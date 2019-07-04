點餐平台是否需要幫外送員投保？發生事故誰負責賠償？

文：楊孝文（律師，律小編的法巢）

近期美食外送服務越來越夯，道路上隨時可見背掛Foodpanda、Uber Eats等品牌業者保溫箱的騎士，消費者只要在家中使用手機點擊挑選美食後，不需出門，等待約半小時左右，就會有專人送達現做餐點，因此頗獲民眾好評。不僅如此，因為都會區人潮聚集，美食外送員偶有遇到接單如雨的情形，外送員因此賺取相對於一般上班族更優渥的薪資，也吸引不少人加入美食外送員的行列。

對於美食外送人員而言，外送工作時間彈性、薪資收入可觀，似乎百利而無一弊。但是否曾經有人思考過，假設因此發生交通事故，美食業者是否需負責呢？

兼職所以不保險，可以嗎？

就Foodpanda而言，其招募的美食外送員係屬全職，領有固定月薪，享有勞、健保以及車險保障，並補助油資，雙方間屬於《民法》上僱傭關係，因此如果外送員發生交通事故，導致外送員受傷時，應符合職業災害的要件；若因此導致他人受有生命、身體或財產上之損害時，依照《民法》第188條規定，Foodpanda與外送員應連帶對他人負損害賠償責任。

然而，並非每間外送品牌皆為如此，以Uber Eats為例，有見解認為Uber Eats招募外送員係在招募「兼職合作夥伴」，雙方間為承攬關係，Uber Eats平台僅是居中媒合餐廳店家與外送員的科技平台，並未替外送員投保勞、健保，若外送員發生交通事故成傷，可能也沒有職業災害補償，如果造成他人受有生命、身體或財產等損失，Uber Eats也不負連帶責任。但這真有符合法律規範嗎？

有無僱傭關係和需不需要投保，應該分開來談

首先，實務有見解認為，勞雇間是否具有僱傭關係，不能僅以投保單位判斷（臺灣高等法院99年勞上易字第38號判決要旨），因此，即便甲員工若投保在乙公司，也不代表僱傭關係就必定存在甲、乙之間，但如果沒有投保，也不表示不生僱傭關係。

因此，Uber Eats如欲以其未幫外送員投保，作為雙方間不存在僱傭關係的抗辯，似乎不甚合理。但究竟Uber Eats有沒有替外送員投保的義務？確實在現行法下值得討論。

Photo Credit: Reuters/達志影像

再者，外送員如於外送期間受傷，得否向Uber Eats請求職業災害補償？最高法院102年度台上字第627判決認為，勞基法所稱雇主，應從寬解釋，不以事實上有勞動或僱傭契約者為限，凡客觀上被他人使用，為之服勞務而受其監督者，均係受僱人。因此，事實上僱傭關係，也有機會申請職業災害補償。那Uber Eats與外送員間是否存在事實上僱傭關係呢？

觀察Uber Eats招募外送員時，會提供自製保溫箱給騎士，以表彰服務來源；且外送員在接單外送時，客觀上看起來就是在替Uber Eats服勞務，在接單後，也需在限定期間內完成外送，如有問題，亦可向Uber Eats尋求協助，似乎符合前揭事實上僱傭關係的認定，從而，如果因此發生交通事故，外送員應當有機會得以向Uber Eats請求職業災害補償。

外送員發生事故時，誰該負責賠償？

那外送員發生交通事故導致他人受有生命、身體或財產上之損害時，Uber Eats是否需連帶負責呢？

實務上，曾有「計程車靠行」的案例，在計程車欲靠行在靠行公司時，如計程車發生交通事故，靠行公司是否算計程車司機的僱用人？最高法院92年度台上字第374號判決認為：「《民法》第188 條第1 項所謂受僱人，並非僅限於僱傭契約所稱之受僱人，凡客觀上被他人使用為之服勞務而受監督者均係受僱人。」

因此，同樣也是採事實上僱傭關係的看法，則Uber Eats也很可能需要針對外送員的侵權行為，負連帶賠償責任。

至於外送員在非外送期間發生車禍，又該如何處理，此涉及對於「執行職務」的判斷，學理上則有不同見解，有採職務外觀說者，認為僅以行為外觀判斷，因此背掛Uber Eats保溫箱發生車禍時，應當屬於執行Uber Eats外送員職務的狀態，而符合執行職務的要件。

話雖如此，也有採內在關聯說者，認為需僱用人可預見，且可事先防範，並可將其可能的損害，內化於經營成本時，僱用人才需負責。在此觀點之下，外送員在非外送期間發生車禍，即便背掛Uber Eats保溫箱，既未在Uber Eats預見範圍，應不得認為在執行外送職務。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

另外值得注意的，外送員以自用車輛作為營業使用，如發生事故，強制險是否理賠？此問題應當先確認自用與營業用車輛的差異為何。

就保費而言，自用車費率與營業車費率，價差將近一倍，且將自用車做為營業使用，可預見的就是發生事故的風險可能增加，且該風險增加乃基於外送員自主行為所致，為主觀之危險增加，依照《保險法》第59、60條規定，保險公司應得以終止契約，或提議另定保險費，並可能有賠償問題，值得特別注意。

共享經濟的戰場逐漸擴大，面對新型態商業模式，雖可能創造財富，但也應注意自身權益保護，期待司法實務對此能建立、累積適當的判斷標準，以保護兼職外送員在外送時，也不外送自己的人生。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航