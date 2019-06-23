長榮罷工第4日：台灣空運史上影響最大，旅遊業擬發動「反罷工抗爭」

長榮航空空服員罷工進入第4天，取消航班共315班、影響接近6.5萬人次，已經超越華航今年2月華航機師罷工7天取消214航班的紀錄，創下台灣航空客運史紀錄。長榮航空也進一步公告未來一週停飛航班，從24日到28日之間，預計取消532班次，估計影響超過10萬人次。交通部次長王國材在午間記者會中指出，長榮航空已經宣佈未來一週停飛班次，預計從明（24）日開始，每日維持40%運能，。

今日單日取消班次為113架次，影響人次為2萬5352人次，長榮運能為37%。

此外，桃園市空服員職業工會預計將在今晚7點，於桃園長榮航運大樓前的罷工現場舉辦團結晚會。而針對長榮航空提出非法罷工損害賠償的訴訟，桃園市空服員職業工會表示，公司曲解勞工董事訴求為違法事項，甚至有打壓罷工活動的行為，預計最遲在25日提出反訴。

長榮空服員罷工於本月20日下午4點，在雙方協商未達共識後正式開始。參與罷工的會員證件繳交數已超過1900份（長榮約有4600名空服員，加入桃園空服員職業工會長榮分會的有3276人）。桃園市空服員職業工會表示面對資方的打壓，已做好抗戰準備。預計也將在今天晚上7點，在罷工活動的現場長榮航運大樓前，舉辦「支持長榮空服員罷工──工會團結晚會」，邀請支持其理念的民眾，一起到現場為其加油。

長榮航空提告求償，工會最遲25日反訴

而日前長榮航空委任律師到台北法院遞狀，針對工會理事長及全體理監事提出「非法罷工」的損害賠償，求償每天新台幣3400萬元。根據《TVBS》報導，對此，桃園市空服員職業工會表示，公司曲解勞工董事訴求為違法事項，甚至有打壓罷工活動的行為，預計最遲將在25日提出反訴。

桃園市空服員職業工會律師劉冠廷表示，根據勞資爭議處理法，工會只要沒有做出危害他人身體的暴力行為，就沒有違法。《中央社》報導，工會律師劉冠廷指出，工會關於「勞工董事」的訴求，實際上是就未來勞工參與公司治理部分與公司協商，完整訴求文字為「開放勞工參與公司治理，提供經營必要資訊。例如工會參與推派獨董或增設勞工董事」。他說，在還沒具體討論前就提告，明顯是打壓工會活動。

劉冠廷強調，長榮航空宣稱勞工董事違法，律師團認為是蓄意曲解法律；根據勞資爭議處理法，勞資雙方可針對企業經營相關事項簽定團體協約，長榮航空將勞工董事曲解成違法事項，是於法無據。工會律師陳愷閎則表示，目前律師團正在整理資料，預計將在24日或25日，對長榮航空提出民事、刑事的反訴。

影響人數擴大，旅遊業擬發動反罷工抗爭

在今天6月23日，長榮表示原訂188航班取消113航班，共計影響2萬5352人次。分別為：

桃園機場出發取消45航班

松山機場出發取消2班

台中機場出發取消5班

高雄小港機場出發取消2班

返回桃園機場共計取消50班

返回松山機場取消2班

返回台中機場取消5班

返回高雄小港機場取消2班

另外，根據長榮航空6月24日至28日航班異動訊息，預計取消的航班及受影響人次如下，從6月23日至28日，預計影響人數將超過10萬名旅客：

6月24日總航班181班，取消108班，受影響旅客約2萬3000人

6月25日總航班179班，取消103班，受影響旅客約1萬9700人

6月26日總航班178班，取消102班，受影響旅客約2萬人

6月27日總航班181班，取消105班，受影響旅客約2萬人

6月28日總航班192班，取消114班，受影響旅客約2萬3000人

根據《聯合新聞網》報導，中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁受訪表示，這次罷工是長榮勞資爭議引起，旅行社卻要在罷工發生後，幫忙處理後續問題，旅客和旅行業都直接受害，先前已有華航空服員和機師的無預警罷工，這次長榮空服員罷工也是如此，很多旅行社已心生不滿，打算來一場反罷工抗爭。

蕭博仁表示，旅遊業者只是要表達因罷工造成無辜受害第三者的心聲，24日開會後，再決定是否要抗爭。

勞動部長：希望勞資雙方能儘快回到談判桌

根據《中央社》報導，昨天晚間勞動部長許銘春準備宵夜到現場關心罷工空服員，並向空服員們溫情喊話，盼勞資雙方能重返談判桌，讓罷工儘快落幕。有會員向許銘春反應，擔心他們參與罷工行動後會遭長榮航空「秋後算帳」，許銘春對此沒有回答。

許銘春表示，罷工是不得已的決定，也是辛苦的事，是為了桃空職工會員權利、空服員的勞動條件與飛行安全而行使合法權利。但她認為罷工只是手段，而非目的，希望勞資雙方能儘快回到談判桌，化解雙方歧見，尋求共識。

《聯合報》報導，桃園市空服員職業工會秘書長鄭雅菱強調，工會尚未收到公司的協商邀請，只要公司停止打壓行動，並對工會訴求提出進一步的方案，以誠意取代拖延，工會就願意回到談判桌。

而在今（23）日上午，針對長榮空服員罷工交通部亦召開應變會議。交通部政務次長王國材出面受訪時說明，長榮航空今天表示，從明天開始大致都維持40％的運能，並就剩下60％無法運送的部分進行疏運計畫。

昨日交通部長林佳龍提出「罷工預告期」，對此，王國材在記者會中表示，交通部覺得需要有這樣的（罷工預告期）時間，甚至是所謂授權期的概念，得到罷工權的時候，也公告授權期的起訖，讓旅客也可以因應。之後將與勞動部再行討論。

他希望勞資雙方針對問題點及沒辦法處理的部分進行討論，讓勞資爭議早日落幕，機場秩序早日恢復。

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參考資料

核稿編輯：楊之瑜