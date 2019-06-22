喜歡「乖學生」，只招收女空服員的長榮「潛規則」

文：Sloe

「家家有本難念的經，各行各業都有他的辛苦，但這些事情是外人所不知道且無法感覺的。」

這是一件很重要的事情，因為應該要存在於你我的心中，每個人、每份職業都有他的壓力與辛苦，所以我們都該彼此尊重，彼此體諒。每份工作的薪水高低並不只是存在於帳面上看到的數字，而是為工作所付出所需要的回饋。

喜歡「乖學生」，只招收女空服員「潛規則」的長榮

好多年前，我也如同許多人一樣，覺得空服的工作，看起來很輕鬆，卻可以賺的不少，還能到處去玩，感覺好開心喔！尤其是看到大學同學畢業後考進空服，看他社群軟體的貼文，覺得空服好有趣好開心。

然後朋友問我要不要一起去考空服，我就想說，去試試看吧，好像能考上也不容易。

決定要考空服的時候，也上網爬了很多文章，了解了國內兩大航空公司的工作環境、氣氛、公司文化的不同，也知道好像空服是蠻辛苦的。

但這就是最大的重點了：「當自己沒有實際感受過，只透過文字或聽別人說的內容，自己是無法真正理解是什麼樣的感覺。」

也就是說，就算知道空服會有時差、好像在機上要做的事情蠻多的，而且要搬很多很重的備品（這還不算奧客的行李）、要彎很多次腰、要走很長遠的路、要忍受孤單、甚至是過年過節不能與家人朋友的相聚相處的孤單。

或是，長榮比華航辛苦，喜歡聽話的乖學生，工作氣氛很嚴僅，因為重視安全，所以對空服的安全專業特別嚴格，所以壓力會比較大比較辛苦，此外，長榮只有女生，然後因為是私人企業所以有營利上的考量，所以飛行時的人力比較少，工作上會更加需要付出勞力，更加辛苦......等等等等。

而這一切在當時準備考空服的我看來，好像有點辛苦，但空服的工作時間與收入，好像還算值得，所以我願意。之後也很開心考上了，並進入長榮開始受訓。

Photo Credit: 中央社

空服員的薪水很高，但我最終仍決定離開

在受訓時，剛好碰到了集團園遊會，我們必須要參加，原本覺得很有趣，但卻被公司規定要穿「牛仔短褲」來展現我們的青春活力，然後被告知要和某個子公司一起進場，指派了班上兩位漂亮的女同學，要當小蜜蜂，給兩位子公司扮演大魔王的男士追，作為入場的小趣味（這一切都是用告知的方式，完全沒有與我們討論過），讓我開始覺得有點不舒服。

為什麼我們就要被當做花瓶，然後隨便的就可以指派我們做一些奇怪的事情不須經過我們的同意，非常的不受尊重。

上線後，我才知道前述文字的辛苦、孤獨，是什麼樣的體會。不想再多描述，但舉個小例子，才飛不到兩個月、從來不知道腰痛是什麼的我，早上起來腰會痛到無法直接坐起來，常常覺得腰很痛。

薪水，雖然比上份工作高很多，但綜合許多因素，我覺得這份薪水、休息的天數是不夠的，我寧可回廣告公司領個三萬，也不想要領個七八萬，但是要忍受身體的勞累，分離的孤獨與很多看不到的傷害，所以我就決定離開了。

所以如果可以，希望不要有人在冷言冷語，說空服有多爽多好賺，然後現在罷工是好貪婪，不知好歹，因為空服，沒有你想像中的這麼爽。

Photo Credit: 中央社

罷工，本來就是勞工捍衛自己的權利

有些人會針對罷工者的帳面薪水與一般薪水來評斷，就認為空服已經是高薪，不該不滿足，可這樣擅自去認為薪水的「數字」，反應到的工作內容合不合理，不是很奇怪的事情嗎？

例如對我來說，我覺得空服員的薪水不足以滿足我失去的東西，加上身體狀況也不允許，所以我離開了，但那些選擇留下的人覺得薪水不合理想要爭取，不是正常的嗎？況且，這些人在爭取的時候，當然不可能提出一個搞垮公司的天文數字薪水，就只想留在長榮，想爭取合理薪水，也絕對不會希望長榮倒閉讓自己沒飯吃。

請大家想想，如果今天全世界都是黑心雇主，無論你去到哪個地方都是狠狠的被剝削，工時長、需要付出許多勞力、然後薪水又超少，但你也換不到更好的工作，因為每份工作都是如此黑心，請問這時候的我們應該要怎麼辦？是默默忍受，還是可以團結起來去改變這一切，爭取我們應該要得到的權益與對待呢？

也有些人說「不爽就該離職」而不該罷工，但在我看來，離職其實才是一種消極的選擇，反而沒有辦法讓環境變得更好。

請記得，我們現在所享受到的自由與盡可能的平等，也是前人們不斷抗爭所獲得的，為什麼勞工透過罷工來爭取更好的工作權利，在台灣有這麼多人會說是不道德的，為什麼勞方只能依照資方的規矩走才是正常的？

Photo Credit: 中央社

「消費者」的角色非常重要，不應該成為資方壓榨勞方的幫兇

確實，空服罷工，會造成許多遊客的不便，但是為什麼不能想想，他們提出這個議題其實蠻久的了，從端午節前就在講，而且還經歷過罷工的投票，但期間，資方的態度始終強硬，並且還恐嚇員工如果罷工就要取消他們的許多權利，卻沒有用好的方式來與勞工對談，引發此次的罷工，其實根本就不意外。

為什麼不說，是長榮促成了這次的罷工事件？難道不是他們評估過後，認為罷工的傷害可能比同意勞方的條件來得划算，所以讓勞工罷工嗎？

回過頭來，我們身為「閱聽眾」，消費者＝收視率＝廣告主下廣告依據來源，不該成為爛媒體爛內容的幫兇。

為什麼說到這個呢？看許多新聞，其實都比較站在長榮的立場與角度撰文，請想想，長榮是會下廣告的金主，空服員是很難出錢來買廣告的人，把這個背景因素放在心上，再來看看這些報導文吧！

話說，超級黏人的我，我先生昨天下午三點坐長榮的飛機出國出差去了，預計下週回來，如果他回不來我會很傷心，但我還是支持長榮空服員罷工！

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航