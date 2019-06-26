《明治天皇》書評：天皇才是明治維新的主角，其他人都是過客

文：李拓梓（專欄作家）

甫於2019年初過世的唐納德・基恩（Donald Keene），在日本媒體上頗受關注。他是美國著名的日本文學研究者，在2011年東日本大震災之後從哥倫比亞大學退休，表達希望入籍並長居日本的意願。因為日本政府的友善回應，基恩成為東京外國語大學的名譽教授，並依照自己名字的片假名發音，取了一個「鬼怒鳴門」（キーンドナルド）的漢字雅號。

基恩年輕時，因爲對英譯的《源氏物語》愛不釋手，開啟和日文結緣的一生。戰時他加入海軍服役，從軍期間學習日文，並參與太平洋戰爭，直到戰後才回到美國完成博士學位。1953年，基恩到京都大學學習兩年，之後回到哥倫比亞大學任教，並以推廣日本文學、文化為職志。這些經驗，讓這位「日本通」不只是日文流利，對日本文化和歷史更有深入的認識。

基恩大多數的作品都是日本文學研究，《明治天皇：睦仁和他的時代1852－1912》是著作中少見的歷史相關作品。本書雖以英語寫成，但絕非介紹明治天皇給英語世界認識的入門著作，而是給有一定程度的日本歷史愛好者或研究者閱讀的作品。

過去對於明治維新的討論，有些從世界史的角度出發，像是井上勝生的《幕末與維新》；有些則是英雄描寫，比如司馬遼太郎的《宛如飛翔》；也有官僚數字的分析，像是田中彰的《明治維新》；或者經濟史的描繪，例如比斯利（William G. Beasley）的《明治維新》。

但無論何種切入點，明治維新的主角——天皇，在這些作品中宛如不存在，而基恩的《明治天皇：睦仁和他的時代1852－1912》解決了這個問題。他以深厚的日文根底，大量閱讀，尤其是宮內起居方面的史料，以天皇為原點，提供一個不同於其他書寫明治維新歷史的視角。

不過，宮內起居的描寫，往往流於古板。基恩的《明治天皇》也常因此陷入明明經歷重大事件，史料卻無甚可書的困境。凡熟悉政治實務者，便知道政治的日常總是索然無味，驚濤駭浪的事件不會常常有；甚且就算在波浪滔天中，依然有其枯燥乏味的例行公事，必須如常應對。

然而也因為基恩大量引述明治天皇的日常，讓這位天皇有了生命。他是一位嚴肅的父親、寡情的先生；他是一位愛喝酒甚至會喝到頭痛的男子，醫生也因此建議捨日本酒改喝葡萄酒。此外，儘管天皇對於自己存在的象徵意義有深刻的體悟，但他也有常人的一面，比如討厭行禮如儀地接見外賓，或者親臨各種冗長的儀式。他不喜歡只當象徵性被告知的元首，儘管經常無法隨心所欲提供「聖斷」。這些大小格局，正是明治維新的過程中推導歷史前進的力量。

從這樣的角度看，過去在明治維新當中被當作主角的「維新三傑」，或者是繼之主掌權力的伊藤博文、松方正義、黑田清隆、大隈重信等人，都只是一時權力傾軋的得勢者或失敗者，他們都是明治天皇統治期間的一分子，提供天皇建言，或者利用天皇的權勢去完成他們想完成的志業。但是基恩的著作提醒大家，在明治的歷史當中，天皇才是主角，其他人都是過客。

明治天皇和過去的所有天皇不同，他是日本邁向近現代國家的關鍵人物。儘管不一定出於自身意願，但他走出宮門，在全國各地行幸，這是過去從來不曾發生過的事情。他的父親孝明天皇，光是為逼迫將軍攘夷而走出皇宮，就已經驚動萬教；但明治不僅走出宮門，更離開京都行走全國。天皇到過的地方無數，為了安撫東日本，他將日本的首都實際遷到東京；為了凸顯正統，他參拜伊勢神宮；為了與士兵同甘共苦，他在日清戰爭時親駐海軍重鎮廣島。這位統治日本的風雲人物，以行動實踐天皇神聖權力的存在。也讓近代日本因為他的存在，而快速的進步。

透過基恩的筆，熟悉明治維新的讀者可以快速窺知維新的另一番風貌。此書甚為厚重，繁體中文譯本有兩大冊超過千頁，有些人批評基恩的描寫實在太囉唆，但以一本非入門的歷史著作來看，基恩行文嚴謹，內容豐富，描述雖然瑣碎，但並未落於無趣，以明治在位的45年來說，我相信他還有太多事情沒有寫進去。

最後特別再強調一次，《明治天皇：睦仁和他的時代1852－1912》並非一本入門的明治維新著作，此書雖然行文流暢好讀，但若沒有初步的維新概念，很容易就陷入見樹不見林的閱讀障礙。這是一本適合想要深入了解明治維新敘事，以及認識明治天皇本人最重要的作品。如果能夠和其他明治維新相關的出版品搭配閱讀，無論是司馬遼太郎的小說《宛如飛翔》，或者是關川夏央鳥瞰明治時代的有趣漫畫《少爺的時代》（全五冊），都會有更好地吸收效果。我個人很喜歡這部書，推薦給讀者，希望大家喜歡。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航