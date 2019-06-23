《玩具總動員4》：超越前三集的無上鉅作，電影深度直逼《神隱少女》

（內有劇透，請斟酌閱讀）

皮克斯影業於1995年推出的第一部電影《玩具總動員》，為影史首部全3D動畫長片，當時甫推出即震驚世界，也打下皮克斯風靡全球的影視基礎。

而1999年推出的續集《玩具總動員2》，將此系列推上了高峰。《玩具總動員2》以更精湛的動畫技術，延續成功的人物設定，並用絕佳的劇本，成功打造出一部動畫史的無上經典。也因為第二集過於成功，第三集精雕細琢，隔了11年才於2010年問世。在網路世代的追捧下，不但獲得極佳的口碑，也以10億美金的票房，寫下票房紀錄的里程碑。票房紀錄雖陸續被其他動畫超越，但《玩具總動員》無爛作的紀錄，也讓此招牌成為皮克斯不滅的印記。

在《玩具總動員3》的成功下，皮克斯續推《玩具總動員4》時也遭遇不少異議，粉絲認為第三集的收尾已然完美，如果再拍第四集，最後成了狗尾續貂，會讓全球影迷失望。

結果時隔九年，皮克斯還是推出了《玩具總動員4》，這是他們2019年唯一的動畫長片。電影在試映時，即拿下爛番茄指數100%的好評，讓大家鬆了口氣。而看完本片，不得不說，在《可可夜總會》後，皮克斯又再度攀上顛峰。

Photo Credit: Pixar

《玩具總動員》系列建立在一個「玩具擁有生命與意識」的哲學命題上，而玩具生命存在的目的，即是「陪伴玩具的主人」，所以玩具萌生愛恨情仇的動機都建立於此。在此系列中，第一集講的是妒忌，胡迪忌妒主人的新玩具巴斯光年。第二集以胡迪是否會淪落到博物館，講的是玩具存在的精神（即滿足主人）。第三集延續「存在」，講的是玩具被遺棄、取代，來談他們的抉擇，但最後還是回歸到「陪伴」的概念。而第四集則更深一層，以玩具被創生、捨棄的狀況，來談玩具是否能「獲得自由意志」。

四集都在「陪伴玩具的主人」的概念下，以另一個不變的主軸「生命會扶持彼此（玩具間的情誼與互助）」，來做辯證。而永遠的第一主角，就在一系列從備受寵愛的玩具，一路走到「選擇自由」的概念。

胡迪的道德困境，全來自於「陪伴主人」與「拯救同伴」的辯證上。他作為第一男主角，秉持玩具就是要服侍主人的概念，讓他在第一集，不顧同伴的反對，拚死拯救巴斯光年。第二集他放不下新認識的胡迪牛仔秀的玩具們，本想犧牲自己信念跟著去博物館，最後被巴斯光年說服，回歸「服侍主人」的概念，並拚死拯救翠絲，同時滿足兩個主線的要求。第三集胡迪則因為堅持「服侍主人」的概念，跟同伴反目，最後在熊抱哥引發的外部危機，讓他「拯救同伴」，但他最後還是設法讓同伴們，進入一種「服侍主人」的狀態，只是改為「服侍新主人」。

就以前三集來說，藝術成就與劇本架構最為完整的是第二集。兩條主線的矛盾之間，胡迪從其中找出了一條完美的解決之道。不但化解自己與同伴的危機，同時沒有違背初衷。而第三集雖是口碑最佳的一集，但因為熊抱哥引發的托兒所危機與胡迪本身的決定無關，所以胡迪只需要依循著事件進行反應。他不但不需要有第一集的從忌妒轉化為認同雙主旨，也不用如同第二集要掙扎為新同伴犧牲跟著去博物館，或回家侍奉主人。最後為了不讓同伴在閣樓凋零，而讓主人把同伴們轉送新主人，也只是依循著他平常的作風而已。不然他其實可以不顧主人安迪的感受，不帶同伴回家，而是跟芭比一起待在托兒所，建立新的體制。

可以說在人物性格的衝突點上，第三集反而是最弱的。熊抱哥至死不悟的反派形象，雖是普級動畫片中較不溫馨的選擇，但反而讓熊抱哥的個性顯得單調，成為二流動漫中常見的反派人物。

但《玩具總動員4》卻在兩大主線的架構下，透過情節的推進暗示，讓胡迪的道德困境更加艱難，連帶的使他的性格更加複雜，讓本片成為超越前三部的動畫片無上鉅作。

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以故事來說，《玩具總動員3》有個問題，它在設定上似乎是整個系列的總結尾，因此放入了兩大主線最後必須要面對的議題：玩具的任務完成（因為主人成年）、被取代、被遺棄、面臨死亡（丟垃圾堆被焚化），反而讓這些個別情境該有的鋪陳，被彼此議題的強度給削減，最後有驚無險的快樂結局，更是把這幾個議題該深化的悲劇性整個沖淡，以至於第三集的力量甚至不如第二集衝擊來的強。特別是在第二集就已經處理了翠絲被遺棄的狀態，但第三集玩具的任務完成跟熊抱哥的被取代，其間的差異性與哲學性，就完全沒篇幅可以鋪陳（因為大半時間在處理逃獄的場景）。結構上，第三集最弱。

《玩具總動員4》則有一個前後呼應，而結構精準的故事完勝第三集。

電影一開場，就把故事拉回九年前。時間軸上應是第二集結束後過幾年的時刻，當時主人安迪的妹妹長大，不再需要牧羊女寶貝這個玩具，因此要捐贈出去。而胡迪想把寶貝救回家裡時，寶貝卻拒絕了，認為「孩子終究會捨棄玩具」，任命地接受新的命運。而胡迪面對自己的愛人離去，只能在「服侍主人」的大義下，放手讓寶貝離去，而留下遺憾。

但這件事卻成為了胡迪的心魔。真正的發酵點在於，第四集的時間軸接在第三集的後面。新的女主人開始上幼稚園，她對玩具的喜好轉變得更具主體認知，她更偏愛翠絲，因為翠絲相當於自我認同的投射，因此冷落了胡迪。而女主人在幼稚園用垃圾創造的新玩具Forky，更是自我投射的進一步展現，所以她最愛的玩具就是Forky。

此時已見證過玩具從生到死的胡迪就體認到一件事，他跟其他的老玩具一樣，已經走到了「無用」之路。而他的同伴生活一樣穩定，所以「拯救同伴」的危機不存在，而他剩下能做的「服侍主人」，就是保護Forky，讓女主人覺得幸福。

而Forky的惡搞，讓故事進入了冒險階段。因此開啟了在公路旅程中的逃跑與追逐戰。胡迪在面對新登場玩具Gabby Gabby的威脅下，上演拯救Forky的戲碼。但在這裡，最關鍵的老角色牧羊女寶貝再次登場，這也成為胡迪生命的轉捩點。

Photo Credit: Pixar

牧羊女寶貝經歷了熊抱哥式的歷程中，得到了成長。她成為「無主玩具」們的領袖，在遊樂園中，拯救修復其他無主玩具，過著有「自由意志」的生活。當Gabby Gabby以「服侍主人」的信念，為了改變天生的缺陷（發聲盒的瑕疵），死命奪取胡迪的發聲盒。這個危機是全片的重心，也構成了胡迪的新舊同伴與她之間的矛盾。

當胡迪冒著自身危險大戰Gabby Gabby受挫，害同伴受傷時，所有人都不想為了滿足胡迪「服侍主人」的心願而冒險，胡迪卻因此怒罵寶貝，這時他說出內心真正的痛苦：「不然我還有什麼用？」胡迪已然意知到他將面對被遺棄或凋零的未來，但他又不想順從前三集中其他玩具所面臨到的總總，所以他才為此拼命。但當這個決定又與「拯救（保護）同伴」衝突時，他隻身獨戰Gabby Gabby的大軍，在僵持中，Gabby Gabby掏心掏肺的一席話，打動了胡迪，讓胡迪自願放棄發聲盒，只為了換回Forky。

胡迪的決定就顯現了角色心境的深度。一個老舊的60年代玩具，失去了新主人的寵愛，即將被捨棄或遺忘（一如第二集的吱吱），他保有身體的完整也沒意義，還不如把發聲盒送給Gabby Gabby。在這一刻，他同時展現了「服侍主人」跟「拯救同伴」（所有的玩具都是同伴）的精神，並試著把事情收尾。

而最後在一連串著驚險場面下，又是所有人皆大歡喜的場面。此時胡迪的同伴們要回到新主人身邊，而牧羊女要繼續自由的流浪。胡迪在完成了兩大主軸的任務後，他為自己下了一個決定，這個決定是從第一集一路到第四集都存在的元素。他決定不回到新主人的身邊，而是跟牧羊女一起走。

這個劇情安排可說是打破了前三集的邏輯。在整個系列中，胡迪就是絕對的道德象徵。他展現了玩具該秉持的兩大精神，並以此突破重重難關。但在他終於成為一個無用之人的時候，他決定去找尋自己的幸福。而這個姿態，完全就打破了從第一集以來的主線「服侍主人」。

雖然《玩具總動員4》是很成人動畫的內容，還是顧及了兒童觀感，讓無主玩具的滿足一樣是來自「跟兒童玩」的概念，所以胡迪即使選擇拋棄主人獲得自由，也不過只是跟牧羊女一樣，「可自己決定被什麼兒童玩」而已，但以一個道德象徵來說，這就是最大的轉變。換個比喻來說，大概就如一個死忠的美國共和黨員，跳槽到民主黨，但還是沒走到美國共產黨的地步（其實四集裡面，也沒有玩具是不想被玩的，只能說這是玩具的生物本能）。

Photo Credit: Pixar

每一集當中，胡迪的轉變大多來得突然。第一集跟巴斯光年從敵對到友好，可說是友情的展現，但轉得很硬。而第二集，他看著主題曲畫面回想跟巴斯光年的情誼，讓他決定回家，還算成理。第三集中他選擇跟同伴一起投奔新主人，稍顯平淡。敗筆來自於逃獄的部分是全面重心，所以篇幅不夠處理心境轉變。

而第四集從開場的寶貝被遺棄，到中段他跟寶貝相逢後，重溫舊夢，卻又拘謹的連擁抱都不敢（前兩集中可是大親特親），到最後他與寶貝的凝視。寶貝雖不說話，但其實很想胡迪跟自己一起走。偏偏他又很了解胡迪死板的道德觀，所以無法出口慰留。而胡迪在這一切的轉折中，終於選擇了寶貝，寶貝也欣喜若狂，兩人飛撲擁抱。一切的細節處理得都比前三集好太多，讓人物的縱深顯得更加動人。

而胡迪同伴的反應也非常精準。這批玩具是經歷過三集歷險後，步入晚年的生命體。過程中看過太多同伴被遺棄與掛點。當胡迪選擇離開的時候，他們都知道這是對他最好的選擇。所以巴斯光年什麼也沒說，只是祝福胡迪。他之所以沒有跟胡迪一起走的原因也在於，自己所愛的翠絲是新主人寵愛的玩具，他自然不想離開翠絲，跟胡迪的分離也就成了必然。雙方都不用再說什麼。

而這些細膩的處理，讓《玩具總動員4》攀到了一個高峰。論劇情精密度，或是人物的行動、情緒、選擇，全都跟藝術劇情片沒兩樣。對於人性的刻畫，相當到位，甚至是近幾年來皮克斯最深刻的作品。這讓本片的電影深度直逼《神隱少女》，可說是皮克斯電影精神的最高展現。

沒人想得到在《玩具總動員3》之後，皮克斯可以做出更加超越的系列作。本片的經典場景很多，寓意很深，雖然受限於老少咸宜的設定，對於死亡與悲劇性的元素始終沒有納入，讓它還是無法登峰造極，但以電影成就來說，已是值得一看再看的影史經典了。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航