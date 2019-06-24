「大貓工作室」從生活中激發能量，新作《德哥與皮皮》獲公視青睞

Photo credit:大貓工作室 「大貓工作室」動畫導演王尉修：「大貓因創作而存在！在台灣走原創動畫的路，才能創造更多機會。」

「台灣很小，人才很多。」原創動畫導演王尉修語帶肯定。35歲沉穩內斂的他，與印象中的藝術家不大一樣，生活和工作都規律，看起來比實際年齡年輕5歲。

台藝大多媒體動畫藝術學藝碩士班畢業後選擇創業，透過文化部的圓夢基金成立了「大貓工作室」。王尉修說：「假如把動畫比喻成棒球，我認為成功不一定是當個旅外選手，反而成為努力推動國內職棒發展的選手們更令人驕傲。對我來說，在台灣創作可以創造大家的機會，在自己的地方努力是很理所當然的事。」

Photo credit:大貓工作室 一群愛作動畫的人聚在一起成就大貓工作室的創造力。

生活是創意來源 真心喜歡才做得好

台灣動畫人才不少，回首「大貓工作室」從3個人的草創期開始，到現在吸引12個風格、理念相近的藝術家加入團隊，且能持續有作品問世，其源源不絕的創意從哪來？王尉修表示「靈感來自體驗生活，和同事一起放鬆不正經聊天、每個月挑片看老電影，甚至連使用咖啡機這些微小的生活細節，都可成為創作的養分。」

王尉修分享有一次遇到瓶頸，眼看兩隻家貓幸福慵懶地蜷曲地板上，忍不住對牠們抱怨：「養你們這麼久，該出去賺錢了吧？」沒想到順手把貓咪畫進《七點半的太空人》裡當個小彩蛋，居然吸引更多按讚數與互動，於是兩隻家貓成為創作《德哥與皮皮》的創作靈感。

王尉修鼓勵創作者們主動打破思考框架包袱，多「聊天」並聽聽外界的聲音，畢竟創作沒有標準答案，若能早一點覺察調整，有助於讓作品更成熟。他深信從故事出發，引起觀眾對於角色產生共鳴，就是成功的動畫作品。

Photo credit:大貓工作室 生活中的靈感都是王尉修的創作來源。

從實作累積創作實力，以動畫電影為目標

王尉修也有動畫電影夢，他深信只要有故事性的作品、在對的時機出現，台灣觀眾就會積極以行動支持台灣創作，就像當年的「海角七號」帶動台灣每年至少有一部電影票房破億，但熱愛動畫的王尉修認為電影成敗很直接，深怕搞砸原創動畫市場，所以「大貓工作室」與投資人協議從影集做起，醞釀製作動畫電影的創作實力。

台灣原創動畫市場要「動」起來，王尉修堅持「大貓工作室」不能停下創作腳步。從10多分鐘的短片《七點半的太空人》和嘖嘖群眾募資平台合作，成功提高網路聲量在10天吸引逾兩百名支持者；後有《我們的月亮》入圍金穗獎並榮獲第40屆最佳配樂。

2019年7月，片長近60分鐘的新作《德哥與皮皮》，更得到公共電視首播的寶貴機會，王尉修感謝大家對台灣原創動畫的各種支持，下一個計劃則是推出台灣原創動畫長版影集。

引領台灣原創動畫跨界合作 ，期許作品走向國際

2018年文化部和公共電視合作，將台灣人氣漫畫、小說或是遊戲IP改編成4K動畫影集，活化原創產業，希望對全球觀眾產生文化影響力。「大貓工作室」從10幾家製作公司脫穎而出，預計一年後將完成6集總長140分鐘的動畫影集，期許藉由多元化的播出管道，讓台灣原創動畫有機會站在文化巨人的肩膀上朝世界大步邁進。

大貓工作室《德哥與皮皮》官網