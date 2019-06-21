長榮告工會「罷工違法」一天求償3400萬，到底「勞工董事」可否協商？

長榮空服員和公司勞資協商長達兩年多都未能有共識，工會成員於6月7日高票通過同意罷工，昨（20）日下午協商再度破裂後啟動罷工至今超過24小時，影響長榮破百航班，工會下午表示已超過1400人繳交護照、公司員工證和台胞證「罷工三寶」（長榮約有4600名空服員，加入桃園空服員職業工會長榮分會的有3276人，有2949人在罷工投票中投下同意。），而長榮公司則對工會提告，指罷工為「非法」並求償一日3400萬元。

長榮告工會：一天要賠3400萬

《中央社》報導，長榮今天委託律師到台北地院遞狀，向工會非法罷工提出損害賠償。律師表示，長榮以工會理事長及全體理監事作為被告，求償每天新台幣3400萬元。

雖然雙方昨天協商主要是卡在「日支費（外站津貼）」和「禁搭便車條款」，不過長榮公司今天提告理由則為空服員提出的「增設勞工／工會董事」訴求，《經濟日報》報導，長榮航空公司總經理孫嘉明今天表示，工會提出勞工董事的訴求，依法並不屬於調解事項，因此公司將對此提出非法罷工告訴。

《中央社》報導，長榮航空委任律師鍾郡表示，是否增設勞工董事本來就是股東會的職權，不是公司單方面可以決定，這樣的訴求在團體協約中從來沒有聽過工會提出，到調解後期才出現。

他指出，長榮航空主張工會違反《勞資爭議處理法》第53條立法意旨，雙方無法事前達成共識，也無法達成有效協商，這樣的訴求本身不是「調整事項」的勞資爭議，跟勞動條件如工資、工時無關，不是公司單方面可以處理的事情，這次的罷工也是違法的行為，因此提出訴狀要求損害賠償。

鍾郡說，長榮航空以一天損失的營業收入作為請求基礎，參考尼莎風災期間全面停飛產生的損害，詳細的主張在日後的訴狀再補充，金額大概一天新台幣3400萬元，將視罷工的持續期間作為計算基礎，至於求償的對象，以工會的理事長及全體理監事作為被告。

「勞工董事」到底可不可以協商？

長榮航空公司認為工會提出勞工董事的訴求，依法不屬於調解事項，因此對此提出「非法罷工」告訴。

不過在5月底時，立委鍾孔炤曾在立法院質詢勞動部長許銘春，當時就針對「勞工董事」到底算不算「調解事項」提出討論，而根據質詢影片，許銘春的回答是「應該算」，鍾孔炤事後也在臉書上" target="_blank">貼文進一步說明，強調勞資爭議時雙方有所攻防乃是必然，然而惡意扭曲法令的言論則不應任其氾濫，主管機關應在第一時間澄清，也謝謝許銘春明確表態。

《經濟日報》報導，國立政治大學勞工研究所教授成之約則分析，《團體協約法》本來就沒有清楚區分哪些可以談、哪些不能談，當然與法律牴觸或禁止的事項不能列入協商，但其他沒那麼嚴格規定。例如法定每週正常工作時數是40小時，勞資雙方協商把工作時間變成42或48小時，就算協商有結果，與法律規定牴觸，協商基本上就不會被承認。成之約認為，

工會提出勞工董事的訴求，長榮航空公司大可主張這與法無據，或與現行實務運作有衝突，但好像沒有必要針對這議題指責勞工「罷工是非法」，這是對工會做出強硬作為。



《團體協約法》針對團體能約定的事項範圍很廣，本來談判協商就是這樣，除了勞工董事，涉及勞動條件、薪資福利待遇等，也都是談判協商過程中雙方實力策略的展現。現在空服員提出協商的事項很多，談判破裂是因為很多事項都談不成才造成這樣的結果，不明白長榮航空公司怎麼單獨挑選法律沒有規範禁止的事項，去提告罷工非法，在法理上站不住腳。

《中央社》報導，交通部次長王國材被問到此題時則表示，勞工董事是否能列為勞資談判項目，過去在桃園市政府勞動局協商時已經討論過，但他認為目前最重要的「怎麼和平落幕」，而不是互相告來告去、攻擊對方，建議在這個節骨眼，大家心平氣和，因為都是一家人，最重要是趕快處理掉勞資爭議。

他也表示，勞資雙方彼此爭議不大，只有在「禁搭便車」條款這部分有比較大的歧見，且「禁搭便車」也有很多替代方案，希望方案趕快出來，讓事件和平落幕。

《中央廣播電台》報導，桃園市空服員職業工會對於長榮提告，則解釋「勞工董事」只是爭取勞工參與治理的方法之一，他們樂見公司提出各種建議進行討論；工會委任律師也強調，相關訴求不構成違法空間。而資方委任律師鍾郡則認為，雙方認知不同就涉及法律爭議，下一步就在法院討論。

工會：公司越強硬勞工越團結

《中央社》報導，桃園市空服員職業工會秘書長鄭雅菱下午也表示，與資方的協商管道始終敞開，但從工會宣布罷工開始至今，都沒收到長榮航空願意協商的進一步消息，《TVBS》報導，她也表示很遺憾看到長榮竟然在工會發動罷工後，第一時間不是思考和工會有更靠近訴求的方式，反而是向法院提告，並以違法說法來做為拒絕協商理由，長榮此番作為相當沒誠意且態度強硬，只會增強工會內部團結，讓工會繼續罷工的決心不減反增。

《中央社》報導，另外工會也指出，昨天開始發動合法罷工同時，資方用非常粗暴的手法去攻擊工會合法拉起的糾察線，包含意圖開車衝撞、用潑水辱罵等方式攻擊糾察線內的會員；會員代表黃君婷也提到，資方不斷叫囂、推擠、辱罵，長榮首席副總何慶生甚至辱罵會員代表，說出「你為你自己留點後路」、「看你罷工完怎麼收拾你們」等。

鄭雅菱強調，根據法規工會設置罷工糾察線是合法行為，糾察線內的活動也屬於工會自治範圍，且工會有預留2個通道讓辦公室人員出入，譴責長榮航空公司攻擊工會的違法行為，工會委任律師程立全則說，罷工糾察線在勞資爭議處理法有明文規定，勞動部也曾發過函釋，明確表明糾察線設置是合法的，但資方卻試圖衝撞合法糾察線，呼籲資方不應用暴力、違法行為去對抗合理的罷工行為。

新聞來源：

核稿編輯：羊正鈺