新聞檢查是否為對抗假新聞的萬靈丹？需要深思

文：汪志堅（國立台北大學資訊管理研究所教授）

假新聞實在讓人討厭，最近Google、Facebook、LINE都提出作法，說明他們將要積極處理假新聞。NCC在這部分也動了起來，黃國昌與館長也在6月23日發起了反統媒遊行。大家對於假新聞的忍耐，似乎已到了極點，想要將假新聞除之而後快。但是也有人開始擔心，過濾假新聞的過程中，是否會影響到言論自由？誰能決定哪一則新聞應該要被過濾？

台灣的新聞自由，是重要資產

新聞自由是台灣的重要資產，仍有新聞自由的香港可以報導「送中」事件，沒有新聞自由的中國大陸不能報導「六四」，這就是一個很典型的例子。

台灣早期沒有新聞自由，年紀稍長的朋友，應該還記得警總時代的新聞檢查，尤其是1950年代到1980年代之間，新聞是被過濾的。許多假新聞被過濾，許多真新聞一樣也被過濾。那個年代的許多假新聞，後來被證明為是真新聞。

講一個古老的例子，現任立委蔣萬安的父親蔣孝嚴，原本登記的姓名是章孝嚴，是蔣經國前總統的非婚生子女。但在新聞檢查時代，恐怕只有黨外媒體敢冒著生命危險，寫蔣經國有非婚生子女，而且報導之後，鐵定被當成假新聞來處理。但事過境遷，章孝嚴已改姓為蔣孝嚴，蔣孝嚴的兒子、蔣經國的孫子蔣萬安，不但認祖歸宗，還當上立法委員。蔣萬安已成為蔣家唯一從政的一脈香火，當時的假新聞，可是如假包換的真新聞。

假新聞事後證明為真不是台灣才有的情況，記得伊拉克總統海珊的「毀滅性武器」，找到了嗎？當時，很多媒體質疑美國政府的「毀滅性武器」的說法，但都被政府否認，認為這些媒體在故意批評政府。最後戰爭結束，伊拉克的國土因為戰爭成為一片焦野，海珊也死了，但毀滅性武器找到了嗎？

因此，新聞檢查、新聞過濾，是否為對抗假新聞的萬靈丹，需要深思。

以新聞自由為藉口，散播假新聞？

因為大家渴望新聞自由，因此對於媒體給予充分的自由。可惜某些媒體實在很誇張，以新聞自由為藉口，散播假新聞。這些刻意散播的假新聞，立場非常偏頗。如果不加以處理，整個網路空間將會充滿仇恨與對立，人們對於新聞媒體與網路訊息的信任基礎，將不復存在。

現在的一個很嚴重的問題是，很多記者、媒體在報導之前存有立場：捧紅這個人、或是打擊那個人。記者戴著有色的墨鏡，將所看到的每一件事添加上偏頗的論述。當事人不管怎麼提供資料，現場的實際狀況不管如何，只要跟預設的立場不符就將證據加以忽略；只要跟預設立場相符，就加以擴大、放大。

報導的目的，不再是發掘真相，而只在找到佐證，證明自己預設的立場。所有對錯，早在前往現場之前就已決定。到達新聞現場，只為了過個場，只為了證明自己有所本，只為了拍一張符合自己立場的照片或影片。

過濾假新聞、假訊息是非常合理的要求，但誰來決定一個訊息是真還是假？

因為假新聞實在太多了，在討論假新聞時，大家都非常義憤填膺的表示：假新聞應該要過濾，要消除所有的假新聞。但是，仔細想清楚，什麼是假新聞？什麼樣的新聞算是假的？韓國瑜在6月22日的台中造勢確實有舉辦啊，但到底有幾個人出席啊？20萬韓粉？還是遠低於此？如果數字低於20萬，這算是一則假新聞嗎？這個問題，恐怕很多人都回答不出來吧。

再舉一個例子。6月20日的長榮航空空服員罷工，立榮的A321班機實際上是長榮的飛機，因此，立榮的一些離島航線，會受到長榮空服員罷工影響。政府的書面資料說明，政府必要時可以派軍機，協助長榮的子公司立榮航空，進行離島運輸。口頭採訪時，沒講那麼詳細，只說政府已準備好，必要時，將派軍機幫忙運輸。但網路上開始討論，說要派軍機到國外機場接人。

這跟政府的原意差異很多吧？這樣的新聞算假新聞嗎？行政院長真的有說必要時要派軍機，但講的不是國際航線啊。

所以判定假新聞與否遠比想像中複雜，對吧？而且真假程度是否為「非黑即白」，不是真新聞，就是假新聞？還是黑白之間，存有一個連續帶？

如果有人有權決定哪一則新聞是真，哪一則新聞是假，而且可以過濾，那麼過濾假新聞是否會箝制新聞自由呢？這點實在非常讓人疑慮。

新聞平台標註新聞檢核結果，而非過濾假新聞

有鑑於此，比較可行的做法是在新聞呈現的同時，標注公正的新聞查核單位的新聞檢核結果。如果新聞查核單位認定該新聞為假，並不應該直接過濾該則新聞，而是將檢核結果標註，並清楚地告知所有閱聽人：這則訊息裡面，有哪些地方是有疑慮的。忠實的呈現，讓閱聽人有所知悉。

第一步，是從網路平台開始。網路平台是新聞匯集的場域，因此，從網路平台開始，將新聞的檢核結果標注，告訴閱聽人，這則訊息有什麼問題。

媒體應允許當事人回應，並標註新聞檢核結果

下一步，是所有新聞媒體應該自律，允許新聞查核團體、新聞當事人在新聞露出的網頁中，說明新聞查核結果，或是提出當事人回應。

任何新聞報導如果涉及當事人，當事人應該要有權可以提出回應，而非等待法院的漫長處理過程。尤其是選舉期間，抹黑造謠不斷，如果相關當事人無從申辯，則開票之後木已成舟，再多的法院判決，也無濟於事。

許多時候，假新聞的當事人感到心灰意冷，最後甚至於造成憾事，是因為走法院途徑，耗時數年，但即使勝訴，也只能換來一則道歉啟事或更正啟事。而且，更正啟事刊登之時，將再次喚起大家的記憶，還可能造成當事人的二次傷害。媒體「大街打人，小巷道歉」的實務做法，當事人只能默默承受假新聞造成的傷害。

網路時代，新聞澄清並無篇幅限制，因此，過去一定要當事人走法院途徑的情況，不應該繼續發生。允許新聞查核機構提供意見，並且允許當事人提供回應，既不影響新聞自由，也避免假新聞造成的傷害。而且將媒體與當事人雙方的說法，留給閱聽人自己判斷，是非常正面而且合宜的做法。

提供即時的法律救濟管道

另外漫長的法律處理程序，使得傷害已經造成，但當事人卻是無能為力。事過境遷，當事人心灰意冷，不願意訴諸法律，以換來不切實際的道歉。這使得某些新聞媒體，將法律訴訟視為是必要成本，而不認真思考假新聞對於社會的影響。

因此，應該在不影響新聞自由的情況下，發展即時的法律救濟管道。舉例來說，強制新聞下架，有影響新聞自由的疑慮，但強制要求提供當事人澄清，可讓閱聽人得到雙方的說法，自行判斷何者為真，這並不影響新聞自由，又可保障當事人權益。

因此，如何在法律上，發展類似「假扣押」的暫時性行政處分，要求新聞媒體立即在對應位置，提供當事人說法，避免當事人的傷害，或許為可行的做法。

如果媒體願意提供當事人說法，則媒體並沒有故意減損當事人名譽的意圖，也可減少毀謗或回復名譽的相關訴訟，這對媒體與當事人，都有好處。

馬上就要選舉總統與立委了，一到了選舉季節，就是假新聞的好發期。如何避免假新聞的傷害，重建人們對於新聞訊息的信任，有很多事情應該要做。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航