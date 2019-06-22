【圖輯】婦孺大冒險：我不能死在委內瑞拉，秘魯是我最後的希望

最近一段時間，國際上發生許多新聞事件，卻讓前幾個月鬧得沸沸揚揚的委內瑞拉危機被掩沒。其實委內瑞拉的局勢依然相當不樂觀，人民生活困苦，整個國家都還陷在無解的政治鬥爭中。

許多委內瑞拉人跋山涉水，冒險越過邊境到其他國家安身立命，其中帶著孩子逃跑的母親最為艱苦。在邊境徒步跨越哨口、在湍急河水勇敢渡河，甚至還有遭詐欺旅行社騙去所有金錢，或是遭到搶劫的慘況。

聯合國難民署表示，委內瑞拉女性人數在秘魯邊境已達前所未見之多，因為秘魯6月份宣布要緊縮邊境控管，更吸引委國難民在加大管制前湧入秘魯。

奎維多和她的孩子｜Photo Credit: Reuters/達志影像

「我們像盲人，在這裡漫無目的流浪。」28歲的奎維多（Erika Quevedo）說，她和兩個孩子與母親，從委內瑞拉的家鄉出發，展開八天的旅程。由於身上現金不多，所以會跟其他在旅途上遇見的委國婦女一起行動。「若沒有遇見她們，不知道我跟孩子們現在會怎麼樣。」奎維多如是說。

委內瑞拉局勢的惡化，導致該國真正需要幫助的人沒有得到協助，當青壯男性出走後，老弱婦孺也跟著踏上逃亡的旅程。

巴里奧絲（左2）以及女兒和孫女｜Photo Credit: Reuters/達志影像

51歲的裁縫師巴里奧絲（Rosalba Barrios）總共有八個孩子，她跟其中一名女兒和兩個孫女一起越過邊境，前往祕魯找已先移居過去的成年子女。「我根本沒辦法靠政府給的物資生存」，巴里奧絲說，在一年半之內發生數度搶劫，導致她83歲的老母親和28歲的兒子因藥物短缺而喪生。

阿瑪斯和女兒在秘魯邊境排隊等待入境｜Photo Credit: Reuters/達志影像

抱著女兒的28歲母親阿瑪斯（Marlioth Armas），也深感委國物資短缺的困境：「牛奶、洗髮精，什麼都沒有。」她的丈夫已先去秘魯，阿瑪斯正要前往與丈夫團圓。

「我真的相信瓜伊多（Juan Guaido），我相信他會改變這個國家。」22歲的年輕媽媽拉雅（Andraimi Laya）抱著兩歲的孩子說，委內瑞拉的人民至今都相信反對派領袖、依憲法出任代理總統的瓜伊多有能力解決經濟困境。

拉雅和女兒傑西（Jessy）｜Photo Credit: Reuters/達志影像

但為了生活，拉雅賣掉她僅剩的資產：一台電視，帶著那微薄的現金前往秘魯。不過，當秘魯總統畢斯卡拉（Martin Vizcarra）宣布6月15日起，委內瑞拉國民需要有簽證和護照才能入境之後，拉雅僅存的一點希望也沒了。

「不，我不能死在這裡，這是我最後的機會。」被擋在秘魯邊境的拉雅如是說。

拉米雷茲和兩個孩子｜Photo Credit: Reuters/達志影像

22歲的拉米雷茲（Nemesis Ramirez）帶著六歲和五個月大的孩子前往秘魯，要去找幾個月前已先行移居過去的丈夫。「我被一間很糟糕的旅行社騙了，我們被困在哥倫比亞四天，孩子只能睡地板。我難過得想放棄，回到委內瑞拉，但女兒她想繼續，她想看爸爸。若連她都這麼堅強，我更沒有理由懦弱。」

據官方數據顯示，近幾週每週都有五萬名委國人進入秘魯，過去幾個月僅1500至2000人而已。之所以會一下子暴增，只是因秘魯官方對入境的審查比較嚴格。

然而，奎維多說眼下發生的所有困難，都比在委內瑞拉當個母親還要好。她兒子早產時，她根本去不了醫院也叫不到救護車。「我只能在家生產，幸好我媽是助產士，否則我跟我兒子現在也不會在這裡。」

23歲的羅薩蕾絲（左2）和她的弟妹與孩子｜Photo Credit: Reuters/達志影像

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航