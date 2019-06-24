從「反對23條立法」到「反送中」：如果不能發聲，我們不就是奴隸嗎？

文：蘇蔚

6月16日，「200萬+1」的香港人走上街頭反對《逃犯條例》，香港人口700多萬，等於每四個人，就有一個人上街。光是去脈絡化看這樣的動員人數，已經夠讓人驚嘆，如果將香港從2014年佔中雨傘運動被清場、立法會議員被取消資格等打擊社運能量的脈絡加上去，更讓人敬佩香港人這次所展現出的凝聚力。但這樣的民氣能持續多久？面對背靠中國的香港政府，抗爭能有和佔中不同的結果嗎？

我到香港成為「中環打工仔」的時候，雨傘運動剛過不久，整個城市暗湧處處，「本土派」一度成為香港熱詞，灰心但不死心的年輕人們仍走上街頭、想走進議會。2016年的立法會選舉投票率創下新高，香港社會看似走入「後太陽花時代」的台灣──年輕人政治意識覺醒、「第三勢力」的「新政治」雛形初具，朵朵黃傘彷彿化成遍地火種。

但這樣的「光明」並未持續太久，這些非建制派當選議員們，在宣誓就職時，未依標準唸出誓詞，引發中國司法介入解釋香港《基本法》，最終6名議員被判定失去議席。在議會內，政府藉由親北京建制派人數優勢推動爭議法案。在法庭上，佔中和旺角衝突的組織者被判刑監禁，香港人心中的希望火苗變得越來越微弱，《逃犯條例》的修訂像是迎來最黑的夜，連續兩週，破百萬的香港人走上街頭，展現出如熊熊烈焰般的團結意志。

香港特首林鄭月娥在6月16日表示停止《逃犯條例》修訂工作，並重申沒有重啟修例的時間表。但她沒有說出「撤回」送中條例，也沒有回應市民要求平反將6月12日立法會前警民衝突定性為「暴動」的訴求，亦無追究警隊在立法會前是否過度使用武力。

民眾怒火仍在燃燒，透過網路論壇、通訊軟體串連「行動升級」，在6月21日包圍政府總部、警察總部，持續抗議。網民呼籲市民要持續關注修例、不要鬆懈，但過去一週所累積的百萬民意似乎開始鬆動──親北京媒體報導包圍政府單位的示威者阻礙交通、親北京團體舉辦「撐警隊」集會反制、溫和抗爭派與勇武派開始有不同意見……這個「劇本」太過熟悉，政府以拖待變，待抗爭者內部自己發生改變，待民氣在持久戰中逐漸自動消散。

《23條》撤回了，《逃犯條例》也能撤嗎？

在民眾高喊「撤回送中惡法」的背景聲中，2003年「反對23條立法」取得成功的經驗再度被重提。

當時中國國務院希望香港儘速落實《基本法》第23條立法，將分裂國家行為與顛覆國家列為刑事罪行，香港政府跟進推動《國家安全（立法條文）條例草案》，引發市民強烈反彈，憂心23條會侵害一國兩制下香港的民主自由。

2003年七一遊行主打「反對23條立法」，50萬民眾上街，人數大大超出政府預期。在民意壓力和原本立場親北京的建制派議員也表態反對的情況下，特首董建華宣布撤回草案，承諾經濟發展優先，重申立法沒有時間表。備受爭議的23條立法至今仍沒有重啟。

香港的本土思潮與對抗

2015年底，香港獨立電影《十年》上映。該片由5個短篇組成，預言2025年的香港社會的面貌，電影提及參與社會運動自焚的示威者、廣東話變成「方言」受到打壓、賣「本地蛋」被取締等情節，被認為是香港近年來「本土」思潮的展現。開場的《浮瓜》將時間提前至2020年，預言親中共的建制派買通黑社會製造社會動盪，成功強推23條立法。反映出香港人對國安法的疑慮，與逐漸被北京政府滲透的法治的不信任。

《十年》的製作成本僅60萬港幣，卻意外收穫了600萬港幣的票房，並奪得2016年香港電影金像獎最佳電影獎。中國官媒《環球時報》稱這部電影是「思想病毒」，該年的金像獎頒獎典禮，據傳因為《十年》入圍而無法在中國大陸直播。

2016年農曆新年期間，香港本土派團體「本土民主前線」聲援在旺角非法擺攤的小販，與警察發生衝突，示威者焚燒雜物、向警方投擲異物，多人被以暴動罪、襲警罪起訴。本土民主前線發言人梁天琦在同年2月底的立法會新界東補選中拿到第三高票，雖未當選，但當時24歲的梁天琦打著「光復香港」、「以武抗暴」的口號拿下 六 萬多票，讓「本土派」、「年輕人參政」成為關注焦點。

政治冷感的覺醒能持續下去嗎？

對於香港過去發生的「政治事件」，我的朋友阿城表示「我以前一點都不在乎」。年近40歲的阿城，中學畢業後就出社會以體力換取薪水。閒暇時賭賭球、和女友約會、去鄰近國家旅遊。

2014年雨傘運動時，阿城忙著工作。79天的佔領期間，他一次也沒有去現場，反而覺得那些沒有自己出來賺錢的學生「不懂事」、「阻礙他人工作」。對阿城來說，爭取一人一票選特首的「真普選」還不如實質握在手中的金錢。

但在2019年6月9日，阿城第一次走上街頭，為的就是反對《逃犯條例》。阿城說他不信任中國法治，他不希望香港變成中國內地，他也擔心《逃犯條例》一過，不信任中國法治的外資、外國企業會大舉離開香港，造成香港經濟崩盤。

阿城很快就迎來第二次、第三次上街，6月12日前立法會，6月16日「200萬+1人」遊行，都有阿城的身影。16日遊行前，我打了電話給阿城，他在電話中多次提到「奴隸」這個我過去不曾接觸過的粵語單詞，我問他這詞是什麼意思？他的解釋是：「沒有辦法反抗，別人說什麼你就做什麼的意思。這個政府讓人民不安樂，如果連不滿意都不能發聲，我們不就是奴隸嗎？」

遊行過後，阿城在WhatsApp上激動地說：

「我沒有登記過做選民！因為之前完全對政治冷感，但經過今次我發覺香港就係爭我們這年齡層的選票！原來發覺自己漠不關心的事對自己影響這麼大！我今年一定投民主派！」

在香港，公民要先提交表格，登記成為「選民」才能投票。香港在今年11月將舉行區議會選舉（類似台灣地方議會選舉），2020年將舉行立法會選舉。反送中示威後，鼓勵市民在體制內繼續抗爭，「登記做選民」的呼聲高漲。

阿城所在的「九龍西」選區，在他沒有去投票的那些年，多次成為媒體焦點。

2016年9月，在雨傘運動和旺角衝突過後舉行的立法會選舉，投票人數220多萬人，投票率58.28％，創下歷史新高。九龍西選出了2名本土派、自決派的候選人──25歲的游蕙禎和40歲的劉小麗。但她們因為在宣誓時透過修改誓詞、展示標語等行為表達政治意見，最終和另外四名議員被中國司法機關判定宣誓無效，失去議會席位。

劉小麗再戰補選，卻因被認為仍支持「港獨」而被取消參選資格。最後九龍西議席由親北京建制派陳凱欣當選，民主派陣營的李卓人、馮檢基兩人得票率相加都不及陳凱欣。該次補選投票率為44.4％。學者分析，建制派能重奪議席，和年輕人「心淡」、對政治失望而不出來投票有關。

2018年以來，社會運動組織者陸續被判刑，發動佔中的學者戴耀廷、雨傘運動組織者黃之鋒等人入獄，梁天琦在旺角衝突中被以暴動罪、襲警罪求刑6年，同案被起訴的黃台仰棄保至德國獲得政治庇護，當時未滿20歲的李倩怡選擇棄保到台灣，至今下落不明。

從2009年開始參與社運，20多歲的阿Ken就坦言：「2016年到2018年，對社會運動的參與度幾乎是零，就覺得好像甚麼事都做不了，後來慢慢才覺得，還是得對抗這種無力感，又多少願意出來了。」

阿Ken認為「反送中」不會是香港民眾的「最後一戰」，因為政府仍在持續推動爭議政策，早前堅持蓋高鐵，並在香港高鐵站實行「一地兩檢」劃設中國口岸區讓中國執法人員進駐；近期又擬推投入6000多億港幣，在大嶼山建人工島緩和住房壓力的「明日大嶼」計畫；另一爭議法案《國歌條例草案》（國歌法）在本立法會會期將恢復二讀，根據草案，竄改歌詞等侮辱中國國歌的行為，可判監禁或罰款。

阿Ken說：「逃犯條例很明顯不可能是香港最後一次『巿民表示反對』的抗爭活動。」

30多歲的阿玲在雨傘運動失敗後心灰意冷，她不再上街遊行、減少關注新聞，她轉行從商，來往中港兩地。這次她為了守護香港的一國兩制的法治底線，選擇再站出來。她說：「前面還有漫長的抗爭之路，長遠而言我們必須重奪議會，甚至要重啟政改，爭取真普選。不是看到希望才堅持，而是堅持了才會看到希望。」

許多香港人心中的火，在這次反送中抗爭中第一次、或再度被點燃，但燎原之後的星星之火，是在各地發光發熱，還是一撮一撮慢慢冷卻？或是被有經驗有組織的政府撲滅？只能等待時間解答。

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航