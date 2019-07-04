《史丹佛給你最好懂的經濟學：總經篇》：保護主義作為維持高工資的手段，效果如何？

文：提摩太．泰勒（Timothy Taylor）

Ch.15 保護主義論戰

雖然大多數經濟學家都支持自由貿易的力量，但他們也承認自由貿易有可能造成經濟混亂或崩潰。因此，經常有政治壓力要求限制進口。這些措施一般稱作「保護主義」，因為法律限制進口，是為了保護國內產業免於外國競爭。

實施保護主義有幾個方式：進口配額（import quota）是對進口採取數量限制；關稅（tariff）是提高進口成本的一種稅。國家可能會加入自願限制出口協議，但有時不是真的自願，而是在威脅下談判，如果一國不「自願」降低出口，那麼另一國就會制定配額或關稅。一九七○年代及八○年代，美國即要求日本加入這種協議，限制日本出口鋼鐵到美國。最後，形成了非關稅障礙，裡面的繁文縟節包含為了限制進口而設立直接或間接的各種管制流程。例如，想像一個假設的規則，進口到美國的所有電視機都必須拆開包裝檢查，而且要拉到美國國土中央的堪薩斯州中部的一個倉庫一台一台檢查。這類規則所造成的時間成本和不方便，無疑會抑制進口。

受保護的產業因為所面臨的外國生產者競爭變少，就可能收取較高價格，賺取較高利潤。保護主義，用經濟專有名詞來說，只是政府對國內產業提供間接補貼的一個方式，由國內消費者用較高的價格買單。至於鋼鐵等原物料通常雖不是由個人來消費，但購買成品或服務的消費者最終仍須付出較高的價格，因為成本會轉嫁到消費者身上。

保護主義能保障就業機會？

關於產業補貼，或許最著名的論點是保護主義可以使國內工人受益。這個論點有四種不同考量，其中比較有說服力的是：進口可能影響國內工人可得的工作總數量，進口可能影響平均薪資水準，進口可能造成產業崩壞、工人失業，進口可能導致整個社會的工資不均惡化（即使平均工資上升）。我們依序來探討這些論點。

毫無疑問，保護主義是一種補貼手段，可以幫忙留住某些產業的就業機會。然而，沒有理由相信保護主義能增加社會的就業機會。反之亦然，沒有證據顯示國際貿易使就業機會減少。曾有一個鮮明的例子，發生在一九九○年代初期討論北美自由貿易協定（NAFTA）時。總統候選人羅斯．裴洛（Henry Ross Perot）反對協定，他說：「如果在美國和墨西哥之間有自由貿易，那麼你會聽到美國工作機會被南方墨西哥吸走的一股巨大聲浪。」北美自由貿易協定在一九九四年通過，隨之而來的是美國歷史上工作機會成長率最佳的七個年頭。吸走工作的聲浪則從未出現。

經濟理論也主張國際貿易與國家的整體就業水準無關。循環性失業與經濟榮枯有關，自然失業率則與勞動市場誘因有關，這兩種失業都與貿易無關。想像一個極端案例：封殺其他國家的所有進口，就能解決失業問題嗎？當然不會。最重要的是，其他國家也會報復，我們會失去出口相關的工作。如果其他國家不能在美國賣東西，它們不會想要美元，而且它們也不會買美國出口品。如果沒有貿易，整體失業率其實可能會和過去差不多。

保護主義作為一個維持高工資的手段，效果如何？保護主義是對產業的補貼，無疑有助於該產業的工資。然而，這不表示整個社會的工資都會變高。被保護產業的工資變高，是以提高商品價格為代價，所以其他人都付出了代價。工資終究取決於生產力，如果自由貿易提升了生產力，也會有助於平均工資逐漸增加。

進口商品確實會使兩國的產業失調，使得與進口商品競爭的國內產業失去訂單，並且使出口產業增加產量。但正是這種破壞機制，使貿易為社會帶來經濟利益。在美國或較龐大的經濟體中，工作隨時都在增減，因為有些企業失敗後縮編，而有些公司成功後擴大。大部分訂單轉移的原因，不在於某些產品的銷售上升或下降，而是由於國內競爭、公司的管理階層與工人素質，以及和國際貿易無關的其他因素。

保護主義可以降低一個經濟體的所得分配不均嗎？一九七○年代及二○○○年代中期，美國的所得不均上升，對於其中有多少是因貿易而引起，曾有一番爭論。得出的共識是全球化的確會稍微影響所得不均，但不是最大因素。資訊與通訊技術改善了高技術勞工的生產力，似乎是更重要的因素。此外，在《個體經濟篇》第十六章〈所得不均〉當中也討論到，全球化只能是一個較小的因素，一方面是因為美國的國際貿易多是和高工資國家往來，另一方面是因為美國大約三分之二的工作，根本不會與進口品有競爭。美國律師不會與日本律師有多大競爭，在紐約賣房子的房地產經紀人不會與在倫敦的經紀人有競爭。如果要修車，你不會把車從佛羅里達送到巴西給人修理。很多工作不會與進口有競爭，而且無法委由外國生產者提供。因此，雖然貿易對工資不均有些影響，但不是主因。此外，不必祭出貿易限制，工資不均的問題也有更好的解決方案。

貿易拉大窮國與富國差距？

有人認為貿易會拉大全球富國與窮國的所得差距。過去一個世紀，全球最富裕的國家變得越來越富有，而較貧窮的國家並沒有多大進展，兩者人均GDP呈現背離的現象。然而，富國擁有財富，並不是因為它們讓撒哈拉沙漠以南的非洲、印度部分地區或中國西部地區變貧窮。這些地區不是因貿易而貧窮，它們的貿易並不多。真要追根究柢，它們的貧窮是因為缺乏貿易。全球所得差距提高，不是因為全球化傷害了貧窮國家，而是因為它們沒有參與全球化。經濟發展的熱門成功故事，例如日本、南韓、中國以及現在的印度，基本上是運用對外貿易作為主要成長引擎之一。

保護主義還有什麼其他爭議？人們有時會爭論新產業，也就是「幼稚產業」（infant industry）需要保護，讓它們不受外國競爭，直到它們建立足以在全球市場競爭的規模及專業能力。這個論點言之成理，但是在實務上，這些幼稚產業通常不會變大變強，國家反而會因為要支持它們而蒙受損失。一九七○年代發生一個經典案例，當時巴西決定保護其稚嫩的電腦產業免於進口競爭，結果到了一九八○年代後半，巴西電腦產業落後別人大約十年，這在電腦產業是很長的時間。這不單是電腦產業的問題，思考一下會用到電腦的其他巴西產業：金融、工業、通訊，都使用了落後十年的電腦來跟全球競爭。過時且沒有競爭力的電腦產業已經夠糟了，但是巴西在保護該產業的同時，也阻礙了其他產業的發展。

南韓是保護幼稚產業且運作結果相當好的例子，政府補貼某些產業，例如重型營建設備製造業，但如果該產業在預設的時間內，沒有達到某種程度的國際銷量，所有的補貼會被切斷。因此，短期保護是伴隨著預設要在全球市場上競爭的截止期限。然而，南韓與東亞其他國家經濟成長的基礎並非幼稚產業政策，而是實體資本、教育訓練與採用新技術的高投資報酬率。雖然這些國家保護一些幼稚產業，但仍大力扶持農業等傳統產業。

關於保護主義的另一個爭議，是外國生產者可能有不公平的優勢，因為它們國家的環保標準比美國低，因此生產成本較低。這個論點很薄弱，環保成本只占總成本的一小部分，在美國大多數產業也許只占二％。此外，當國家變得更富裕（這是國際貿易的部分結果），往往會使其環境變得更乾淨，畢竟它們有更多資源可花費在環保問題上。事實上，跨國企業會在其他國家帶頭降低汙染，因為它們會把在歐洲或美國開發的汙染防治技術帶到低收入國家。降低貿易會使環境變好，是錯誤想法。

對於國際貿易的另一個顧慮， 是掠奪式定價的問題， 或稱「傾銷（dumping）：這種作法是以低於成本的價格銷售，將競爭者趕走，一旦取得獨占地位後再提高價格。美國市場有很多國際競爭者都遭受這種指控，尤其是進口鋼鐵的生產者。這方面的案例比比皆是，例如汽車、鋼鐵、電視機的製造業，外國競爭者在這些領域使美國廠商面臨很大困境，甚至被迫退出市場。但很難找到一個案例說，外國廠商因而能夠賺取到獨占利潤，畢竟外國生產者仍然必須彼此競爭。例如，日本車在美國汽車市場賣得很好，但本田與豐田仍然彼此競爭激烈，同時也與其他車廠競爭。就定義而言，傾銷不只是傷害國內生產者而已，如果沒有發生獨占者收取高價的事實，傾銷就不成立。

人們爭論保護主義的理由，有時會說某些產品對國家安全至關重要（例如石油），所以不應該仰賴外國供應。我的邏輯和他們不同。正因為石油是極其重要的資源，所以更應盡其所能的進口，把石油儲備起來，不要耗盡我們國內的資源，這樣不是更有道理嗎？我們不應該未雨綢繆保存自己的重要資源嗎？如果這個極其重要的產品是一項新技術，盡快擁有最好的技術，學會它，未來有能力在國內生產，的確比較合理。此外，人們很容易濫用國家安全的藉口，限制進口商品。美國政府在一九五○年代開始，基於國家安全的理由，針對軍人制服所需的毛海（mohair），提供廠商補貼，直到二十一世紀的今天還在補貼，雖然它已經有幾十年沒有用來做制服了。

人們對保護主義有很多爭議，但只有少數是有說服力的；而我們總會有比削減進口更好的辦法，可以來處理這些爭議。值得回顧的是，全球經濟在走過二十世紀兩次世界大戰及其間的經濟大蕭條，經歷過國際貿易急遽衰退的日子。在那時期之後，政府察覺到限制貿易對大家都不好，因此在一九四七年簽署關稅暨貿易總協定（GATT）國際條約。一九九五年，GATT轉型為世界貿易組織。區域自由貿易協定在全球遍地開花，例如北美自由貿易協定以及過去的歐洲共同體（European Community）。事實上，有些人說區域貿易協定就像一盤義大利麵，把一個國家到另一國的各種貿易協定攪在一起。一般而言，這種模式的貿易協定已經成功了。基本關稅從一九五○年代的四○％掉到現今的四％，使得國家之間的貿易變得容易得多。這些國際貿易協定的使命，也擴大到服務業貿易、環境及勞動議題。

各國簽署國際貿易協定以支持自由貿易，與人們加入健康俱樂部然後報名運動課程的理由幾乎相同。這些國家知道他們將不斷受到保護主義誘惑，總是會有某些產業特別受到外國競爭，因而對這些貿易協定不友善。這些產業將組織起來，遊說政治人物以尋求保護。在美國政治體系中，有組織、對結果的利害關係大的特定利益團體（例如尋求保護的某個產業）勝過沒有組織、人數較多的團體（例如消費者），並把成本分攤在後者身上，這種情況屢見不鮮。而各國簽署自由貿易協定，就像是把手都牽起來，反倒使保護主義無計可施。

經濟全球化的趨勢勢必仍將持續，驅動因子有三：（一）通訊與運輸技術發展，使全球的經濟連結更容易。（二）國際條約降低貿易的法律障礙。（三）中國、印度、巴西等出口導向經濟體的崛起。每個重大的經濟變化都會帶來挑戰與破壞，全球化也不例外，但全球化的整體方向也將提高全世界的生活水準。

相關書摘 ►《史丹佛給你最好懂的經濟學：個經篇》：最低工資是雙面刃，而工會的存在並不是壞事

書籍介紹

本文摘錄自《零基礎也不怕，史丹佛給你最好懂的經濟學：總體經濟篇》，商業周刊出版

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作者：提摩太．泰勒（Timothy Taylor）

譯者：林隆全

為什麼要懂經濟學？因為你會知道自己賺的是什麼，

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本書作者是史丹佛大學最具人氣的經濟學講師，曾獲大學學生評鑑的教學成果獎，足證課程內容充實、相當具有吸引力。

他所撰寫的經濟學讀起來毫無負擔，讀者甚至能一點就通；從生活實例引入觀念原理，概念清晰，一般大眾都能輕鬆理解。

經濟學是「思考問題」的架構。

我們毋須具備專業資格，靠「社會大學文憑」也可以堅持自己的看法，只要你懂得像經濟學家般思考就夠了。

在總體經濟篇，你可以理解下列觀點 :

你的國家富有嗎？

國家經濟成長是影響我們生活水準的唯一關鍵。你知道衡量國家經濟規模的GDP怎麼計算的嗎？數據又如何解讀？

你什麼時候會失業？

經濟學家把失業分成：自然失業和循環性失業，兩者有何不同？勞動需求為什麼與景氣、通膨有高度關聯？凱因斯學派和新古典經濟學派又在爭什麼？

金融風暴前有什麼徵兆？

遭遇金融危機的國家有哪些共通點？國家財政緊縮、無力償債，外資與匯率的波動又如何造成全面性的金融崩壞，經濟學家們如何應變、真有預防之道嗎？

貿易大戰誰是贏家？

美國老大一句話，全球市場皮皮挫。保護主義大行其道，經濟成長真有必要互相傷害？貿易戰將使全球經濟陷入癱瘓嗎？誰又是笑到最後真正的贏家？

本書特色

從微觀到宏觀：從認識個體經濟學開始，循序漸進將目光拓展到到宏觀的總體經濟。本書能帶讀者們領略個人資產與市場、世界經濟的相對關係。

份量充足的知識：本書不賣弄艱澀的理論，易讀、好消化，讓一般人望而生畏的經濟學，變得親近可理解，知其然也知其所以然。

緊扣時事及財經議題：重大經濟議題如同歷史輪迴一般，不斷重演。本書「說故事」般的行文節奏，能為你分析事情的前因後果。即使歷史重演，你也不會重蹈覆轍，做出錯誤的決定。

Photo Credit: 商業周刊

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航