前倫敦市長對決「中國女婿」，新任英國首相如何面對「脫歐大限」？

經過自6月13日起的一系列黨內議員投票，執政中的英國保守黨最終選出強森（Boris Johnson）與亨特（Jeremy Hunt）為最終的兩名黨魁候選人。

自即日起，全英國的保守黨黨員會陸續收到選票，投票結果將在7月22日當週公布，最多支持的人選將接過日前退位的梅伊（Theresa May）成為新任英國首相，直接面對10月31日大限在即的英國脫歐困局。

美國紐約出生的強森，對決「中國女婿」亨特

強森和亨特兩人都是英國政壇老將，也都曾為梅伊政府的內閣成員，《BBC》報導，亨特在過往14年的從政經歷中，有6年的時間為內閣閣員，經歷過英國文化媒體體育部（DCMS）大臣、衛生和社會保障大臣，以及外交大臣等工作；反觀強森雖然只有2年的內閣閣員經歷，但他在2008至2016年擔任倫敦市長，主辦2012年倫敦奧運，擁有極大的媒體曝光量。

現年55歲的強森在美國紐約出生並在2015年放棄美國國籍，從政前曾擔任《泰晤士報（The Times）》、《每日鏡報（Daily Telegraph）》等媒體的編輯；52歲的亨特在參政之前則曾任職於數家商業顧問公司，根據《Express》報導，亨特在從商其間結識了中國籍的妻子Lucia Guo，並在妻子的老家西安舉行婚禮。

Photo Credit：Reuters／達志影像 亨特的中國籍妻子Lucia Guo

話雖如此，兩位未來的首相人選也各皆具有爭議。

《Politico》報導，在脫歐公投的宣傳期間，支持離歐的的強森曾數度引用錯誤的訊息誤導選民，日前也曾遭相關團體以「以公職身分刻意誤導大眾（misconduct in public office）」提告，雖然最後未遭起訴，但仍造成其個人與脫歐派的形象傷害。

而根據《獨立報》報導，亨特在擔任衛生大臣期間，因為大幅度的樽節醫療開支，造成英國國內醫療效率低落、病患就醫的等待期延長，更導致許多年輕醫師因此出走，此外，《Express》報導，亨特在擔任外交大臣期間出訪中國時，曾在中國外長王毅前口誤將自己中國籍的妻子說成是日本籍。

兩人都提出「重啟談判」，但歐盟真願意嗎？

面對上任後最迫在眉睫的脫歐問題，強森與亨特兩人都傾向脫歐，並提出重啟改善協議的談判，但皆不排除進行無協議脫歐（No deal Brexit）。

《BBC》報導，亨特表示將召集新的談判團隊赴歐解決脫歐協議內愛爾蘭邊境問題（Backstop）的爭議，也不排除延後歐盟所提出的10月31日脫歐大限以爭取談判時間；強森則認為不論是否達成協議，英國都該在脫歐大限前離開歐盟，並提出先將390億英鎊（約1兆5000萬台幣）的「脫歐分手費」扣下，當成談判條件。

話雖如此，根據《中央社》報導，歐盟28國領袖6月21日在布魯塞爾峰會結束後，歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）表示雖然歐盟27國（除英國外）聯合立場是期待與下一任英國首相合作，建立一個與英國親近的未來關係，但對先前與梅伊達成的脫歐協議依舊不讓步，亦表示現有的協議，不能重新談判。

Photo Credit：Reuters／達志影像 前英國首相梅伊與歐洲理事會主席圖斯克

保守黨的黨主席，是如何選出來的？

和總統制國家由全民直選國家領導人的方式不同，屬於議會制的英國，國會最大黨的黨主席即為國家領導人，負責組閣的工作。

根據保守黨黨內的規定，黨魁辭職下台後即開放現任議員登記參選，欲參選的議員需要有另兩名同僚連署，截止後即展開黨內議員的投票，每一輪除去一名支持票數最少的人選，直到剩下兩位時再交由保守黨全國黨員票選，勝出者則將成為新任的黨主席，當保守黨為執政黨時，則同時成為英國首相。

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核稿編輯：羊正鈺