《海倫凱勒的戰前歲月》：能迎接老師視力衰退前的最後場景，我感到欣喜

文：海倫・凱勒（Helen Keller）

（一九三七年）一月二十五日晚上於公園路

今天早晨，我很傷心地強迫自己離開另一個會讓我的思緒長久徘徊不去的窩巢。查理開車載我們到位於「主教的史托福」的車站。我們經過已故的羅希安侯爵的女兒維多利亞・果斯林夫人的家。她是寫〈安妮・羅莉〉這首歌的約翰・史各特夫人的親戚。自從我童年時代以來，無論在國內，在英國或在南斯拉夫，有多少人的聲音曾經溫柔地為我唱出這首世人所喜愛的歌啊……

我在艾色克斯所旅行過的每哩路都充滿了歷史、神祕、羅曼史。我時常顫抖著身體穿過巷子，努力要在幻想中想像我可能正行走其上的六個或更多的被埋葬的文明。我觸碰羅馬城牆、位於科契斯特的聖波多夫修道院的廢墟、波迪卡王后的軍隊被擊敗的戰壕。艾色克斯也因為一個理由而讓我覺得很親近，那就是，它擁有透露田園風情的小小文登斯安博。

這兒雖然離倫敦只有三十九里，但人們的生活就像好幾世紀前一樣，並且當「老師」和我在一九三○年的七月到九月待在那兒時，「老師」很快樂。我們隱居的地方是一間有四百年歷史的房子，加上一座以牆隔開的花園，我能夠單獨在花園中享有長久和多樣化的散步之樂。這個地方叫做「鱒魚堂」——為何這樣稱呼我並不知道原因，因為花園盡端的小河流中並沒有鱒魚。當我們再訪讓「老師」很愉快的地點時，我心中的痛並沒有減輕，但那是我能夠親吻的磨難十字架，那些迎接「老師」衰退中的視力的最後生動場景，讓我感到欣喜……

珍恩跟我們到倫敦，我們一起在「長春藤飯店」吃中飯；傑出的男演員、女演員、作家和藝術家經常光臨這家飯店。當我們在吃只適合神祇享受的比目魚和茄子的同時，也很愉快地注視著臉孔有趣的可愛女孩和男人走進來，彼此打招呼，吃一兩口喜歡的菜，匆匆忙忙回去工作。珍恩指出了麗麗安・布雷斯維（Lillian Braithwaite）和詹姆士・阿加特（James Agate），後者是倫敦值得敬畏的戲劇批評家，是《自我》和《自我第二集》的作者。我希望我們下一次到英國時回到「長春藤飯店」；它提供研究個性的誘人機會……我們從那兒到「布拉德雷服裝店」，波麗和我在那兒訂了一套新裝。我的那一套是黑白色，十分沉重。我很高興，因為我將感覺到美國凜冽的風，尤其是在這邊經歷了平穩的氣候之後……

一封令人失望的電報在公園路等著我們—湯瑪斯・潘恩雕像不會在二十九日揭幕。似乎是沒有足夠的時間做準備，紀念儀式已經延到四月。那時也許我們將會在日本。我的第一個衝動是放棄巴黎之行。如果在那兒匆匆造訪幾天，沒有我心目中的主要目的，那就像《哈姆雷特》沒有王子。波麗和我考慮此事之後，還是同意最好實現我們的計畫；我們說不準那個迷人的城市巴黎可能有什麼事在等著我們。我一直想要造訪我所喜愛的女英雄聖女貞德的誕生地頓雷米；如果不會太遠的話，到那兒旅行一次將會很令人興奮，有如我期望在下星期五參加的令人印象深刻的場合……

一月二十六日

早晨天氣凜冽又潮濕，但沒有起霧，我本來擔心我們可能陷在那種最近癱瘓倫敦交通的黑霧，但他們說，那種危險已在消失中，一種新的危險正要接近——伊頓、溫莎以及沿著泰晤士河的其他地方的洪水……

《泰晤士報》登載了有關美國洪水的可怕消息，整天都揮之不去。豪雨使得密西西比河和俄亥俄河的水位升高，很多城市和鄉鎮都河水氾濫。靠近辛辛那提的一百萬加侖的石油在洪水掃過辛辛那提時起火燃燒，燃燒的油被海浪帶向其他水災地區。辛辛那提的警察首長簡潔地把情景描述為「恍如地獄慘狀」。五十萬人無家可歸。哈里・霍普金斯（Harry Hopkins，譯註：美國社會工作者，羅斯福總統最親近的顧問之一）催促超過兩千五百名「公共事業振興署」的成員，去幫助十個州的難民；據預測，情況在不久之後會更惡化……

《泰晤士報》也登了一則社論， 討論莫斯科之中令人噁心的金諾維夫—卡門尼夫（Zinovieff-Kameneff）「清黨」。又有十七個人——其中有幾位在俄國政府中佔有很高地位——被指控參與一次托洛斯基派針對史達林的密謀，將接受生命交關的審判。多麼可怕的光景啊——傑出又高度受到尊敬的人失勢了，包括卡爾・雷德克（Karl Radek），他是多年來以敏銳的洞察力闡明國際事務的新聞記者，還有就是索可尼可夫（Sokolnikoff），是前駐英大使，一直到最近都還以重整俄國財政的貢獻而獲得讚賞！在一個像俄國這樣現代的國家之中，我完全無法理解這樣的審判。這種審判看起來完全像一度在清教徒時代新英格蘭所出現的歇斯底里的女巫審判，只不過名字不一樣。

顯然，在俄國的領導者之中存在著同樣的瘋狂恐懼，以及同樣的決心，要強迫被囚禁的人承認他們不曾犯過的罪。雷德克無疑是企圖推翻現在的政府，但如果他有一點骨氣，為何要背叛他過去優秀的工作，把它污名化，「承認」自己把自己的國家出賣給德國和日本？馬克吐溫是研究人性最深刻的人，他時常說，被追逐的犯罪者一旦被逼到牆角，就會說出任何的謊言，來掩護他們的共犯。縱使如此，雷德克為何要表現可鄙、巴結的偽善來進一步侮辱自己和傷害他的成就呢？在每個國家的歷史中，受到折磨的卑微人民，都比這個具備優秀智力且身負重大任務的人表現出更大的自尊和更高貴的品德……

今天早晨去「美國輪船公司」。波麗和我知道，我們不能從哈維爾搭「羅斯福總統號」，因為美國船員罷工，它無法搭載乘客。我告訴摩爾先生說，我不曾因罷工而無法前往任何地方！我感到困惱，因為我們先前已經把一些行李箱送到「羅斯福總統號」。摩爾先生說，如果他為我們找到另一艘船，就會很容易把行李箱轉到那兒。我們也許明天早上會聽到他的消息。我們幾個月前就擬定計畫，對國內的朋友不斷嚴肅地保證，我們會搭乘「羅斯福總統號」在二月十二日到達，如今計畫改變了。情況為人類帶來悲傷的方式，有時達到搗亂的程度。我幾年前所讀到的一篇文章讓我改而相信「沒有生命的東西是非常邪惡的」；我活得越久，則東西和事件的邪惡性越讓我堅信這種想法。歸罪於事物而不歸罪於可憐的人類會令人感到安慰！

吃中餐之前，波麗和我檢視永無止境的信件和事務文件。我深深體會到，當初「老師」耐心地傾聽這麼大量的例行信件，以巧妙的簡短方式告訴我必要的資訊，我可真是免除了很大的麻煩。

波麗打電話給很多人，邀請一些人來喝茶，另一些人來吃飯，因為我知道我們要一直到下一次造訪英國時才會再看到他們。然後我們到布雷德服裝店第一次試穿衣服，及時回到旅館接見我們的訪客，其中有伊安・佛雷色爵士。我對於他不再是國會的一員表示遺憾，希望他會在什麼時候回來，為盲人大力發聲。「嗯，」他回答，「成為國會議員的價值是在於什麼都不說。我是六百名議員中的一位，沒有機會完成我想完成的事情。我希望以BBC總監的身分為英國失明的長輩做出有效的貢獻……」

稍後，麥克・艾加、貝麗・艾加、查理、珍恩・謬爾和尼德・霍姆斯來吃飯。艾加兄妹以前不曾見過尼德或查理；看到他們很快成為朋友可真令人高興。政治主宰了談話的內容，大英帝國國王退位的可能影響成為人們大肆揣測的領域。有人評論鮑德溫（Baldwin）在面對空前的危機時所表現的能力和毅力，以及人民在那些宿命的日子中所表現的自制，也有人提到國會議員在國會針對遜位國王的婚姻計畫所發表的無數演講，還有詹姆士・馬克思頓（James Maxton）的斷言，那就是時候已到，應該推翻君權，建立一個共和國，其基礎是平等，以及由公眾支配全民的生活資源。尼德認為，馬克思頓的言詞是大量的論辯中唯一會在歷史上留名的。

有人提到希拉姆先生的信以及我的回信。麥克說，幾天以前有人從德國寄給他一份《鏡報》，附加一封信，要他驅逐「國家盲人協會」的所有猶太職員—「如果你不這樣做，他們會以他們在德國對待我們的方式對待你。」麥克說，他們不曾在「協會」中問及誰是不是猶太人；他們是根據工作能力雇用人員。為了舉出「好猶太人」的一個明顯例子，他提到一位原籍德國的猶太男人，他在幾年前從生意的生涯中退休，來到協會，要成為盲人做點工作。當時麥克只能提供他一種枯燥的文書例行工作，但這個新來的人很高興地接受，很忠實地做著工作，持續下去，奉獻所有時間，成為「協會」的義工。任何地方都找不到比他更可愛又溫和的人。

麥克寫了一封尖銳的回信給《鏡報》，也寫了一封傑出的抗議信給《泰晤士報》，反對散播反猶太人的偏見。他說，由於德國急於與英國成為友邦，所以英國政府有義務警告德國說，如果允許對其邊界外的猶太人表示敵意的作品散佈的話，那將有損兩國的友好關係。我希望這封信會發揮作用，因為寫信的人，是以對各種信仰的國籍的盲人表示慈善而廣受尊敬的一個機構的主事者。

我們針對德國、義大利和俄國的獨裁政治加以比較，指出其特點：德國人崇拜希特勒，義大利人崇拜「戰神」，而俄國人崇拜「機器」。尼德大大讚賞俄國的年輕工程師，他們非凡的表現正在使世人感到震驚。

「是的，」查理和麥克表示同意，「俄國人」的理想是很美妙的，但是如果沒有宗教、自由的話，理想又如何可能持久？」

「至少他們有自由來發揮特別的才賦，」我說，「這在現今的德國是不可能的，因為在德國，藝術、文學、教育正陷入死氣沉沉的狀態中，而科學則演變成一種泛亞利安人狂。」當客人要離開時，查理問我，「為何俄國一直在累積武器而不是更多的農業用牽引機？」他的問題讓我吃了一驚，因為我所讀到的無論是朋友或敵人所寫的描述俄國的文章，都提到俄國有無數的牽引機在犁著土地，我必須找出我在問題上所能找到的資料。

相關書摘 ▶ 《海倫凱勒的戰前歲月》：我能生活在這點字傳譯的時代多麼幸運啊！

書籍介紹

本文摘錄自《海倫凱勒的戰前歲月 : 1936-1937日記》，立緒文化出版

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作者：海倫・凱勒（Helen Keller）

譯者：陳蒼多

世界歷史的重要文件，經由海倫・凱勒之筆，記錄下二戰前夕的世局氛圍。

展示出三○年代海倫・凱勒思想的敏銳和廣度，針對政治、社會議題觀點鮮明、評論犀利。

理解世界歷史上最偉大的女性之一——海倫・凱勒，最私密而動人的一部日記。

思想的運作是很奇異的。

置身在群眾中時，思想會閃避我，就像心是一樣，

你必須在孤獨的狀態中跟思想對話，它們才會解釋得很清楚。

——海倫・凱勒



本書為海倫・凱勒於一九三八年發表的日記，這是她最光采奪目的一部書，展示了三○年代海倫・凱勒思想的敏銳和廣度。

日記起始於一九三六年十一月海倫・凱勒坐船前往英國、再轉往蘇格蘭，終結於她前往日本訪問的途中，歷時約六個半月。在日記中，她對政治、社會各方面的問題都加以評論，筆鋒犀利，立場鮮明；除此之外，日記中不時穿插富有哲理及美感的詩，從中亦可窺見海倫・凱勒在文學藝術上的造詣。

這本書同時也是對於重要歷史的再現，藉由海倫・凱勒的所思所想與行旅經歷，紀錄了二戰前夕的世局氛圍。日記中也可讀到海倫・凱勒所會晤的名人，包括馬克吐溫、卡內基、卓別林、泰戈爾、愛因斯坦、蕭伯納……等，就某個意義而言，這部日記可說是世界歷史的重要文件。

Photo Credit: 立緒文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航