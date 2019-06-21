政院推出房租補貼讓單身青年「敢婚敢生」，世界各國比一比

行政院長蘇貞昌昨（20）日核定「協助單身及鼓勵婚育租金補貼試辦方案」，今年9月起，符合條件的單身青年可申請每月租金補助新台幣2600元到4000元，婚育家庭則為3000元到5000元。



蘇貞昌在院會中表示，他核定內政部的方案，將有2萬4000位單身年輕人及新婚與育兒家庭可受惠，希望有助青年敢婚、願生、樂養。內政部次長花敬群則說明，該方案預計於今年9月起試辦一年，9月申請，11月就可以核撥，補助2萬4000戶，總預算11億元左右。

誰可以申請？

20歲到40歲的單身青年

新婚2年內，或育有未成年子女的婚育家庭

申請條件比以前放寬多少？

該方案申請資格比目前的租金補貼放寬，從每人每月所得須在最低生活費1.5倍以下，放寬至2.5倍以下；目前條件還有家庭年所得需低於20%分位點，提高至35%以下即可申請租金補貼。以實例來看：

台北市：單身青年或婚育家庭，每人每月平均所得低於4萬1450元以下

新北市：單身青年或婚育家庭，每人每月平均所得低於3萬6665元以下

可以補多少？

關鍵評論網/李秉芳製 單身青年租金補貼分為3級距，婚育家庭租金補貼則分成4級距。

另外內政部上午在行政院會報告「社會住宅政策推動及第二階段規劃情形」。蘇貞昌表示，社會住宅是政府協助弱勢族群與年輕人可以輕鬆住得起、住得好，具體落實居住正義的重要政策，近3年來直接興建的社會住宅達成戶數已有近2萬8000戶，今年底前還會有1萬2000多戶會動工。

民間團體巢運和OURs也在今年5月時，針對六都的社會住宅進度進行評比，僅有桃園市勉強跟上進度，其餘縣市都落後本來的規劃。

蘇貞昌也指出，「包租代管」計畫推動成果未如預期，請內政部針對問題檢討精進，增加彈性及誘因，並協助尚未完成相關房屋稅及地價稅減免自治條例的新北市等9個縣市，儘速完成法制作業。



他說，這是國家重要政策，請各國營事業主動參與興辦社會住宅，協助提供土地，也請經濟部就台糖等適合土地，主動參與興辦社會住宅；財政部持續督導公股行庫，積極辦理社會住宅貸款、融資業務，儘量給予地方政府協助。未來國家住宅及都市更新中心將陸續協助各地方興辦社會住宅，希望各地方政府配合研修相關自治條例，免徵行政法人直接興建社會住宅的地價稅及房屋稅。

其他國家怎麼幫助青年找房子住？

蔡英文政府採取租金補貼，有立委認為是「政策買票」，也有立委認為是照顧青年落實居住正義的社福政策，其他國家又是如何保障居住權的呢？綜合《華視》、《轉角國際》、《大紀元》、《風傳媒》、《香港01》和《聯合報》整理的各國的租房政策：

柏林：房租凍漲5年

最近11年來，柏林市房租已經上漲了一倍，在靠近市區的區域，附家具的10坪公寓，月租台幣3萬5000左右，儘管還比不上倫敦巴黎等大城市，但以柏林人習慣相對較低的物價來說，這已經令人難以接受，而且柏林有85％的人都是租房子住。

柏林6月18日拍板定案「房租5年凍漲」計畫，房租未來5年將凍漲，這項措施將於明年1月正式生效，適用於柏林市現有的140多萬戶出租房屋。屆時柏林也將成為全德國施行房租凍漲的第一邦。

紐約：立法管制租金調漲

紐約市是全世界房租第3高的城市。據統計，2011年1月的一房公寓每月房租約為1938美元，2019年4月的月租為2945美約台幣9萬1000元），8年多來漲幅逾五成。

紐約州議會15日通過將《租金管制法》永久立法，將原本的「轉手條款」刪除，該條文允許管制公寓易主時，新房東可以調漲房租，現在則將不能隨意漲房租，另外也禁止房東以裝修為名目向新房客調高房租，小型建築公寓的房東若進行翻修，每戶租金最多只能調漲89美元，這額度漲幅30年有效。

紐約市人口約850萬人，其中約240萬人住在租金管制公寓，管租公寓的房東收取的租金額度是有受限制的。以前，如果月租金或租戶收入超過某些金額門檻，管租公寓可能會自動脫管。今後無論租金或租戶的收入如何，管租公寓都還將受到管制。立法希望能保障弱勢，但也有人批評會衝擊房地產市場。

巴黎：實施「房租上限」

巴黎是全球房租第5高的城市，之前曾用設定「參考價格」的方式來管制房租，房東所要求的房租上限是中間參考價格加碼20%。基本上不應超出這個價格，如果房東一定要租更貴就要再協商，房客有3個月時間跟房東協商，協調無效時，還可以請法官裁決。這個規定則在2017年底認為不應該只針對巴黎而取消並重新研議，現在巴黎市政府將於7月1日實施新法，還是要管制房租上限。

另外巴黎也採取和紐約相似措施，禁止房屋轉手後，新房東隨意漲房租，另外巴黎房租行情亦受到Airbnb影響，也和西班牙的巴塞隆納一樣打擊非法炒作的短租業者。

斯德哥爾摩：公宅終身租約，漲價須雙方同意

瑞典的房屋出租規定是知名的嚴格，政府嚴禁炒房，民眾買房大多是自住，出租比率不高，不過由於人口增長速度快，房子供不應求，目前瑞典人口約1000萬，其中300萬人是租房族。

1960年代，瑞典政府就推出「百萬家庭計畫」，興建公共住宅，由法人機構負責營運。在房屋出租市場中，公共住宅約占一半，在斯德哥爾摩約44%。房屋租金價格每年必須由住客和房東組成的協會共同協商談判而定。

想租公共住宅的民眾最久可能要排隊20年或抽籤，不過一旦租到房子，租約就可終生擁有，房租在政府規範下有一定保障，也可以換到其他住宅去。如果要將手上的租約轉租，僅限於從軍或出國人士。如此嚴格的管制有好有壞，壞處是造成房屋黑市猖獗，租客透過黑心掮客，以不正當手段取得租約。

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核稿編輯：羊正鈺











