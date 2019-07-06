《世界上最大的謊言是你不行》：也許你愛對了人，卻用錯了方式

文：卡西

愛對了人，卻用錯了方式

前幾日去醫院做了個體檢，坐在大廳的椅子上等結果。

忽然聽到隔了兩個位子的大姐說：「你一定很高興吧？」

我轉過頭，在醫院這種地方的對話，最高興的事，莫過於拿到無病無災的身體檢查報告吧；身體安好，自然心情愉悅。

幾乎是一瞬間，我想著，這應該是一場如釋重負的對話。

然而，我轉過頭，卻看到了她右手邊的大叔大為震驚的神色。

他看著她，漸漸地，震驚轉為沉默，隨即低下頭。手裡攥著裝有拍好的片子的塑膠袋，手指關節的泛白似乎證明了用力不輕。

他說：「這是什麼話？這麼多年，我對你怎麼樣你應該很清楚。」

她也看著他，神色裡滿是蒼涼，最終還是笑了：「是啊，很清楚。這麼多年，你經常做飯，也洗衣服，你經常一起喝酒打牌的朋友裡，有幾個做家務的呢？

「你沒出軌，以前有小女生主動追你的時候，你都沒有過二心。

「你對我不錯的，給我洗過頭，洗過腳，看到喜歡的東西也會給我買。

「每次吵架，朋友們都說讓我知足常樂，說我找不到比你對我更好的男人了……」

大姐也不過四十來歲的樣子，說著這些話，似是娓娓道來，又似是隱藏著某種不想表達出來的情緒。

「可是，老李啊，我一點也不開心。

「你好賭。因為玩牌，你把家底輸乾淨了，還欠過很多錢；因為玩牌，你跟人打了五次架，有四回進了拘留所；因為玩牌，你錯過好幾次升職的機會，最後自己開個店，也是三天打魚兩天曬網；因為玩牌，我跟你吵架，你打過我兩次……

「這些年，我一直想幫你改掉這個壞習慣，我勸你，開導你，軟硬兼施。我想給你一個溫暖的家，你可能就收斂了；我想對你疾言厲色，你可能就會有點害怕，也許就回心轉意了；我寧願你在外邊養了個情人，也不願意你整天賭錢。

「每次我們吵架，都是因為賭錢；為著這個原因，我甚至連買彩票的人都不喜歡，一切賭博的形式對我來說都形成了條件反射。

「我始終不明白，你說愛我說了十幾年，怎麼就沒有戒掉賭錢這個我最反感的事情呢？我們兒女雙全，你沒輸掉錢那時條件還不錯，本該可以幸福的。

「你別說，你的努力真沒白費，醫生說積鬱成疾，我終於氣病了，而且現在連手術費都湊不齊。

「也好啊，早走幾年，就少生氣幾年。

「老李，我被你氣得得了癌症，這就是你愛我的本意嗎？」

說著，大姐站起身，迎著醫院大廳的落地窗走去，那裡是出去的正門；陽光照進來，我看到她的背影，緩慢而蒼老地離開。

只留下呆若木雞一句話也說不出的大叔，突然雙手捂住眼睛。

我知道，他哭了。

那一刻，我也有點想哭。

為那本可以避免的命運，也為那無力更改的命運。

年輕的時候，我們總是把我愛你掛在嘴邊，彷彿這是世間最完美的承諾，說過這句話，就好像真的做到了一樣。

如果有人說愛你，你在他那裡就擁有了一塊免死金牌。

胡作非為有他頂，任性亦能作純情。

可是，為什麼明明相愛，卻三天一大吵，五天一小吵，生生把想要白頭偕老的決心，吵到想半路離婚？

你真的知道怎麼去愛你的愛人嗎？你愛人的方式用對了嗎？

你以為，愛一個人，就是要細水長流地牽手，慢慢悠悠地白頭；要實際的蛋炒飯，而不是燭光晚餐的浪漫，那太費錢。

你以為，蘋果才是最好的水果，而不是榴槤那種氣味怪異的東西；於是你給她買不間斷的蘋果，全然不顧她十分癡迷於榴槤。

你以為，給她洗個腳就好了，做個飯就好了，買點零食就好了；卻每每打遊戲至深夜，對她的唉聲嘆氣不管不顧，不問不改。

你以為，給她花錢就行，卻從不陪她旅行，不與她的父母溝通，不招待她的朋友，也不管她的親人是否安好；你說我薪水卡都給你了，對你還不夠好嗎？

你以為，她不喜歡你喝酒是無理取鬧，哪個男人不抽菸喝酒？她生氣了，哄完就好了；兄弟們，去哪裡續攤？留下原地的她，和一句沒來得及說出的話你再喝胃出血了怎麼辦？

你以為，在他熬夜的時候狠命地勸說和責罵，才是愛的體現，畢竟你如此關心他的身體；卻不肯在他加班的夜晚煮一碗麵給他，熬一份粥，你說，偶像的電視劇更新了。

你以為，他不喜歡你跟異性單獨接觸就是小氣，都說了只愛他一個人，他怎麼還這麼不尊重別人？你沒有轉過身，看到他吃醋的表情和撒嬌的眼神。……

太多的你以為了。

事實上，你以為的，真的只是你以為。

失望從此刻開始，一點一點堆積在心裡。

也許你愛對了人，但你用錯了方式。

近來讀《浮生六記》， 林語堂先生說沈復之妻——芸是中國文學史上一個最可愛的女人，譯者張佳瑋覺得誠非過譽，甚至有了沈復簡直配不上他妻子的念頭。

其實在我看來，芸算幸運，在那個男尊女卑的封建時代，遇上視自己若珍寶的男人，是很少見的。字裡行間，均能看出沈復的遷就與改變。他喜好賴床，卻隨她早起；他覺得夫妻之間用得罪豈敢這類話太生疏，卻隨著她漸成習慣；她獨愛李白詩詞風采，他便陪她煮酒弄月，品茗評花。生活情趣，堪稱典範。

這才是真正的愛，以她需要的方式。

如果我真的很愛你，不用你強迫，不必你要求，我會希望你愛笑一點，健康一點，幸福感多一點，我自然會選擇最好的方式去愛你。

一個朋友，以前夜夜笙歌，夜生活從不打折，換了幾任女朋友，皆是因為對方哭訴與他在一起不像談戀愛。他的世界裡，兄弟朋友，喝酒打球，唱歌洗浴……任何一項都排名在女朋友之前。

然而，後來他遇見了真愛。

真愛現任說，他是世界上最好的男朋友。

他一改從前貪玩之姿，下班就回家，回家還做飯，吃完了竟然洗碗；問及原因，他說，女朋友不喜歡做飯，而且她的手總是冰涼，得給她補回來。

你大概已經明白了，真正的愛是什麼樣子。方式正確，姿勢正確，愛她的大前提，就是以她的方式對她好。

而那些從來不顧及你感受的，不肯為你改變分毫的，多半首先愛自己，其次才愛你。

錯誤的方式，總是過猶不及。

我們習慣用自己的思維，去揣度對方的心思，想讓他按照你規定的模式去發展，卻從不考量，對方要的到底是什麼。

也許她想要很多愛，你卻拿錢抵陪伴；也許她想要一個家，你當那裡是旅館；也許她只需要一個擁抱，你卻說哭什麼，有事自己解決。

你沒有給到她想要的，卻對著眾人說我很愛她，我帶她見過我的每一個朋友。

有時候我們以為的愛，也許恰恰是一種傷害。

有人問我，應該找一個什麼樣的人結婚，我說：首先，性格要好的。

一個性格好的女子，會讓你覺得家庭越來越溫暖。

一個性格好的男子，會讓你覺得生活有安全感。

性格好的人，比較容易接受你所提的意見，進而改正自身的缺點。小事不計較，大事多思考，兩個人的相處才能得到長久安寧。

並且，這是讓你健康的好方式。

見過一些女人因為丈夫或出軌或懶惰或缺點斑斑從不改正，而灰心失望、自暴自棄，整日以淚洗面。其實女人最怕生氣，萬病憂中來。

生離還好，最怕死別。

那是一生都無法彌補的遺憾。

從這一方面來說，父母之輩在朋友圈裡所轉載的養生之道，有一點我是認可的，那就是生氣會導致生病。

癌症有潛伏期，每一種病都有潛伏期。生氣是病痛的元兇，十幾年之後，可能是你親手將愛人送到了醫院的加護病房。

著名編劇廖一梅說：「這一生，遇見愛，遇見性，都不稀罕，稀罕的是遇見了解。」

了解這個詞，凌駕於愛情和性愛之上，可見，多麼難得。

這大概就是為什麼，總有人離婚，有人出軌，有人愛上已婚人士，有人做小三……說到底，總是不想錯過那個了解自己的人。

不了解你的那個人，大概就是讓你生氣的那一個。

開始的開始，你不一定怪他。

最後的最後，你可能會如同我所遇見的那位大姐一樣，積鬱成疾。

希望你傻一點，少生一些氣，身體是自己的，生活也是自己的。

還希望，你愛的人能懂你，會用你需要的方式去疼你。

書籍介紹

本文摘錄自《世界上最大的謊言是你不行》，今周刊出版

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作者：卡西

謹以此書，獻給在庸常生活中流浪的人們，

願你我勇於打破謊言，活出自己想要的模樣！

認清自己才是走出迷霧的關鍵，當你終於沿著自己的路前行，才會遇見更好的自己。

49篇作者親身經歷的故事，就如同在訴說你我的故事一樣。在作者筆下，我們可以通過觀察他人的生活來審視自己，找到自己迷茫時的方向，失落時的希望。

在面對壓力時，要保持無畏無懼的心態，勇敢前行。為了成為更好的自己，為了活出自己想要的模樣，我們一定要打破「你不行」的謊言，及時對身邊的困難和磨難做出應對。一旦我們開始有了消極的想法，就一定要及時地把它扼殺掉，並始終堅持自己的希望。

精選語錄

每個人的一生都不可能不犯錯誤，沒有完美的標本，也不可能有一直暢通無阻的路，我們都是在摸索中進步的。更多時候，我們需要相信自己，給自己一些勇氣和信念。

很多人身上都有傷，你不是唯一的傷心者，上帝也不可能專門為你開拓一條康莊大道。既然如此，你的悲傷也並不在別人眼裡。

生活最好的樣子，都是平淡而幸福的。即使偶爾有些小波折，權當是些無傷大雅的漣漪，笑看它，處理好它，這才是真正的生活氣息。

遵循自然規律，心懷感恩之心，不急不躁，準備著，等待著。在最適合的季節埋下種子，在最美好的時節有所收穫。

本書特色

本書是作者寫給讀者的成長和幸運之書。49篇作者親身經歷的故事，就如同在訴說你我一樣。在作者筆下，我們可以通過觀察他人的生活來審視自己，找到自己迷茫時的方向，失落時的希望。

Photo Credit: 今周刊出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九