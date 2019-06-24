環團進入亞泥股東會抗議，徐旭東：什麼時候停挖，我今天也講不出

長期關注《礦業法》的環保團體「地球公民基金會」，今（24）日與「反亞泥，還我傳統領域自救會」前往亞洲水泥（簡稱「亞泥」）股東會抗議，指控亞泥對於當地居民最在意的「何時停止開挖」遲遲不回應。股東會中，亞洲水泥董事長徐旭東表示，花蓮廠的確挖到某個程度就不能再挖，但現在無法明確給出時間，最後也以「尊重議事規則」為由，派保全人員將抗議者架走。地球公民基金會顧問則再度呼籲，政府應趕快修改《礦業法》，根本性導正台灣採礦制度不合理的狀況。

《中央社》報導，地球公民基金會及「反亞泥，還我傳統領域自救會」數十人，今天赴亞洲水泥股份有限公司108年度股東常會內、外，表達反亞泥的立場。

地球公民基金會花東山林組主任黃靖庭在場外受訪時說，亞泥在台灣的採礦事業從黨國時期延續至今，2017年經濟部竟在礦業法修法前夕，火速以3.5個月的作業時間，遠快於一般要22個月的時程，讓亞洲水泥取得20年的礦權展限，礦業權效期核准從民國62年延至2037年，得以64年占用部落原保地炸山挖礦。

根據地球公民基金會新聞稿，現年60多歲的自救會長田明正在場外抗議時也表示，他19歲起就隨父親參與反亞泥抗爭，身為農夫的他，對於耕地被製成水泥出售感到相當痛心，田明正也說，亞泥持續炸山已經讓山出現了裂痕，暴雨時水從裂痕中冒出，而被挖掉的山頭讓隔壁的山少了支撐，加上花蓮地震、颱風頻繁，是否某天會垮下來不得而知，讓礦場下居民充斥著恐懼及不安。

除了場外抗議，也有環團與原住民團體在徐旭東發言時，進入股東會內，拉起「礦場轉型、亞泥面對」的布條抗議。《鏡傳媒》報導，面對現場環團打斷發言的狀況，徐旭東臉色轉為鐵青，冷冷說出：「請他們坐下來，輪到他們發言的時候，他們有機會發言，但是，這麼多人要開會，很不好意思吧。」之後雙方互動一路緊繃，最後，抗議團體的布條被奪下，人也被架離現場。

亞泥一直迴避「採礦時程」，徐旭東：挖到不能再挖，我們就應該停掉

《中央社》報導，黃靖庭說，亞泥的開發，嚴重影響離亞泥花蓮新城山礦場不到300公尺的太魯閣族部落，應給當地族人具體回應，即到2037年屆時是否結束運作，以及要如何改善，例如能否變成可耕作的農地等替代方案應備妥。

雖然亞泥花蓮新城山礦場案已於2018年3月由總統府啟動政府、業者、自救會「三方會談」，迄今已進行3次，7月初將進行第4次。但根據地球公民基金會新聞稿，住在礦場下方20多年的戴淑花說，三方會談是一場極不對等的談判，亞泥可以聘請具有公關專業的員工來出席會議並發言，但族人只能靠自己，無法請律師或專業人士來替族人發聲，且議事規則的規定，直播只能談三方「有共識」的內容，亞泥不願談的而族人最在乎的「採礦時程」問題，始終沒有得到處理。

《鉅亨網》報導，對於環團在會中，質問挖礦何時會結束，徐旭東坦承，花蓮廠的確挖到某個程度就不能再挖，但現在無法明確給出時間，要視礦場開挖進度，及國內需求等變化。《鏡傳媒》報導，徐旭東說，「等挖到不能再挖，那麼我們應該停掉，但那是什麼時候，我今天也講不出，⋯⋯那個區域將來會變成一個很好的觀光區，這也沒有不對，我們挖的那個洞，將來會做成一個湖。」

你祖先同意我挖礦？原住民批評：亞泥保證「每家都有工作機會」卻成了謊言

《鏡傳媒》報導，針對抗議者的抱怨，徐旭東強調當初是按照政府政策前往花蓮投資，「今天你的祖宗已經同意做這些事情，你兩三代之後來complain（抱怨），我們同情、我們同情。⋯⋯那個時候原住民歡迎我們去，因為沒有工作，那你後面兩三代說，我不歡迎，我要你走出去，這個是很不合理的一件事。」

《信傳媒》報導，但環團反駁表示，當時的居民是因為「不識字、不懂國語」才被迫簽下土地拋棄書，「透過秀林鄉公所與亞泥的互動，把土地租給亞泥挖礦。」

《環境資訊中心》報導，長期關注亞泥案的「原住民族青年陣線」成員Kai limadjakan表示：亞泥美其名給原住民工作機會，事實上圈地為王的亞泥奪走了原住民享有的工作與生活。「徐旭東20年後可能就退休了，亞泥到時候拍拍屁股走人，這些在礦場工作的青年只能失業。」

根據地球公民基金會的新聞稿，Kai limadjakan也說，對於我們原住民來說，土地上面所乘載的，不是只是水泥而已，土地上面所乘載的，是我們的文化、是我們的祭場，所有我們的歌謠、我們的知識都和土地有關。

根據地球公民基金會的新聞稿，「反亞泥，還我傳統領域自救會」成員洛金也表示，亞泥為了拿到礦權，曾信誓旦旦地對第一代族人說：我們會提供每個家戶工作機會，但現在看起來，這是美麗的謊言，部落裡有五百多戶，正式員工寥寥無幾。

亞泥會後發表的聲明中提到，「不論是部落族人要求的居住安全還是土地真相調查，都有顯著成果。此外，亞泥創立服務中心，持續提供部落族人電費補助申請、房屋修繕、急難救助、婚喪喜慶、樹苗索取、以及工作機會謀合等服務，以行動達到敦親睦鄰，並無鬧場人士所指之情事。」

但根據《環境資訊中心》報導中提到，當地居民鄭文泉認為，亞泥服務中心設立希望解決的居住安全問題，其實破壞就是亞泥造成的。而且亞泥贊助活動的費用、補貼更有分化地方意見的嫌疑。

地球公民基金會呼籲：趕快修改黨國時期留下的《礦業法》

地球公民基金會顧問潘正正表示，《礦業法》這部黨國時期流傳下來的法條，必須儘速修正，除了「礦業權展限原則核准，例外駁回」的條文之外，「未經地主同意，業者可以先行使用土地採礦」的條文也極為離譜，這兩個條文是礦業霸權的證據，急需修正。

潘政政表示，而距離聚落需留存一公里的緩衝區、業者須在申請採礦時提出礦場關閉計畫（內容需包含減緩社會經濟衝擊的具體措施）、在敏感區位上採礦必須進行環評和確認區位適宜性⋯⋯等等的條文也都是很重要的改革，呼籲民進黨政府，能在這屆立委任期內完成礦業法的修法，這才是能真正導正採礦制度不合理的方式。

亞泥礦權延展大事紀

2016年中 ━━ ━┥ 立法院各黨派委員，在民意敦促下，開始密集檢討現行礦業開發管理制度。 2016年11月25日 ━━ ━┥ 亞泥新城山礦場，依《礦業法》第13條，向經濟部提出礦權展延申請。 2017年03月14日 ━━ ━┥ 2017年3月14日，立法院經濟委員會宣示排審《礦業法》

同日，經濟部通過審查，亞泥礦權將延展到2037年。不同於過去平均需審查22個月，經濟部只花了3.5個月就核准亞泥礦權延展。 2017年06月11日 ━━ ━┥ 生前非常關心亞泥環境狀況的紀錄片導演齊柏林在6月10日過世，粉絲專頁「多羅滿賞鯨」貼出與齊柏林生前的對話紀錄，討論到亞泥越挖越深，反亞泥連署一日之內暴增近4萬人。 2017年06月14日 ━━ ━┥ 行政院發通知：《礦業法》修法通過後，過去未做環評的礦場須補辦環評程序。 2017年06月25日 ━━ ━┥ 地球公民基金會等環保團體，發起千人上街「看見亞泥，搶救太魯閣」活動。 2017年10月12日 ━━ ━┥ 監察院認為，經濟部審查亞洲水泥公司礦業權展限，輕忽礦區內有土石流潛勢溪流及地質敏感區；花蓮縣政府就亞泥申請續租礦業用地案政策反覆，糾正經濟部及花蓮縣政府。 2017年11月23日 ━━ ━┥ 亞泥礦權展延20年的第一天，太魯閣族人與環團發起「反亞泥，封路守護山林家園行動」，在花蓮太魯閣國家公園閣口封路8天抗議。 2017年12月28日 ━━ ━┥ 總統蔡英文於原轉會第4次委員會議指示由政府、部落、亞泥開啟「三方會談」共同討論、解決爭議。 2018年03月26日 ━━ ━┥ 亞泥案25日展開首次政府、亞泥與部落的「三方會談」，政府單位出席者包括總統府原轉會、經濟部、原民會，會中就「真相調查」與「居住安全」 2018年07月21日 ━━ ━┥ 第二次三方會談，通過礦場鄰近「排水系統」改善計畫。 2018年12月15日 ━━ ━┥ 第三次三方會談，通過礦區臨近部落「緊急災難應變計畫」。然而，地球公民基金會表示，三方會談舉辦至第三次，多項部落族人提出的訴求都沒有獲得經濟部與亞泥的正面回答，包括：亞泥關閉礦場時必須提出的環境復育、安全措施與員工安置計畫，展限審核程序的文件公開供外界檢驗。 2019年5月31日 ━━ ━┥ 本屆立法會期結束，從2016年開始修法的《礦業法》無法於本屆會期通過。

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核稿編輯：楊之瑜