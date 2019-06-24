土耳其伊斯坦堡市長重選，掌權25年的執政黨「越選輸越慘」

土耳其第一大城伊斯坦堡市長選舉重新舉行，當初僅以不到1個百分點差距落敗、親總統派候選人尤迪倫（Binali Yildirim），這次卻越選輸越多，以8個百分點敗給在野黨推舉出的候選人。這個結果對總統艾爾多安來說，不啻為一記警鐘，未來，首當其衝的就是親艾爾多安和AKP的諸多基金會，每年高達10億美元的補助將會被新任市長砍掉。

土耳其在今年3月31日舉行地方首長大選，第一大城伊斯坦堡由在野黨「共和人民黨」（CHP）所推選的伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）以0.25個百分點的差距險勝，現任總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）所屬的執政黨「正義發展黨」（AKP）要求重選。6月23日開票結果顯示，AKP所推舉的重選後輸更慘，得票率差距超過8個百分點，伊斯坦堡市長位子被CHP拿下，翻轉伊斯坦堡25年來都由AKP執政的局勢。

據土耳其官方新聞社《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）和《英文自由日報》（Hurriyet Daily News）的即時開票統計，土耳其選舉委員會的統計結果，在已開出的99.37%選票中，伊瑪莫魯得票率54.03%，領先尤迪倫的45.09%。

《中央社》報導，AKP候選人尤迪倫於晚間7時15分透過電視轉播，祝賀CHP籍候選人伊瑪莫魯勝選。

伊瑪莫魯也於尤迪倫發表聲明約半小時後宣布勝選時表示：「這不是哪個人、哪個團體或哪個政黨贏了，而是伊斯坦堡贏了。」

伊瑪莫魯指出，這是場解決伊斯坦堡問題的選戰，期盼「不要再有偏見，該是開展友誼的時候了」。伊瑪莫魯引述土耳其國父凱末爾（Mustafa Kemal Ataturk）思想中「主權無條件地屬於國家」原則，並且希望所有愛國之士為他效力。

他也向艾爾多安喊話，表示「我已準備好，願意與您和諧地進行合作」。伊瑪莫魯強調，創造和平和消除貧窮比什麼都重要，「我想要與您商討各種議題，諮詢您的意見，期盼在最短時間內拜訪您」。

伊瑪莫魯接著表示，巿民早已厭倦得跟官鬥、「凡是試圖妨礙我們做事的人，我們會力求透明，並且向巿民公布所有障礙」、「不會再有密室協商這種事」。

他說自己已經等不及要日以繼夜為巿民工作，「尤其為兒童和年輕人，他們帶給我能量」。伊瑪莫魯並重申競選口號「凡事都會變得美好」。

現任總統艾爾多安也於當地時間晚間9時許發推文祝賀伊瑪莫魯勝選。

伊瑪莫魯為何可以翻轉伊斯坦堡？

《紐約時報》報導，土耳其在3月份經濟陷入衰退。失業率超過10%，年輕人高達30%。土耳其新里拉在2018年貶值了28%，並持續下滑，通貨膨脹在最近幾個月高達20%。《CNN》報導，土耳其經濟增長趨緩，促使部分伊斯坦堡市民從支持AKP轉向CHP。

49歲的伊瑪莫魯23日之所以能夠拿下較上次選舉更多選票而再度致勝，一方面出自於最高選舉委員會（YSK）的重選決定幫他塑造出勝者和被害人形象，同時，他具包容性的選戰策略及庫德族選民的支持，也都是關鍵。

紐約市立大學布魯克林學院助理教授、土耳其事務專家費希曼（Louis Fishman）在以色列《國土報》（Haaretz）撰文指出，伊瑪莫魯說話語調溫和，對諸多議題的觀點相對保守且具包容性。

費希曼認為，伊瑪莫魯有別於堅定擁護世俗化路線的典型CHP政治人物，因此能夠吸引傳統上AKP的基層選民。這一點從伊瑪莫魯造勢集會中出現許多戴頭巾的婦女得到證明。

伊瑪莫魯同時獲庫德族選民支持。庫德人在伊斯坦堡約1050萬名合格選民中約占15%，在這場近乎五五波拉鋸的選戰中展現關鍵力量。他們絕大部分支持親庫德族的左翼「人民民主黨」（HDP），也有保守派庫德人會支持立場中間偏右的AKP。目前繫獄的HDP共同領導人德米爾塔什（Selahattin Demirtas）18日發推文支持伊瑪莫魯，此舉顯然對為數眾多的伊斯坦堡追隨者發揮影響力。

利益團體的補助都沒了，AKP可能開始衰敗

《中央社》報導，伊瑪莫魯選前受訪時曾表示，前朝發放的相關補助款每年耗掉伊斯坦堡巿政府60億里拉預算。依目前匯率計算，這個數字約相當於10億美元。

英國《經濟學人》（The Economist）報導，如今AKP輸掉伊斯坦堡這個政治、經濟最大城，親艾爾多安和AKP的諸多基金會將會陷入麻煩，包括由艾爾多安的子女和朋友主持的基金會，以及多個伊斯蘭教團體。伊瑪莫魯選前已承諾，當選後，伊斯坦堡巿府將會切斷對這些團體的捐款。

土耳其資深記者、政治評論家翁魯（Unsal Unlu）說，停掉相關補助代表有許多基金會、宗教團體和宗教協會將走上破產的命運，「那意味AKP會失去若干鐵票」。他說：「因利益而向政黨靠攏的人，這個時候將會琵琶別抱，那是不可避免的政治現實。如此一來，我相信AKP將開始步上衰敗。」

翁魯指出，在尤迪倫之前擔任總理的達夫托葛魯（Ahmet Davutoglu）已經完成組黨的工作，「只差招牌還沒有掛上去而已。AKP支持者會不會跟著出走呢？」

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核稿編輯：楊之瑜