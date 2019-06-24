長榮罷工第5日：公司要空服員簽「不罷工同意書」，否則將滯留國外

長榮航空空服員罷工進入第5天，發起罷工的「桃園市空服員職業工會」（桃空職工）今（24）日前往總統府前，控訴長榮航空要求執勤滯留國外的空服員簽署「不罷工同意書」，否則將無法回台。桃空職工表示，目前有至少15名空服員分別受困奧地利維也納跟美國休士頓。另一方面，長榮航空今日在股東會中宣部將招募新空服員，長榮航空總經理孫嘉明表示，未來將會把空服員的工作內容披露得更清楚，「覺得不適合的就不應該來」。

工會指控：15名滯留國外空服員被逼迫簽「不罷工同意書」

桃空職工今天早上10時到總統府前抗議，控訴長榮航空要求因執勤滯留國外的空服員必須簽署「不罷工同意書」，否則將無法安排組員回台，滯留國外期間的食宿、機票都可能需要自行負擔。

桃空職工新聞稿表示，長榮航空除了打聽在網路拍照、發言支持罷工的組員名單，甚至強硬要求因執勤滯留奧地利維也納的空服員必須簽署「不罷工同意書」，「同意書」內文字為：「本人不會參加桃園市空服員職業工會所發起的罷工活動，直到罷工結束為止，皆不會改變態度，並同意於返台之後將護照與台胞證交給公司保管。」

桃空職工也提供受困維也納一名空服員與主管的對話錄音。錄音中，主管提到已經安排好兩班回台的轉機航班，「我需要知道你們的名字還有你們的意願，簽好我們就馬上把票（指回程機票）開出來」。空服員詢問，如果他們願意服勤，但「聲明書（指「不罷工同意書」）想回台灣再決定」，能否回台灣，主管則回覆：「我今天接收到的指示是，如果沒有拿到聲明書，我就沒辦法通知票務開票。」至於不簽同意書的空服員之後怎麼處理，該名主管表示必須由其他高層決定。

桃空職工透過新聞稿表示，長榮航空明明有機位，能安排組員返台，卻以「不罷工同意書」作要脅，用「限制人身自由」、「阻撓組員返台」等手段，讓組員受困國外，此等威權管理手段已經超出企業合理的管理權限，甚至也超過民主的台灣社會可以容忍的底線。因此，桃空職工呼籲，希望總統蔡英文能協助讓被長榮航空關在國外的空服員可以在有尊嚴、不受威脅的方式下，安全返台。

《聯合報》報導，桃空職工秘書長鄭雅菱說，目前據工會掌握，至少有超過15名空服員，分別受困維也納跟美國休士頓，人數陸續增加中。

今天抗爭現場，桃空職工也致電給被滯留國外的空服員的母親，該名母親一度講到淚崩。她說，女兒上周就飛過去，視訊中跟女兒和其他組員確認，的確受困。她說，自己已經難過很多天，不知道跟誰講，空服員很辛苦，希望長榮航空不要用這種威脅恐嚇來控制組員。

鄭雅菱也說，桃空職工從來都願意談判，只是一直得不到回應，希望長榮航空趕快有誠意重回談判桌，日支費也有討論的空間。

對此，長榮航空表示，該份同意書並非威脅組員不准罷工，僅是作為盤點人力使用，組員在外站一樣會提供住宿，但因目前諸多班機取消，會視調度狀況，盡早安排組員回台。

此外，《中央社》報導，昨日，桃空職工在桃園市蘆竹區的長榮航空公司運航大樓前，舉辦「支持長榮空服員罷工--工會團結晚會」，現場聚集超過1000名空服員及支持者共襄盛舉。

不過晚間9時30分許，一名會員代表胡曉萱突然宣布，為展現「罷工一定成功」的決心，她從昨晚開始將24小時待在罷工現場，一處約3層樓、12米高的升降台上，除每4個小時的用餐或如廁外，都會在另一名會員的陪同下待在升降台上，直到罷工結束。長榮航空公司也已經聯絡胡曉萱的家人及服務單位的長官，希望透過溫情喊話的方式，勸退胡曉萱，以避免產生危險。

長榮航空宣布將招募新員工，還說「覺得不適合的就不應該來」

《ETtoday》報導，另一方面，長榮航空今天也召開股東會，會中長榮航空表示，截至6月23日為止，長榮航空營收已因罷工損失達5.8億元，目前無法評估停損點。

《ETtoday》報導，此外，長榮航空也在會中宣布將招募新空服員，長榮航空總經理孫嘉明表示，今年原本就有招募空服員的計畫，他表示，未來將會把空服員的工作內容披露得更清楚，「覺得不適合的就不應該來」，他也強調，任何一項工作都很辛苦，應徵工作前應該要看到它的全貌，而不是只有美好的那一面。

而交通部次長王國材今日在立法院受訪表示，長榮這幾天約維持42%的運能，機場要簽轉旅客大多處理完畢，但還是希望趕罷工趕快落幕。現在勞動部也有透過一些非正式管道來進行協商，王國材表示，據初步了解，大家看起來有機會各退一步。對於長榮航空宣布將招募新組員，王國材認為，不覺得招募新員工是為了要取代罷工的空服員。

今日取消112班次，影響2萬旅客

長榮航空空服員罷工進入第5天，桃空職工22日宣布已超過1900名員工交出證件，響應罷工。

根據長榮航空最新航班異動資訊，今日取消航班如下，總航班181班，取消112班，受影響旅客超過2萬3000人。

桃園機場出發取消46航班

松山機場出發取消2班

台中機場出發取消2班

高雄小港機場出發取消4班

返回桃園機場共計取消50班

返回松山機場取消2班

返回台中機場取消2班

返回高雄小港機場取消4班

目前長榮航空已經公布到24日～30日的航班異動資訊，未來幾日航班異動，可參考長榮航空官網罷工專區。而立榮航空今天則有12個班次調整時間。

《ETtoday》報導，長榮航空今天也於股東會表示，最晚將於6月26日早上宣佈七月取消航班，讓乘客能有更充裕時間預作旅程的安排。

新聞來源

核稿編輯：楊之瑜