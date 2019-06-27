「孤軍」為何殞落？在以色列國防軍服役的新住民與失親者

今（2019）年5月15日，美籍以色列女兵米加艾拉・萊維特（Michaela Levit）在位於以色列中部的軍營，被人發現疑似自殺身亡。來自佛羅里達州的萊維特在2017年，遠離熟悉的家人、朋友與家鄉，隻身來到以色列，隨後進入以色列國防軍（Israel Defense Forces，IDF）服役。她在以色列的遠房親戚在她過世後提到，萊維特留下的紙條中，她提到自己正面臨一些困難。

以色列聞名全球的徵兵制，規定所有海內外猶太裔以色列公民、除例外情況以外（註1），必須在18歲接受徵召，進入國防軍服役。近年，有越來越多像萊維特這樣，出生時不具備以色列國籍，從海外隻身來到以色列加入軍隊的年輕人。這些被稱為「孤軍」（lone soldiers）的族群可以粗略被歸類為下列幾種：

剛剛根據《回歸法》（Law of Return）獲得以色列國籍、隻身來到以色列的新移民 有猶太血統、自願加入以色列國防軍的外國人（即非以色列籍） 父母雙亡或來自破碎家庭的以色列人

這些孤軍最大的共同點，就是他們在以色列沒有直系血親，特別是父母與兄弟姐妹等。根據2017年的統計，除了在以色列成長、沒有家人的孤軍以外，美國是最大的孤軍輸出國，其次是法國、烏克蘭、俄羅斯、衣索比亞及英國（註2）。這些孤軍會在以色列國防軍服役六個月到30個月之間不等。有鑒於他們在以色列本地沒有家庭系統的支持，以色列國防軍會給予他們一些特殊待遇，像是較高的薪水、食物券、較多的假日等；另外，軍隊也會針對想要增進希伯來語程度的孤軍，提供課程。

一般認為，願意隻身加入以色列國防軍的孤軍，通常是非常有心、積極想要融入以色列社會、甚或是熱愛以色列的年輕人。畢竟加入以色列國防軍，意味著確實有可能上戰場。從以色列國防軍的角度來說，這些孤軍也可以對組織的形象有加分的效果。年輕的孤軍在服役的過程或退役後，他們往往會和家鄉的家人、朋友分享在以色列軍旅生活的點滴，這有助於提升以色列國防軍的形象，吸引海外有猶太血統的年輕人加入軍隊，甚至移民到以色列。

不過，以色列國防軍的自殺案件中，有超過三分之一都是在以色列沒有家人的孤軍。根據孤軍中心（The Lone Soldier Center）的統計，以色列國防軍目前有至少有7000名孤軍，即4％的現役軍人；但在2018年，以色列國防軍有高達30％的疑似自殺案件，都發生在孤軍身上（註3）。值得注意的是，有些孤軍在加入以色列國防軍之前，可能就已經有心理方面的困擾，只是軍隊方面沒有在徵召時，要求繳交這方面的醫療紀錄。

萊維特的逝世，是以色列國防軍今年截至目前為止，第三起孤軍疑似自殺身亡的案件。這些事件及其頻率，已經引起一些組織或人士的注意。

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「孤軍」們面臨的特殊挑戰

由於以色列在地域上，相對算是個小國，因此在國防軍中服役時，軍人往往可以在週五回家過安息日，或在各種例假日返家；在平均每月六天的離營時間，返家的軍人可以享受父母提供熱騰騰的食物、呵護、與家中的舒適。

在以色列沒有家人的孤軍在假期或節慶時，常無處可去。他們往往不是選擇留在營區，就是偶爾仰賴好心的朋友、遠親、關懷孤軍的組織，或陌生人的邀請，才能在這些時節有「家」可歸。

更重要的是，以色列本地的軍人可以在離營時，和久違的家人或朋友，面對面分享在軍隊中面臨的挑戰，這對才高中畢業、就進入軍旅生涯的許多士兵來說是十分重要的。孤軍們在心理上，往往缺乏類似的支持系統，導致不少孤軍產生心理健康上的問題、或是加重其程度。

此外，不少孤軍們常常得在忙碌的軍隊生活中，一邊增強自己的希伯來語能力。從更廣的層面來看，他們不只需要調適從學校、或其它社會組織進入軍隊的過程，還必須調適在一個社會作為新住民、新移民的挑戰。

有些孤軍在高中畢業後，先唸了大學或工作，才加入以色列國防軍，因此他們的年紀往往比同儕、也就是高中畢業的以色列軍人還大。在軍隊這樣的組織中，這類二十多歲的孤軍，有時不可避免地，得聽命於18、19歲的指揮官。

去（2018）年，一則官方發布的報告指出，接受問卷調查的許多孤軍，認為以色列國防軍沒有妥善地處理孤軍面臨的各種特殊挑戰；許多孤軍也指出，在退伍後，他們還得面臨許多融入以色列社會的挑戰。也因為這樣，有些孤軍在退伍後，就離開以色列，回到家鄉。

此外，由於軍隊這類組織本身的性質，當孤軍（或是其他以色列本地的軍人）對某些情況感到不滿或不舒服時，礙於可能的後果，他們在往上通報或公開的過程中，也會有諸多顧慮，甚至最後放棄。

關懷孤軍議題

基於孤軍面臨的特殊挑戰，以色列有不少新移民組織，會針對孤軍這個族群提供特設的服務與支持系統，也會在他們進入以色列國防軍以前，對他們進行輔導與心理建設。這些年來，許多組織也鼓勵以色列民眾透過捐獻等方式，幫助在以色列相對無依靠的孤軍。比如說，民眾可以透過捐款，贊助孤軍們的節慶晚餐，讓他們在佳節時能享有熱騰騰的飲食。

一位後備軍人、兩位現役軍人，在最近以匿名的形式組成了一個名為「他們為何殞落」（Why They Fell）的團體，希望能對孤軍所面臨的挑戰，激起更多討論和關注。

不過也有些人主張，太過強調孤軍的特殊身份，甚至提議強制對每一位孤軍進行心理輔導，會製造對於孤軍的刻板印象，以為所有孤軍都容易發展出心理上的問題，甚或是心理比較脆弱、不堪一擊。比如，今年三月在以色列的家中，被發現疑似因用藥過量而死亡的美籍孤軍艾力克斯・佐佐木（Alex Sasaki），就被不少媒體或組織揣測，是另一起孤軍受不了在以色列從軍的孤單與壓力而輕生的事件。佐佐木的父親事後投書媒體，指出兒子生前常是家人與朋友間的開心果、鼓勵者，毫無跡象顯示他曾有想不開的傾向，並對這樣的揣測表達抗議。

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孤軍在軍隊：一個理論的觀點

美籍歷史學者尤金・韋伯（Eugene Weber）在《Peasants into Frenchmen: The Modernization of Rural France，1870-1914》一書中提到， 軍隊是除了現代化道路系統、學校以外，法國統治者在19世紀末到20世紀初，用來統一國家，讓來自各地、操不同方言的農夫們成為一個現代化法國人的利器之一。廢除徵兵制將近20年的法國，也在最近開始成立一項有2000位年輕人參與的徵兵先導計畫。

尤金・韋伯的論述，仍適用現今各國的軍隊，因為簡化地來說，一支軍隊最主要的目標之一，就是盡力消弭軍人間的不同背景，以凝聚向心力，有利發號施令與達成目標；更長遠地來說，一支由義務役組成的軍隊，也具備社會化的功能，讓所有從軍者，在服役期間養成同袍情誼、乃至所謂的愛國情操。

但是軍隊也有這個組織獨特的現實面，17、18歲剛從高中畢業、涉世未深的「孩子」，可能得在高壓、生死一瞬間的情況，做出他們從未面對的決策或行動。因此這些年輕人，需要極大的心理調適。也因為這樣，以色列每個基地，都至少配有一名心理衛生官（metnal health officer，或kaban）。只是，為了避免被貼上心理不夠強健的標籤，甚至影響在軍隊中的「仕途」，軍人們對於在營區看心理衛生官，難免會有所顧忌或卻步。

孤軍近年在以色列社會引發的討論，某種程度凸顯了軍隊作為社會化機器所面臨的挑戰。以色列國防軍不僅集結了來自全國各地的士兵，還因為孤軍人數的上升，加上來自海外的士兵。即便多數有所謂的猶太人背景（即有猶太裔的父、母或祖父、祖母），他們的成長背景、文化、飲食、乃至母語都可能大相逕庭。

儘管對軍隊來說，消弭不同、凝聚向心力有利任務的執行，但是一個能適度保有成員多元性的組織、包括軍隊，還是會受益於成員的不同意見與背景。那麼軍隊該如何在承認多元與消弭差異間取得平衡，就成了一門高深的學問；此外，如果說以色列的孤軍確實算是國防軍內部一個比較與眾不同的族群，那麼如何解決他們所面臨的特殊挑戰，同時不讓他們從此被貼上標籤，也是一門精深的藝術。

註釋

註1：以色列兩個非猶太的少數族裔（德魯茲人與切爾克斯人），也接受徵召，進入國防軍服役。此外，一些猶太裔以色列公民基於身體、心理與宗教因素，也不需要服兵役；比如哈雷迪教派的猶太教徒，就基於宗教的因素，仍被免除在徵兵的族群以外。

註2：現任總理班傑明・納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）與他已故的哥哥約納坦・納坦雅胡（Yonatan Netanyahu），多年前在國防軍服役時，可以算是孤軍，兩人雖然童年在耶路撒冷成長，也具有以色列國籍，但後來舉家遷居美國；當兄弟倆在1970年代相繼回到以色列入伍時，父母都還在美國。

註3：有關孤軍自殺案件的統計，不同單位或組織，存在一些定義上的歧異。以色列國防軍自身所發布的統計，排除已經退役、但還是後備軍人的孤軍；事實上，以色列國防軍表示，近年孤軍自殺的人數，已經下降，且孤軍的自殺人數，並沒有顯著地高於本地的軍人。但一些關注孤軍的組織對這樣的計算方式與結論表示反對，因為它們認為，退役後的孤軍，可能會因為在軍中受到的創傷沒有處理好，直接或間接導致退役後的心理問題。

參考資料

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航