《海倫凱勒的戰前歲月》：我能生活在這點字傳譯的時代多麼幸運啊！

文：海倫・凱勒（Helen Keller）

（一九三六年）十二月二十八日

提供我寫作空間的這個房間多麼令人感到愉快啊！拉布拉多狗「尊娜」每天早晨都來看我，金色的爪停棲在我的膝蓋上，吸引我的注意。顯然牠此時了解到我看不到牠，也聽不到牠。

我在這兒時，每天給狗兒們吃點麵包。午飯或晚餐之後，牠們可以待在餐廳。牠們總是待在同樣的位置，身為母親的哈美爾位於兩個女兒之間，而尊娜立於尾端。我把小片麵包傳過去時，感覺到嘉麗的頸子出現皺褶，事實上像小小的金鬃，我相信這在拉布拉多狗中是很少見的。

今天，我的腦中嗡嗡響著一封信，似乎是命運的呼喚。兩年以前，一位為盲人的理想而奮鬥的日本盲人岩橋到紐約拜訪我。我們很快成為朋友，他是那麼善體人意，充滿那種在信仰、藝術和哲學方面大放異彩的日本人微妙想像力。他用點字的方式跟我交談他想說的事。在交換了幾個句子後，我那奇異又不完善的用詞似乎就不再讓他感到困惑不解了。

我說我希望可以造訪日本，他的回答讓我驚奇得喘不過氣來：

「凱勒小姐，如果我跟日本政府做好贊助旅費的安排，請妳就在春天來日本為陷於大黑暗中的兄弟姊妹們打開門、助他們一臂之力好嗎？」

我幾乎不相信他以點字的方式所傳達到我指頭上的邀請訊息。我謝謝他，並說明我無法離開生病又迅速變盲的「老師」。他以優雅的英文回答：「上帝的奇蹟永遠不會停止。也許藉由一種比塵世更崇高的方式，祂會幫助你的老師重見光明，這樣她就能夠跟妳一起到日本。」

我認為事情會就此打住。

幾個月之後，岩橋先生寄來一封正式邀請函，沒有寫訪問日期，方便讓我選一九三六年的春天或秋天。日本政府已經擬定計畫，要在整個旅程中款待我們，他也通知我說，我所有的作品都已譯成日文。他也說，如果我出席一九三六年十月將新「燈塔」獻給大阪盲人的典禮，則對目標的達成將具重大意義。這樣一個大好的機會，不但可以為日本的殘障者，也可以為整個東方的殘障者，燃起新希望，可真眩惑我的想像力。然而我還是婉拒了。儘管「老師」經歷兩次手術，她的視力還是沒有改善，她的健康完全沒救了。

我的日本朋友們對於我這次的婉拒所表現出來的態度，讓我很尊敬他們的真心。去年春天他們第二次邀請我，不知道「老師」的情況越來越糟。「老師」對於我放棄另一個獨特機會感到很不快樂，幾乎強迫我同意。但我還是說「不」，確定這是最後的定案了。

這個月月初，讓我很驚奇的是，我接到一通電報，要我在春天訪問日本。波麗和我都表示同意，但為了謹慎起見，我們認為應該諮詢米格爾先生。我立刻寫信給他，表示強烈地希望接受第三次的召喚，視之為一種奇蹟。米格爾先生很熱心地寄來一封信，表示贊同這個計畫，現在我手上就有一封很長的點字信，是岩橋先生寫來的，請求波麗和我要接受，並宣稱，一切都為我們準備好了，他希望我們在四月中到那兒，旅行日本、韓國和滿洲國，於六月底結束旅程。在等待進一步的發展時，我的腦海充滿思緒，像隱藏陸標的霧一樣彼此排擠。事情發生得很快，如果我們要為我們的事情所可能發生的任何變化做準備，就必須每天擬定未來的計畫。

稍後於波斯維爾牧師住宅

今天下午我們開車到愛丁堡去買一點東西、拜訪一些朋友。我們晚上回到波斯維爾，波麗快樂地跳了起來：「海倫啊！愛丁堡城堡泛光燈照耀——看起來像仙境。」從各方面看來，那想必是很美妙的景色，懸在空中，在灰色的城市上投下一種迷人的魅力。

一走進牧師住宅裡面，我們就發現另一大堆信件在我們耳朵四周滾動著，但波麗和我都大步走向床，因為我們預知需要盡量多的睡眠以面對明天勢不可擋的信件數量。

十二月二十九日

出版我的作品的德國出版家奧托・希拉姆（Otto Schramm）先生寫來一封信，使得我的內心處在動盪不安的狀態。他以前曾寫給我兩次信，分別是一九三一年五月五日與一九三三年四月十八日，努力要完全排除掉我對布爾什維克主義的有利看法。這一次，他說他以出版者的身分再也不能不為這種見解負責，並且德國的法律禁止印行我寫文章表達對偉大的俄國經濟民主實驗的友善同情。因此，他「必須從德文版《中流》（Midstream）一書中刪除『剝奪我的睡眠』那一章中有關列寧的部分。」他又說，「我今天必須強調，我希望妳同時已相信自己判斷錯誤，因此妳很想讓我知道，由於妳已經了解俄國布爾什維克主義這種世界教條所可能造成的邪惡與可怕的毀滅，所以對它的態度已經完全改變。」

如果如同希拉姆先生所主張的，好幾百萬的俄國人身心已經受到戕害，那麼，這個國家就不會像我們所知道的那樣，現在正從反飢餓與無知的長久戰爭中解脫，變得比以前更強有力。

無疑的，俄國犯了錯，且是嚴重的錯，但「國家社會主義」的德國也是如此，並且它已經回到「黑暗時代」的最黑暗狀態，拒絕給予年輕人自由，壓制所有與它限定的見解不同的見解，禁止所有對戲劇、電影、書籍、繪畫和雕刻的批評——除了根據納粹的觀點所推出的批評。

今天早晨睡過頭，這也許是好事，因為波麗和我整天駝著背處理郵件。郵件大部分是聖誕節的致意——美麗的卡片、溫柔的祝詞以及對於新的一年的激勵性想法；如果我要保持喜悅的心情，那就必須不去想那陌生的新的一年。

十二月三十日

早起，辛苦讀完我手中的「經濟安全法案」的第一份完全點字版，內容包括盲人的養老金，而這一部分在一九三五年的夏天已經成為美國的法律。我記得很清楚，波麗和我多麼辛苦地工作，讓盲人養老金的法律獲得通過！我們很欣慰地回顧這個法案獲得通過，回憶所有為此法案奮鬥的我們所有人所感受到的激勵，勝過我們多年來努力要去接觸學校對之無能為力的眾多失業盲人時，所受到的激勵。

我生活在這個點字傳譯的時代多麼幸運啊！這樣我就能抄寫無數的信，自己讀信，不用波麗費心。我幾乎整個早晨都專心於這件事。

經過兩年的沉默後，瑪哈瑪・甘地現在說了：「為我指出路，我準備再度去坐牢，我也準備被吊死。」

這是他以老年人的精力點燃一場致命的大火？還是只是一場將熄的火？我比以前更尊敬他崇高的心靈。另有一邊同樣充滿悲劇的意義。印度的「賤民」的人權被否定時，他們似乎不想要國家獨立——他們為何應該想要？

我以驚恐的心情閱讀泰戈爾先生那篇將流傳後世的譴責種姓制度的宏文〈偉大的平等〉。這是一杯斟滿神聖的憤慨之情的酒，不僅為印度高傲的人們準備，也為有種族或階級歧視的美國和每個國度準備。

我記得泰戈爾博士在訪問美國時，以高雅的禮節接受「老師」和我邀請他到我們在「森林山」的家喝茶，藉以表達對他的敬意。他給人的印象多麼深刻：他走進客廳，白髮很美，長長的鬍鬚波浪起伏，衣著莊重。我們彼此致意後，他讀了自己的一首詩，我把手輕放在他高貴的臉上，同時他以豐潤、深沉的聲音高聲朗讀〈在我的花園中〉和〈我忘記，我忘記〉。

他的詩所透露的神祕之美和永恆的深義，像音樂一樣暗中滲進我的靈魂。我不僅感覺到他身為詩人的力量，我也體認到他的內心充滿了盞盞的燈，象徵那種具解放作用的勇氣。我說我很想知道為何印度沒有早一點贏得獨立，泰戈爾博士回答：

「我們可以等待好幾世紀，這是其他人民做不到的。政治自由不會真正有利於印度。只有在『愛』君臨所有階級以及共同的利益成為主要目標的地方，才可能有真正的自由。」

還記得泰戈爾博士那種敏銳的溫柔以及高貴的儀容，可真是一種福氣。

相關書摘 ▶ 《海倫凱勒的戰前歲月》：能迎接老師視力衰退前的最後場景，我感到欣喜

書籍介紹

本文摘錄自《海倫凱勒的戰前歲月 : 1936-1937日記》，立緒文化出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：海倫・凱勒（Helen Keller）

譯者：陳蒼多

世界歷史的重要文件，經由海倫・凱勒之筆，記錄下二戰前夕的世局氛圍。

展示出三○年代海倫・凱勒思想的敏銳和廣度，針對政治、社會議題觀點鮮明、評論犀利。

理解世界歷史上最偉大的女性之一——海倫・凱勒，最私密而動人的一部日記。

思想的運作是很奇異的。

置身在群眾中時，思想會閃避我，就像心是一樣，

你必須在孤獨的狀態中跟思想對話，它們才會解釋得很清楚。

——海倫・凱勒



本書為海倫・凱勒於一九三八年發表的日記，這是她最光采奪目的一部書，展示了三○年代海倫・凱勒思想的敏銳和廣度。

日記起始於一九三六年十一月海倫・凱勒坐船前往英國、再轉往蘇格蘭，終結於她前往日本訪問的途中，歷時約六個半月。在日記中，她對政治、社會各方面的問題都加以評論，筆鋒犀利，立場鮮明；除此之外，日記中不時穿插富有哲理及美感的詩，從中亦可窺見海倫・凱勒在文學藝術上的造詣。

這本書同時也是對於重要歷史的再現，藉由海倫・凱勒的所思所想與行旅經歷，紀錄了二戰前夕的世局氛圍。日記中也可讀到海倫・凱勒所會晤的名人，包括馬克吐溫、卡內基、卓別林、泰戈爾、愛因斯坦、蕭伯納……等，就某個意義而言，這部日記可說是世界歷史的重要文件。

Photo Credit: 立緒文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航