623反統媒遊行：人群滿到景福門，館長：網紅也有祖國

時代力量立委黃國昌與「館長」陳之漢，今（23）日於凱達格蘭大道舉辦「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」的遊行活動。總統蔡英文下午亦在臉書發文感謝發起活動的人，讓台灣社會能提高對「中國滲透台灣媒體」等議題的警覺度。

民眾不畏大雨湧入凱道，聚集人群已經滿到景福門

根據「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」的專頁資訊，所謂的紅色媒體，指的是中共透過其傳播假訊息或是可能傷害民主的資訊，藉以進行統戰，破壞台灣的自由民主憲政秩序。此次活動的訴求主要有兩個：

要求行政部門（NCC）履行職權，在符合言論自由前提下，進行合法且必要之管制。 要求立法部門盡速牌審相關法案，防範中共透過媒體滲透分化輯散播假訊息。

《自由時報》報導，自2點活動開始後，民眾不畏大雨湧入凱道，聚集人群已經滿到景福門，大喊「紅色媒體滾出台灣」。

整場活動從下午兩點開始，到傍晚接近5點半結束，期間多位來賓輪流上台發表演說，包括民進黨、時代力量兩黨人士像是民進黨立委王定宇、秘書長羅文嘉、前主席游錫堃，時代力量包括現任主席邱顯智、立委徐永明，以及社會各界關注該議題者如香港銅鑼灣書店前店長林榮基、獨立紀錄片導演李惠仁、筆名人渣文本的輔大教授周偉航，還有台北市議員苗博雅、綽號呱吉的邱威傑。

活動發起人時代力量立委黃國昌強力要求NCC要硬起來執法，立法院要趕快推動相關修法，而另外一位發起人「館長」陳之漢表示，他是一個生意人，宣布籌辦這個活動之後，許多訂單被退掉，但錢可再賺，尊嚴不能沒有，他要讓大家看到，商人也有祖國、網紅也有祖國。他並表示，未來不會從政，但會持續監督。

國會觀察基金會董事長姚立明在現場演說指出，台灣的紅色媒體代言紅色政權，要把其他顏色政權都消滅。有人認為反紅媒是侵犯言論自由？他強調，言論自由不允許說謊話、打壓別人，反紅媒並非侵犯言論自由。

時代力量立委徐永明代表時力黨團發言表示，今天這麼多人參加活動，他表達最大敬意，大家的聲音很清楚，要把紅色媒體趕出去，中天中時賣新聞，NCC只罰十幾萬元，簡直變相鼓勵，時力要求NCC提高罰則，還有撤照。

林榮基一上台就高呼「支持台灣、支持香港」，並指出台灣現在很幸福，若被中國統一，大家就跟他一樣要逃命了。他同時指出現在香港9家平面媒體，卻只有1家站在香港人立場說話。

Photo Credit: 中央社

Photo Credit: 關鍵評論網｜李秉芳 現場參與民眾表達主張的方式多元。

Photo Credit: 中央社 民眾不畏大雨，人群滿到景福門，大喊「紅色媒體滾出台灣」。

Photo Credit: 關鍵評論網｜Abby Huang 活動建議參與民眾身著白色衣物，其中一位民眾的衣服背後寫著「民意飆出來」字樣。

Photo Credit: 關鍵評論網｜Abby Huang 活動現場路邊被綁上「拒絕紅色媒體滲透，拒絕濫用新聞自由」的布條。

總統蔡英文：期望把錯假訊息從台灣社會移除

而針對今日的遊行，總統蔡英文也在自己的臉書上發表貼文，謝謝所有發起活動的人，傳達出對中國滲透台灣媒體的憂慮。並且相信台灣社會對這個議題的警覺，會因此而提高。

總統蔡英文表示，因應對媒體、對台灣各個層面的威脅滲透，政府正在持續強化國家安全。今年以來已經通過國家安全法、國家機密保護法、兩岸人民關係條例、刑法等法律的修正。有了法律的授權，行政部門就可以據此強化國安措施，保護國家安全。

針對假訊息也同樣從立法、行政雙管齊下，期望把錯假訊息從台灣社會移除。

資深媒體人陳國祥：拒絕呈現多元立場的言論，應屬其經營自由

然而針對今日的遊行，資深媒體人、前中央社董事長陳國祥亦投書Yahoo論壇〈任何顏色的媒體都擁有經營自由〉，表示其認為這次「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」的遊行活動，其實就是一場「侵害言論自由與媒體自主經營權利的反民主活動」

陳國祥表示，基於新聞專業規範，任何對於社會具有重大影響的事件，媒體基於守望者職分，都應予以報導。但因為其政治立場而將特定新聞作大、作小，或者指發表單一立場的言論，而拒絕呈現多元立場的言論，應屬其經營自由。政府與外人無權干預，只能交由市場機制處理。

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參考資料

核稿編輯：楊之瑜