資訊都可存，並可選擇開放某些資訊供醫師或保險公司使用。Google與蘋果也有提供類似的應用軟體，這些科技巨人估計，病患可能會想把X光片儲存在自己存放相片與電子郵件的同一地方。這樣既簡單又方便，也是數位世界消費者最終所重視的。

Google與Facebook在個人資訊處理方面雖然常為人詬病，但其使用者人數仍然與日俱增。兩個集團都信誓旦旦地說，會盡速自過往資訊使用與安全的錯誤中學習經驗，然後反轉局面，讓自己成為當今無人能及，最能保證資訊保存安全的專家。「我們有兩個基本訴求：大家應該要自行保有醫療資訊，並且可隨時存取與收回。」微軟研發負責人彼得．李說。

不過，真有人願意把攸關性命的資訊，全部交付在某個集團手中嗎？萬一，帳號被駭怎麼辦？而且，誰知道它們背地裡把我們的資料拿去做了什麼？這種以個人資料為基礎的預防醫學，也就是Verily、微軟與其他科技集團正在進行的模式，對於我們的個資與敏感資料來說，實在具有莫大的潛在危險。二○一五年時，美國安泰醫療保險公司就曾被駭，七千九百萬筆病患資料遭殃。泰瑞莎．佩頓（Theresa Payton），白宮前首席資訊長，目前為網路資訊安全公司Fortalice執行長，也曾預測健康醫療資訊將會愈來愈受駭客青睞。這麼說來，難道最好把所有醫療資訊通通撤下嗎？

只是，唯有讓醫師能更快速、更全面地掌握所有資訊，灌輸學習型機器足夠多的資料，並且從而產生更多資訊可供使用，科技醫療的偉大願景才有可能實現：包括新式藥物、個人化療法，更健康的人生等等。而這一切，值得犧牲個人資料去獲得嗎？諸如此類的質疑不斷有人發聲，感到愈來愈迫切，而隨著醫學與生物學繼續進步，相關論戰想必只會愈演愈烈。

相關書摘 ▶《明日醫學》：「合成器官」首先可行的是肝臟，人工心臟就困難多了

書籍介紹

本文摘錄自《明日醫學：終結絕症×訂製基因×永生不死，迎接無病新世紀》，寶鼎出版

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作者：湯瑪斯．舒茲（Thomas Schulz）

譯者：林琬玉

是基因科技新時代的黎明時刻，抑或是擊潰社會正義的黑暗時代？

——關鍵就在於我們抱持何種態度，以及對這場醫療革命的認識多寡！

治癒阿茲海默症、戰勝癌症、多活數十年⋯⋯

基因操控、製造人工器官、把人腦與機器連結⋯⋯

《星際爭霸戰》、《艾莉塔》不再是空談

運用新技術解碼並重寫命運的未來，近在咫尺

在矽谷，這個向來被視為孕育超凡理念、改變世界發展的完美溫床，一場撼動人類生命的重大變革已鋪天蓋地襲來：這回是醫學發展上的一波新高峰。科技巨擘如Google、微軟、Facebook和IBM，以及無以計數的新創公司，藉由演算法、人工智慧與大數據分析等快速發展的新技術，正爭相致力於為個人量身打造完美的診療方法，除了要在這個全球商機上兆的領域奪得一席之地，更要引領眾人前往一個更健康且更長壽的無病時代。

《明鏡週刊》駐矽谷特派員湯瑪斯．舒茲，以獨家管道深入矽谷祕密研究實驗室與工作現場，匯集超過150次以上的訪談內容，以觀察入微的細膩筆觸帶領讀者由淺入深，一窺這個當紅產業的獨家內幕：

抗病之戰 ：影像辨識、AI深度學習、免疫療法的躍進，不僅讓阿茲海默症、帕金森氏症、癌症等絕症的治癒之路出現一絲曙光，以往模糊難辨的心理疾病也能藉由大數據分析、穿戴裝置更加精確有所進展。

：影像辨識、AI深度學習、免疫療法的躍進，不僅讓阿茲海默症、帕金森氏症、癌症等絕症的治癒之路出現一絲曙光，以往模糊難辨的心理疾病也能藉由大數據分析、穿戴裝置更加精確有所進展。 基因編輯 ：治癒失明、訂製寶寶、遏止傳染病……只需要運用「CRISPR」這把便宜又簡單的「基因剪刀」，人類想一手掌握自己的完美進化已不是夢，甚至還能製造出符合需求的實驗鼠，讓臨床研究進程跨進一大步。

：治癒失明、訂製寶寶、遏止傳染病……只需要運用「CRISPR」這把便宜又簡單的「基因剪刀」，人類想一手掌握自己的完美進化已不是夢，甚至還能製造出符合需求的實驗鼠，讓臨床研究進程跨進一大步。 人工器官 ：影集《西方極樂園》中所呈現的3D列印技術，若能使用在醫療領域上會是何種光景？人體器官組織都能人工製造，不必再苦等適合的捐贈器官；更有研究人員正努力製出合成精子、卵子，未來生命很可能完全於實驗室中誕生。

：影集《西方極樂園》中所呈現的3D列印技術，若能使用在醫療領域上會是何種光景？人體器官組織都能人工製造，不必再苦等適合的捐贈器官；更有研究人員正努力製出合成精子、卵子，未來生命很可能完全於實驗室中誕生。 腦機共生 ：用說的太麻煩，直接心電感應如何？矽谷工程師致力研發可植入大腦的晶片或穿戴式大腦數據機，擷取腦中的語言訊號並轉換成文字，不僅能夠協助癱瘓、失明、語言障礙患者溝通，也可以更精確地與電腦交流。

：用說的太麻煩，直接心電感應如何？矽谷工程師致力研發可植入大腦的晶片或穿戴式大腦數據機，擷取腦中的語言訊號並轉換成文字，不僅能夠協助癱瘓、失明、語言障礙患者溝通，也可以更精確地與電腦交流。 長生不老：我們是否能拜未來醫學之賜而青春永駐？藉由尋找隱藏在年輕血液之中，和老化相關的生物標記，或是運用幹細胞讓身體重開機，也許未來人人都能健康地活到兩百歲。

作者不僅在本書中闡述各種彷彿來自幻想的先進技術，說明未來醫學將為我們每個人帶來何種機會與風險，更不忘大聲疾呼，眾人應一併思索與面對那些隨之而來、在政經與醫療政策方面的各方衝擊與挑戰：這場醫療革命將導致未來療程更加客製化，其費用卻也將愈發高昂；基因編輯得以讓嬰兒免於先天疾病的傷害，但是否會產生副作用卻未可知；為了讓治療更加精確而提供的個資，是否有被濫用的疑慮？道德底線該設在何處？遙望未來，無論是政府、企業或個人，都得去設想不斷進化的醫療技術將產生的衝擊與課業，唯有調整至正確的發展方向，才能自這個即將開展的醫療新世界中受益。

Photo Credit: 寶鼎出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航