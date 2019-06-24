【插畫】關於霸凌：多數就是正義？

湯米

每當社會上發生霸凌事件，常會有群激憤的人，打著為受害者出一口氣的名義肉搜加害人，鎖定目標後再把那人做過的壞事，全部加倍奉還在他身上。

畢竟，會霸凌別人的人根本就是「社會毒瘤」，對他們又有什麼好保留的，對不對？

但是想想，若說霸凌的定義是以大欺小，這樣以牙還牙以眼還眼的做法，不就和霸凌加害者的行為一樣嗎？當我們用「民氣」來懲罰他人，其實也是在複製那樣的霸凌，自己定罪和私刑的方式不但凌駕了司法判決，鄉民們留完言、出完氣，霸凌的風氣，卻也無法因此根除。

一如聖經故事中耶穌所說「你們中間誰是沒有罪的，誰就可以先拿石頭打她」，如果高舉大旗的攻擊行為的只是逞自己一時之快，其實，我們也屬於霸凌的加害者。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航