這就是「強暴」：西班牙最高法院對「奔牛節」輪暴案作出改判

在2016年西班牙的傳統慶典「奔牛節」（San Fermín，又稱「聖費爾明節」）中，發生1名女子遭到5名男性輪暴的案件。2018年進行第一次審判時，只以「性虐待罪」判處5人9年有期徒刑，之後的二審仍然維持原判，因此引爆西班牙群眾的怒火。而就在上週五（6月21日），西班牙最高法院作出最新判決，認定被告5名男子確實犯行強暴罪刑，而非犯行較輕的「性虐待罪」，並將其罪刑由原本的9年加判為15年。

變調的盛典──「我們5人正在上一個女孩」

根據《轉角國際》報導，2016年7月7日、西班牙東北大城潘普洛納（Pamplona）的傳統慶典「奔牛節」期間。一名18歲的馬德里少女「C」遭遇一名男子安赫爾．波薩（Ángel Boza）搭訕。起訴書敘述，波薩與另外幾名被告，以「護送」受害者C去取車。但在路上卻突然強吻被害者，並以此為暗號，號召眾人把C拖入一棟住商大樓，輪暴得逞。

《地球圖輯隊》報導，由於5名男子都加入一個被稱為「狼群」的WhatsApp群組，這起案件被稱為「狼群案」（La manada, wolf pack）。他們群組中上傳了性侵C的影片，長達96分鐘，其中，一名嫌犯還在群組裡炫耀寫道「我們5人正在上一個女孩」。《蘋果日報》報導，警方筆錄中形容被害女子在影片中始終維持「被動且中性」態度，全程都閉著雙眼。

引燃西班牙社會怒火的一、二審判決

《轉角國際》報導，當時負責偵辦的納瓦拉檢方，以「強暴罪」（rape）對5人各別求處25年有期徒刑。然而《自由時報》報導，2018年4月26日，納瓦拉法院一審宣判，5名被告並沒有使用「致傷性的暴力」，也沒有以人身安全威脅C，因此全案不符合刑法中對「強暴」的定義。只能以罪刑較輕的「性虐待罪」（sexual abuse）判處5人有期徒刑9年，並賠償被害者5萬歐元（折台幣約181萬元）。這樣的判決結果，引燃了西班牙社會的憤怒。

根據《公視》報導，當局在一審判決後，迫於民意成立了專家委員會，並在2018年7月宣布將修改性暴力相關法律。同年12月時二審結果出爐，檢察官仍以「強暴罪」對5名被告以求處22年有其徒刑。這次5位男性法官中，有2位認為被告的確犯下「強暴罪」，應判處14年3個月，其他3位法官還是認為缺乏明顯的暴力證明，或是對受害者的威脅，最後以3比2維持一審判決。

這樣的判決結果引發西班牙人民的怒火，數萬名潘普洛納人因此走上街頭聲援受害者C，甚至公開串聯、發動對奔牛節失控「狂歡文化」的抵制。

Photo credit: Reuters / 達志影像 民眾站上街頭，抗議西班牙法官只以「性虐待罪」判處被告9年有期徒刑。

最高法院推翻判決：這是強暴罪行，必須坐牢15年

就在上星期五（6月21日），根據《CNN》的報導，西班牙最高法院判定被告的5名男子確實犯下「強暴」罪刑，而非一、二審兩次判決中法官所認定犯行較輕的「性虐待罪」。

西班牙最高法院表示，案件中的攻擊之所以應該被視為「強暴」罪刑，是因為「事實紀錄描述出一種令人感到畏懼的情景，在那樣的情況下，受害者不可能同意被告所進行的那些性行為。」

《風傳媒》報導，西班牙最高法院法官表示：「這種可怕的情況導致被害人只能採取屈服的態度，照犯人所要求的去做，儘管承受著痛苦與激烈的損傷……被告利用這一點宣稱自己並沒有限制被害人的行動，然而他們侵犯之處包含口腔、陰道及肛門，過程中至少侵入了10幾次。」

5名犯人最終被判15年徒刑，20年內禁止接觸與聯繫被害人，並且須賠償她10萬歐元（約新台幣350萬元）。而其中一名犯人因竊走被害人的手機，因此刑責被多加2年。依據歐盟法規，被告若不滿刑責，仍可以向西班牙憲法法庭上訴，最高可上訴至歐洲人權法院。

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參考資料

核稿編輯：楊之瑜