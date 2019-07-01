搞永續真能賺錢嗎？問問那些「影響力投資人」就知道

文：楊雅雲（綠色行銷專家及綠色產業製作人）、卓國良（有同理心的私募基金經理人）

綠色創業家社群每次小聚討論投資相關議題時，我們兩位作者的對話就會像鬼打架。

我們其中一人開始談賺錢，另一個人就會開始講大道理，舉凡節能減碳、環境效益、品牌、社會影響力、信任感、愛與關係，甚至靈魂都可以搬出來講，直到講賺錢的那個人很煩了，就會說：「我覺得這些真的都很重要，那他們有讓你賺到錢嗎？」

為了保持我倆相安無事持續為您提供綠色投資的趨勢與洞察，我們決定不說誰是誰了，你可以自己猜，或是直接加入社群。

有可能又賺錢，有對環境社會帶來影響力嗎？

其實我們相信，困擾我們的對話，一定也困擾著你：投資真的有可能又賺錢、又對環境和社會有影響力嗎？影響力投資是不是一個可執行的策略，還是只是紙上談兵，甚至是拿來沽名釣譽的金融工具？

上一篇文章《如何找到價值觀相近的綠色工作和投資人？三分鐘帶你搞懂永續思維體系》我們談到人類正在實驗另一種商業經營模式的可能，因此影響力投資當然不可能已有大規模的實驗結果驗證有效，但投資人已經像創投一樣，用他們的錢投票了。

根據全球影響力投資網絡（Global Impact Investing Network，GIIN）的數據，去年（2017年）全球影響力投資的總資產管理規模已經達到1140億美元，不過幾年前，這個規模只有500億美元，成長的速度比創投還快。這造成連鎖反應，許多投資人、資產管理者都開始延伸他們的觸角，到這個領域來找尋合適投資的專案或公司。

從事影響力投資的投資人，我們稱為影響力投資人。你可能會問，投資人有百百種，你說的是天使投資人、創投、成長型基金，還是私募基金？

簡單的答案是，影響力投資人代表一個新品種的投資人。

Photo Credit: Reuters/達志影像

傳統創投希望獲得超額回報，「影響力投資」則不同

靠著大眾媒體的傳播力量，我們最常聽到一些天使投資人、企業家、加速器甚至基金會在媒體上公開支持影響力投資。這些人都是社會賢達、各界的意見領袖，對於推動社會議題及改變最有幫助，他們之中許多人投入自己的錢、公司的錢，用實際行動投資綠色企業或社會企業。我們接下來會用本地和外國的案例與你分享目前影響力投資的發展現狀。

如果你對投資有點基礎的認識，你可能會覺得影響力投資比較接近創投，至少投資金額的規模，還有管理上的成熟度，看起來都比較像是一般創投會去做的事，由他們延伸觸角到影響力投資領域非常合理。

但別忘了，創投背後的核心信念，就是我承擔高度的風險，因此我要獲得超額回報。

創投專注於投資新興產業趨勢，因此有機會得到超額回報，而影響力投資關注環境與社會問題，除了個別領域的綠色企業會因為技術突破帶動，成為新興產業及趨勢，社會問題則幾乎都不是新興趨勢，這些問題早就困擾非營利組織好幾百年！

既然不太有機會獲得超額回報，對於創投來說，他們就不會有很強的動機投資。

在大型私募基金的眼中，「永續」已成為賺錢的生意

天使投資人和基金會在未來幾年，仍然會是影響力投資的重要參與者，而我們可以同時觀察到，現在全球影響力投資的趨勢，正在發生兩個變化：

私募基金開始大規模投入影響力投資，如貝萊德（BlackRock, Inc.）、KKR集團（Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.）、TPG資本（Texas Pacific Group）和合眾集團（Partners Group）等 影響力投資將更為制度化

為什麼？為了使影響力投資真正發揮影響力，它必須大規模且制度化，而這正好是私募基金的擅長領域。

這些大型私募基金為什麼冒險進入影響力投資，因為他們認為影響力投資項目對於這些基金來說更永續，他們擁有現成的網絡，懂得如何評估專案的風險，且有合適的營運規模。

Photo Credit: echiner1 @Flickr CC BY SA 2.0 wall street

而且你可能不知道，大型私募基金早就進行了多年的影響力投資。

例如合眾集團多年來一直透過員工自主參與的內部基金會進行影響力投資。該基金會由志願工作的員工組成，員工主動捐款、評估且投資解決環境或社會問題的專案，透過這些案子累積專業知識，私募基金擴展新業務到影響力投資也就不足為奇了。

當然，影響力投資短期內不會成為私募基金投資的主力，因此他們通常會為這些基金設立一個新團隊或單位，專門評估解決環境或社會問題的專案。接下來，我們將討論幾個實際的案例，來談如何執行一個影響力投資，以及影響力投資評估包含哪些面向。

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本文經綠學院授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航