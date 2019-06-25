【未來大人物】 明日公寓・共居生活，玖樓帶來台北未來租屋的想像

成立於2015年的Co-Living Space的品牌「9floor玖樓」，在上週六（6月22日）首次舉辦房東說明會，除與房東交流外，更提出對於台北未來居住想像的規劃：明日公寓。

關於玖樓：關鍵評論網 2017年未來大人物，他們透過專業設計、社群經營及企劃，協助業主活化資產，提升社區價值，並提供租房市場更好的社群生活及體驗，3年內累積近3千人次申請入住，曾獲日本2018 Good Design Award（日本）、台灣 2018 Design New Wave BEST100、香港2016 亞洲社企創新獎等獎項。亦與公部門攜手，規劃三峽青銀共居宅與永和社會住宅等專案。

發現並解決台北都會租屋者的痛

玖樓團隊規劃的共居空間，從最初簡單使用軟裝潢的公寓，到與設計師合作改造整棟旅館的「萬華9floor玖樓」，一直以來展現「房子是租來的，但生活不是」的理念，現在更進一步向前跨越，期待能解決租屋者或使用者真正在意的問題。

Photo Credit:關鍵評論網/葛晶瑩 玖樓首次舉辦屋主說明會，由共同創辦人潘信榮向大家介紹玖樓目前的發展與未來的規劃。

這次的規劃基礎除了來自多年實際觀察、觀摩各國範例外，還特別針對台北租屋族群做了市場調查，在800份的有效問卷中，70%的受訪者為25歲以上。有一半受訪者租屋需求是找可合租的3至4房公寓，35%的人則在找兩房一廳的空間。分享空間的意願方面，50%的人希望擁有個人起居空間，同時也享有共同空間，其中以分享廚房與餐廳的意願最高；有20%的人不希望與他人分享空間。此外，租屋者最想居住的地區分別是大安區、中山區與中正區。

顛覆三房兩廳的刻板房型

「明日公寓主要是要顛覆以往三房兩廳的格局。」玖樓創意設計總監陳文哲指出，三房兩廳是大家最熟悉的房型，這是二戰後在世界各地興起的規格，當初是為了期待更多小家庭的產生，但現今社會大家不生小孩，或者單身獨居，房型也要隨之因應，於是明日公寓在這樣的前提下誕生了。

此外，他們還提出了一些疑問，讓大家一起思考，如「客廳一定要放電視嗎？」、「餐廳一定要有快速機能性？」，甚至「一定要買房子嗎？」⋯⋯每個不同的人生階段與年齡層都需要不同的房型，加上購屋房價高，租屋價格也不低時，都會中的人們扣除居住預算外，要如何兼顧生活品質？針對Co-Living Space所設計的住宅，就是答案之一。

玖樓對於Co-Living Space的說明是「強調適當比例的公共空間，例如公共廚房、共同工作空間、休憩空間、甚至健身房等等、以及平價但適切的空間設計。為的是讓每位居民能在宜居的環境裡同時享受社交生活。而管理單位亦能透過整合管理，大幅降低單一物件環境提升的成本，而得以有效率的創造出略高於市場定價，但遠高於水平的服務與空間。也因此共同生活空間有別於傳統的隔間套房，吸引到不少對於生活品質有所追求的族群入住。」

創造新的居住可能性

這是除了雅房、套房、整租外的新可能性，「在明日公寓中有院落房型，可以多人居住，除開放共享空間外，還有中介的半開放空間可以利用；或者兩戶型，一間公寓供兩個家庭使用，各自有私人空間，但公共空間共享，這樣大家都可以享有較大的廚房與客餐廳。」陳文哲說，這樣就完全打破三房兩廳的限制。玖樓團隊希望能從租屋出發，給大家不同的生活體驗，或許能夠成為未來的居住趨勢。

玖樓共同創辦人潘信榮表示，Co-Living Space又稱為大人的宿舍，朝九晚五的上班族，面對高壓的工作，下班後也需要交誼並與人互動，而且認同這樣概念的人比例增加，因此，一舉數得的Co-Living Space越來越受到歡迎。

共享空間透過規劃，解決許多以往的問題，不但使用上更有效率，成本也更低。舉例而言，將原本只能一個人使用的一間衛浴，解構成洗手台，浴室和廁所三個空間，可同時被3個人使用，而不是做成兩間衛浴，自然節省成本。而刻意將讓客餐廳打造成如同咖啡廳的交誼場所，希望室友們走出房間，在公共空間中工作，或者交談互動，也可以招待來訪的朋友，就能拉近人與人的距離。而玖樓經營模式為包租包管的服務，提供基本清潔打掃、修繕等物業管理外，也會主動舉辦派對活動，營造社交空間，串連各地室友，也可以說住進玖樓，像是住在一個社群中。

Photo Credit:關鍵評論網/葛晶瑩 說明會簡報結束後，與會者留下詢問相關問題，場面非常熱絡。

玖樓團隊認為，台北有很多閒置許久的老公寓，既然都需要花很多時間與成本去改造，為何不讓它成為符合現代生活的居住環境，成為可延續到未來的明日公寓。

三種提案邀屋主一起打造未來的公寓

這次說明會不但吸引了屋主參加，還有許多建築設計上下游的廠商，也對於新型態租屋有相當的興趣，紛紛詢問相關問題，雖然反應踴躍，但潘信榮仍期待能接觸到更多年長的屋主，讓他們成為玖樓的房東，一起打造新的居住文化與提案，讓老屋再生。

如果周遭有長輩屋主，想要出租房屋，又擔心整修與管理的問題，不妨告知長輩們可以聯絡玖樓。目前有三種服務方案，說明如下：

資料來源/ 9floor玖樓 玖樓共生公寓目前的服務方案有三種，其中A,B方案有區域限制。





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核稿編輯：楊之瑜



