《史丹佛給你最好懂的經濟學：個經篇》：最低工資是雙面刃，而工會的存在並不是壞事

文：提摩太．泰勒（Timothy Taylor）

Ch.6 勞動市場與工資

經濟行為通常指的是所生產的商品或服務，但也可以說是每個人早上起床工作後所發生的事。供給與需求，一如它們在商品市場扮演的角色，也是了解勞動市場的關鍵。在勞動市場，我們不談商品價格，而是有關每個工作者的工資或薪酬。就如同廠商生產的很多商品與服務有各自的市場，勞動市場也有很多不同的市場，如護士的勞動市場、消防員市場、電腦程式設計師市場等。但有一個主要的差異：在商品市場，企業是供給者，家庭和個人是需求者；但在勞動市場，家庭和個人是供給者，企業是需求者。

勞動需求，是工資或薪酬與雇主所需勞務數量之間的關係。高工資容易使企業減少對勞務數量的需求，就如同較高的價格容易使消費者需求減少。廠商想賺錢，但如果勞動成本上升，就會想裁員。你現在可能已經想到，工資增加所減少的勞工需求量，取決於勞動需求的彈性。

勞動需求在短期通常相當無彈性，比方說廠商已經雇用了員工，或是新員工還沒報到。但是在長期，當廠商有機會整頓生產時，勞動需求就可以有更大彈性。例如，廠商可能擁有新設備或新技術，如果有時間與誘因去執行，就可以減少員工人數。

因此，回到我們弔詭的問題：是什麼因素使勞動需求移動？答案不是「工資」。工資改變了勞動需求量而非整條需求曲線。在每個可能支付的工資下，什麼因素可以改變勞動需求？

產出（也就是不同的商品與服務）的需求變動，會改變勞動需求。如果沒有人參加音樂會而且交響樂團解散，一位正統訓練的音樂家就不容易找到工作。如果一個城市大部分的消費者都開美國車，一個專門修理德國車的技師，生意就會清淡。諸如此類的例子還有很多。

過去數個世紀，工人害怕新技術會減少對他們勞力的需求且壓低工資。歷史資料顯示，雖然新技術已經使某些產業與工作被淘汰，但也創造了新的產業與工作。此外，運用這些新技術能使勞工更有生產力，享有更高的工資。

廠商雇用工人的意願，最終取決於生產力，即勞工生產多少東西。如果工人的生產力與工資有落差，廠商不會雇用他們。如果工人的生產力高於工資甚多，那麼在市場經濟裡，就會出現其他廠商用較高的工資挖角。一般而言，工資將隨著時間，由勞工生產的商品價值來決定。

現在讓我們來思考勞動供給。再次重申，供給是一種關係，這裡是指工資與勞動供給量之間的關係。高工資通常意味著較高的勞動供給量，因為較高的工資會使工作更有吸引力。工資增加會使勞動供給量增加多少？同樣取決於「彈性」。

對很多全職工作者（每週投入工作四十小時）而言，勞動供給是相當無彈性的；他們的工資增加一○％，工作時數的增加卻少於一○％（很多全職工作者沒有能力調整其工作時數，所以不容易估計他們如何看待工資上漲）。然而，對於兼職者或是家裡第二份薪水來源者而言，勞動供給是較有彈性的，工資增加一○％，通常會導致工作時數增加超過一○％。

什麼因素使勞動供給曲線移動？勞動供給曲線的移動，可能是人口增減等緣故—有了更多可以工作的人，在特定工資水準下即可供應更多勞工，反之亦然。人口移動也會改變勞動供給，例如，在一個人口老化的社會，離開勞動的人會多於加入的人，即勞動供給下降。社會趨勢也會影響勞動供給，例如預期什麼人應該去工作。一九七○年代，很多原本是家庭主婦的美國婦女決定走出家庭工作賺錢，改變了特定工資水準下的勞動供給。

不同種類的勞動市場需要不同的技能與特質，因而區分了護士市場、美髮師市場、工程師市場等等。在每個人才市場，工資的均衡點是由該市場勞動供給相對於勞動需求而決定。懂了這個勞動供需架構，讓我們仔細思考幾個常見的勞動市場議題：最低工資（minimum wage）、工會、歧視以及員工福利。

最低工資是一刀兩刃

一九三○年代以來，當美國首次採用全國性最低工資時，就不斷有是否提高最低工資以及提高多少錢的爭論。最低工資是價格下限的一種形式，因此法律禁止雇主付給勞工的錢低於這個工資。懂得價格下限的原理後，我們預期全國的最低工資會導致勞動需求減少；也就是說，因應較高的最低工資，會有較少的雇主願意提供工作給無技能或低階勞工。

同時，會有更多人願意供給這個勞力。的確，有些證據顯示，在美國最低工資提高一○％，會導致低階工人的失業率增加一％或二％。但這個效果相當小，另有其他研究顯示，較高的最低工資對於就業的效果，並沒有顯著影響。這個例子說明美國的最低工資，在最近幾十年並沒有比均衡工資高多少。

然而，有關最低工資的公共政策是複雜的，因為它牽涉到取捨，所以會使倡議提高最低工資者與反對者都不滿意。

反對提高最低工資的人，可以仔細思索這個說法：假設最低工資提高二○％，會導致低階工人的工作減少四％（如同一些證據顯示）；但這也暗示提高工資會使得九六％的低階工人加薪。很多低階工人並非全職、一年到頭都有事情可做，所以或許這些工人的全年工作時數減少四％，但他們有工作的時數可加薪二○％。在這個情境下，即使最低工資使得職缺數量或工作時數減少，但光是提高工資，仍可能可以改善絕大多數低階工人的收入，因他們可以在較高的工資水準下，做較少的工作時數。

但這個爭論有另一面看法。對失業者而言，短期成本是相當大的，微調工資的好處相對較小；比起加薪者得到的小惠，對由於提高最低工資而丟掉工作的少數人而言，損失更嚴重。失業率變高這種成本，不太可能平均分布於整個社會，反而可能集中在經濟劣勢的社區。此外，低技能工作通常是入門工作，一旦低階工作變少，工人會變得更難踏上就業的階梯。因此，對於大多數有工作的低階工人來說，提高最低工資可能提供不錯的利益；但對找不到工作的人來說，卻蒙受巨大的經濟損失。

價格下限有其替代方案，因為它們是由供需力量所運作，因此經濟學家經常傾向贊成這類替代方案。例如，如果政府想提高低階工人工資，便可以投資於技能訓練計畫。這可讓部分工人移動到更有技術性（且薪資更好）的職位，還能減少低技能勞工的供給，從而提高他們的工資。政府也可以補貼雇用低階工人的廠商，使廠商能給付較高的工資。或者政府可透過提供減稅優惠給收入低於基本門檻的人，直接補貼低技術工人的工資。這項政策可增加工人收入，而不會帶給雇主任何財務負擔。

工會不是壞事

工會是勞動市場裡另一個爭議點，人們往往對工會帶有強烈的情緒反應。這裡，我們試圖理性觀察工會是如何在社會中運作。工會提供兩個基本功能：第一、他們找機會透過勞動契約的協商提高會員工資，並以罷工威脅為後盾。如果工會在談判時態度非常強硬，雇主可能會慢慢找到削減工會勢力的方法，包括使用節省勞力的機器、分包及外包給非工會成員等。因此，激進的工會其規模通常會隨著時間而縮減；在某種程度上，這就是發生在美國鋼鐵業與汽車業工會的故事。

工會的第二個功能是建立一個更好、更有生產力的勞動力，這可以透過一些顯而易見的手段來達成，例如學徒制，以及一些更細膩的方式，例如給工人一個社群的感覺，並關心他們的工作狀況。工會也充當工人的發聲筒，向雇主傳達關切及需要。工會的這兩個功能似乎是對立的，就像是樂意合作的傑奇博士與激進好鬥的海德（指蘇格蘭小說家史蒂文生 〔Robert Louis Stevenson, 1850-1894〕所著經典小說《化身博士》〔Strange Case of Dr.Jekyll and Mr. Hyde〕中的雙重人格，樂善好施的傑奇博士喝下藥水後，會變成犯案累累的海德。），但大部分工會在不同時期都曾扮演過其中一個角色。

如果你問工會的存在對經濟是「好」或「壞」？就過度簡化了這個問題，工會顯然是可以和高收入、市場導向的經濟體共存的。舉例來說，相較於美國，很多歐洲國家的工會化程度非常高。在美國有加入工會的勞動力百分比，從一九五○年代的大約三三％掉到二○○○年的一三％左右。然而，在英國與義大利，大約有四○％的勞動力加入工會。在斯堪的那維亞國家，工會化程度接近七○％或八○％。雖然這些國家有它們的經濟問題，就像每個經濟體一樣，但不可否認的是，以世界標準而言，它們的生活水準相當高。當工會規模縮減，我們必須質疑一個為勞工利益發言的重要管道是否被消音了。

歧視：差別待遇

勞動市場有另一個問題比工會更可能引發熱烈討論，那就是歧視。用經濟術語來說，勞動市場的歧視，發生於一個人找工作被拒絕或是比同樣工作者低薪，理由是這個人的性別、種族、年齡、宗教或某些因素。在供需架構中，我們可能會說由於受到歧視，在某些勞動市場裡對於特定族群的需求是較低的。然而，經濟學家經常表示，歧視的原因有各種可能性，而且在某些情況下，市場會跟歧視對抗。

為便於討論，我們假設有一群工作者領較低薪工作，理由是實際的生產力較低。也許這群工作者沒有接受適當的學校教育，或者社會抑制這群人在初期從事某種職業。付給這些不稱職的工作者低薪有點像是歧視，但在這個案例中，歧視不是發生在勞動市場，而是發生在年輕人剛出社會的階段。

現在我們來考慮兩組工作者，他們有同樣的生產力，但一些雇主希望對其中一組有差別待遇，給他們較低的薪資。另一方面，假如工作者的薪資低於其生產力，他們對於無差別待遇的雇主就有吸引力，雇主可以提供更好的工資給這些有才幹的員工。在這種情況下，市場傾向於對抗差別待遇，而工作者與新雇主都會從無差別待遇的慣例中受益。

然而，在某些情境下，市場可以強化差別待遇。如果客戶是有偏見的，不想要和某個種族的工作者打交道，或者不認為某個性別的工作者應該做這份工作，它們可能會把生意給認同其偏見的廠商。又或許某些工作者是有偏見的，如果他們被迫和一群不喜歡的人工作，士氣與生產力就會降低。在上述情況裡，即使管理階層本身不帶偏見，但追求獲利最大化的廠商會有經濟上的誘因，在雇工時採取差別待遇，以使生產力與銷售額都維持在高檔。

再者，我們來思考另一種歧視，工作者有同樣的技能，但在不同職務時會有不同薪資。這通常是性別歧視的情境，有時候稱作「粉領聚集區」。女人通常被安排做某種比較沒有機會升遷或領高薪的工作，而男人則被安排在需要類似技能、但有更多升遷和高薪潛力的工作。在這種思維下，我們在訓練期與低階職位時，就需要處理差別待遇的情況，以確保所有族群都有同樣的機會，發展適合他們才能的職業生涯。

總之，勞動歧視不是單一現象。它可以發生在不同時點，在不同市場由不同角色造成，它可以反映不同種類的誘因。歧視顯然一直存在於美國社會，但現階段把大部分責任歸罪於雇主，這並不準確也無濟於事。你必須在歧視可能發生的任何地方，找到問題的源頭。

最後，我們已經就工資方面談過勞動價格（意即金錢），但是在現代的勞動市場，勞動報酬通常是工資與福利的組合。員工喜歡福利，他們把部分的財務責任（例如醫療照護、退休儲蓄）推到雇主身上，但雇主其實不在意你的工資是現金或是保險津貼的形式，從雇主觀點，我們所謂的均衡工資就是雇主報酬的總成本。這就是為什麼當工會與雇主談判勞動契約時，工會經常被要求在較高的薪資與較好的福利之間做選擇。對雇主來說，這都是同樣的成本。

私人企業的員工平均約有七○％的總報酬來自工資，其餘則是福利。例如，薪資的一○％左右是退休福利，包含退休金、醫療保險、退休儲蓄帳戶；另外六％左右是特別休假，六∼七％是健康保險。但是對任何員工來說，當雇主提供這些「慷慨的」福利時，員工仍然是支付這些福利的人，代價就是實質薪資變低。

對很多人來說，工作感覺像是我們和雇主之間的一個社會關係。當然，雇傭關係只是社會關係的一部分，社會互動在每個地方都會發生。但你的薪資與福利不是因為你的老闆慷慨或喜不喜歡你而決定，也不是以某個公平的標準來決定。追根究柢，勞動是一個市場，你的薪資及福利，是根據你的產出所定出的價格。

相關書摘 ►《史丹佛給你最好懂的經濟學：總經篇》：保護主義作為維持高工資的手段，效果如何？

書籍介紹

本文摘錄自《零基礎也不怕，史丹佛給你最好懂的經濟學：個體經濟篇》，商業周刊出版

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作者：提摩太．泰勒（Timothy Taylor）

譯者：林隆全

本書作者是史丹佛大學最具人氣的經濟學講師，曾獲大學學生評鑑的教學成果獎，足證課程內容充實、相當具有吸引力。

他所撰寫的經濟學讀起來毫無負擔，讀者甚至能一點就通；從生活實例引入觀念原理，概念清晰，一般大眾都能輕鬆理解。

經濟學是「思考問題」的架構。

我們毋須具備專業資格，靠「社會大學文憑」也可以堅持自己的看法，只要你懂得像經濟學家般思考就夠了。

在個體經濟篇，你可以理解下列觀點 :

人在市場，身不由己 ：社會就是一個大市場，我們都是其中最小、最基本的單元。我們勞苦付出、討生活，但報酬合理嗎？你怨嘆貧窮、抱怨所得不均，你知道這是兩回事嗎？

：社會就是一個大市場，我們都是其中最小、最基本的單元。我們勞苦付出、討生活，但報酬合理嗎？你怨嘆貧窮、抱怨所得不均，你知道這是兩回事嗎？ 你能承受多大風險 ：儲蓄是理財之母。你懂得累積財富嗎？你離財富自由有多遠？你能掌握複利的力量嗎？你知道風險在哪嗎？

：儲蓄是理財之母。你懂得累積財富嗎？你離財富自由有多遠？你能掌握複利的力量嗎？你知道風險在哪嗎？ 政府的角色：壟斷、不完全競爭、負外部性，資訊不對等……。政府通常能處理這些問題，然而權衡取捨之間，不盡然完美。你能思考國家財經政策背後的原因嗎？

本書特色

從微觀到宏觀 ：從認識個體經濟學開始，循序漸進將目光拓展到到宏觀的總體經濟。本書能帶讀者們領略個人資產與市場、世界經濟的相對關係。

：從認識個體經濟學開始，循序漸進將目光拓展到到宏觀的總體經濟。本書能帶讀者們領略個人資產與市場、世界經濟的相對關係。 份量充足的知識 ：本書不賣弄艱澀的理論，易讀、好消化，讓一般人望而生畏的經濟學，變得親近可理解，知其然也知其所以然。

：本書不賣弄艱澀的理論，易讀、好消化，讓一般人望而生畏的經濟學，變得親近可理解，知其然也知其所以然。 緊扣時事及財經議題：重大經濟議題如同歷史輪迴一般，不斷重演。本書「說故事」般的行文節奏，能為你分析事情的前因後果。即使歷史重演，你也不會重蹈覆轍，做出錯誤的決定。

Photo Credit: 商業周刊

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航