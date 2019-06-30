「27俱樂部」：搖滾樂史的恐怖詛咒

文：謝育哲（生命是不斷地學習與探索新事物，追求真善美，科學月刊編輯）



1994年4月5日，一聲無情的槍響，帶走了一位才華洋溢的搖滾樂手。他的歌曲在90年代的搖滾樂壇引領風潮，一首〈彷彿青春氣息〉（Smells like teen spirit）讓他的樂團站上世界的頂端，而這首歌更是被樂迷們奉為油漬搖滾（Grunge）的代表曲。

在名利雙收的狀態下，本應該是過著衣食無虞、甚至紙醉金迷的奢侈生活，但他卻因爆紅而罹患憂鬱症，亦受海洛因的毒癮所苦。最後，因再也承受不住巨大的壓力，選擇終結自我的生命，令人不勝唏噓。他就是知名搖滾樂團──超脫（Nirvana）的主唱兼吉他手柯本（Kurt Cobain，圖一）。那一年，他才27歲。

Photo Credit：Shutterstock 圖一：超脫樂團主唱柯本。（Shutterstock）

在音樂史上，尤其是搖滾與藍調的領域中，有個難以解釋、話題性十足的詛咒：優秀的樂手將活不過27歲，這在大眾文化之中有個響亮的名詞，稱為「27俱樂部（27 Club）」。聽起來十分荒誕吧！畢竟，不是每一個搖滾樂手都在27歲逝去生命。但翻開半世紀以來的搖滾史，一一點名清單上的人名，這道詛咒卻又是歷歷在目，似乎並非空穴來風。



27歲俱樂部的眾多亡者之中，其中5位特別受到關注，他們都是在當代不可一世的知名樂手或歌手，在音樂界擁有極為崇高的地位，但卻都在27歲這年紛紛殞落。首先是傳奇樂團滾石合唱團（The Rolling Stones）的吉他手瓊斯（Brian Jones，圖二），他在1969年於自家的泳池內溺斃。

再來是1970年代知名的3J：第一位是被稱為「吉他之神」的罕醉克斯（Jimi Hendrix，圖三），他可說是史上最偉大的吉他演奏者，卻在1970年因吸毒而死於藥物窒息；在罕醉克斯死後16天，另一位傳奇搖滾藍調女歌手賈普林（Janis Joplin，圖四），則因吸食海洛因過量而過世；而門戶合唱團（The Doors）主唱、有搖滾詩人之稱的莫里森（Jim Morrison，圖五）1971年時也被發現於巴黎的住處中身亡，死因不明，但有人推測可能也是嗑藥導致死亡。最後一位，則是上述的柯本。

圖片來源：Wikipedia 圖二：滾石合唱團吉他手瓊斯。（Wikipedia）

圖片來源：Wikipedia 圖三：吉他之神罕醉克斯。（Wikipedia）

圖片來源：Wikipedia 圖四：搖滾藍調王后賈普林。（Wikipedia）

圖片來源：Wikipedia 圖五：搖滾詩人莫里森。（Wikipedia）

說到這裡，想必讀者都會感到案情不單純，如果只有1、2個案例或許只是巧合，但27俱樂部的名單卻不僅只是上述的5位。那麼，到底是什麼原因，導致這些樂手都在27歲相繼離世呢？

對此，來自澳大利亞昆士蘭科技大學（Queensland University of Technology）的研究團隊進行相關的研究。研究團隊表示，雖然成名可能會增加樂手的死亡風險，其原因可能源自於他們那「搖滾」放蕩不羈的生活方式，但這樣的死亡風險卻不侷限於27歲。



研究團隊利用知名音樂家的死亡率與英國人口的死亡率進行分析比較，研究1956～2007年來共1046名音樂家，其中有71位在這段期間內過世。但對於27歲死亡這點，研究團隊表示這個歲數的死亡風險並沒有特別高。

另外，團隊也發現1980年代沒有在27歲過世的案例，這可能是因為藥物成癮的治療比起70年代更為進步，而另一種可能則是整體流行音樂環境的改變。

最後得到的結論是，27歲的詛咒充其量只是被誇大的一種說法與現象，不過20～30歲的音樂家的死亡風險卻是普通人的2～3倍之多，仍需特別注意。



文章寫到此，筆者才不禁發現，自己現在正是27歲呀！不過值得慶幸的是，還好本人不是音樂家，生活也並非放蕩不羈，或許不用特別擔心吧……。



參考資料：27 Club（Wikipedia）

本文經科學月刊授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航