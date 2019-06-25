韓國人為何把鬼壓床稱為「被剪刀壓」？

誰都希望每天夜晚都能好眠，一覺到天明，然而隨著現今高壓社會的來臨，與眾多因素，現代人所面臨的睡眠障礙也不少——若以台灣為例，早在2014年8月13日，衛福部食藥署召開的「安眠藥不是萬靈丹」記者會，指出台灣人每年使用安眠藥的顆數約為3億2700萬粒，排起來的長度達327公里，相當於中山高速公路的總長，十分驚人；而根據世界睡眠學會於2017年所公布的數據，顯示出全球近45％的人口，正遭受到因睡眠問題，威脅到生活品質和健康，人們每日的睡眠問題，日漸受到現代人們重視。

然而，除了失眠之外，大家最有感的，且最常遇到的睡眠障礙，恐怕就是「睡眠麻痺」（sleep paralysis），即俗稱的「鬼壓床」；而現今醫學科技發達，很多學者抑或醫療人士，也早已對「鬼壓床」提出科學見解，認為「鬼壓床」乃屬於慢性的中樞神經系統疾病，即所謂「猝睡症」症狀的一種，此症狀除了以白天嗜睡、猝倒和入睡幻覺等症狀加以呈現外，「鬼壓床」便是其中一種。

而此睡眠障礙多發生在人們睡眠時，提早進入快速動眼期之際，此時身體與大腦連結的訊號暫時中斷，但當人體大腦復甦之際，身體卻來不及連結大腦訊號時，人們就會處於半夢半醒之間，想起身卻起不來，想發力卻因肌肉張力仍低，無法動彈，這時就會發生我們俗稱的「鬼壓床」的經驗，而此經驗的確難受，任誰都曾遭遇過一兩次吧？這時許多人的作法，大多口念佛經，抑或緩緩撥動手指延展到全身施力，進而起身，而就算夢醒起身，也大感不舒服。

之所以會造成鬼壓床病狀理由，現今也有很多科學提出證據，顯示出人們因日常生活的壓力過大、緊張，抑或煩惱焦慮、生理上的極度疲累、睡眠不足，或時差問題等情況下，都容易產生睡眠障礙麻痺的鬼壓床症狀。

然而，有趣的是，台灣人俗稱的「鬼壓床」，即人在睡覺時作惡夢，甚至身體無法動彈的睡眠障礙現象，在韓國人的口中則是以「被剪刀壓」（가위 눌리다，가위눌림；抑或以醫療學名「睡眠癱瘓」〔수면마비〕）來指稱，這樣的稱呼，讓人好奇起，究竟「剪刀」到底有何神力，能如此壓制人呢？

但若從語源學角度而言，恐怕現今21世紀出現在人們夢中的「剪刀」，不論是發音抑或意涵，恐怕都是「誤傳」呢，因為它原先所代表的意思並非是「剪刀」，而是「鬼怪」。

根據《（韓）國語語言字典》（국어어원사전）裡面言及「鬼壓床」（귓것과 모딘 즁생이）一詞，早在中世（15世紀）國語內就已經出現，且做為解釋現今21世紀韓語鬼壓床內的「被剪刀壓」內「剪刀」（가위）語源來源，而這把剪刀其實跟「鬼」（구이）有關係，因為它本身字詞的含意就是「鬼怪」——「귓것」（而此二字又是「귀」與「것」的合成語，原意為「獨腳鬼」독각귀）首字的「귀」，即是漢字語「鬼」縮語，原為發音為「구이」，後因時間流逝語音改變成「귀의」，更早之前口音演變為「굳」à「굴」à「굴이」à「구이」à「귀의」；而「것」則被推斷為「鬼」的固有語。

而剪刀的「가위」的「가」因與「굳」、「것」同源語，即有可能是「가배」或「가우리」演變而來。

除此之外，「剪刀」的中世紀（15世紀）國語發音，為「가오」，也跟鬼怪有關係，諸如於睡眠中被鬼壓死猝死之人「夜魘死」，「夜魘」也以「가오」來表示，而到了19世紀發音「가외」，而到了20世紀至現今發音成「가위」。

換句話說，演變迄今的韓語鬼壓床內的「剪刀」，實含「鬼怪」意涵而來的名詞。

總結而言，《（韓）國語語言字典》所記載的結論，即剪刀一詞為寓含著「鬼」意涵的「異音同義語」（이음동의어），即兩單詞發音雖不同，卻是指向同一物概念事物之意涵。

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然而，若從上述語源學探討而來，我們可以看到這把「鬼怪」演變成「剪刀」，但從意象而言，做為經常出現在人們夢中，驚嚇人們的「鬼怪」（자는 사람을 놀라게 하는 귀신. 꿈 속에서 사람을 몹시 두려워하게 만든다.）轉變成「剪刀」，似乎也並非偶然，因為韓國當地一說，就人們製作寢具時，所用到的眾多修縫用具之一便是「剪刀」，如同棉被邊緣多為剪刀剪制而成，而這也是人們在睡覺時所蓋脖頸、身體四肢之處，因此韓國人相信發生「鬼壓床」時，就如同剪刀修剪而成的棉被（特別是越重的棉被）邊緣，沉重地壓制著人們，使之無法動彈。

繼之，任誰都有看過剪刀此器具，且也很容易可以聯想到，當人身體不論哪一個部分被剪刀抵壓著，的確都得小心萬分，深怕一個不小心亂動受傷。換句話說，剪刀本身就與「壓制」意象連結。

但韓國剪刀的外型與各國沒有太大差異，除了冷冰冰的刀身外，有的剪刀也可見其尖刺頭，但若考慮到韓國當地的許多飲食，諸如冷麵、養生雞湯鍋等吃法，往往都會用到一把比起台灣文具用的剪刀長上近一倍的「利」剪刀來剪麵，就不難想像，韓國的剪刀有多銳利，且頻繁出現在他們日常生活內了。

再者，人們運用剪刀的方式多為「固定式」，用手指施力，左右撐開剪刀把柄，在有其限度的弧度下，利用冰冷剪刀前身的刀刃，喀擦喀擦地剪東西，且若再細看剪刀構造，中心為一軸心，伸展出上半身的刀刃與刀柄剪刀，好似無人頭的四肢，搭配著單調的喀擦喀擦聲，這就如同睡夢中的人們，發生鬼壓床之刻的窘境，不僅是被剪刀所壓制，甚至被壓之人身態也像把剪刀一般，能活動的往往是侷限性的四肢活動，低沈的掙扎聲音了。

責任編輯：羅元祺

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