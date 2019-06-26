看到北韓人民這麼順從，恐怕這才是習近平的精神原鄉

時隔14年，中國最高領導人再次造訪昔日鮮血凝成的盟邦——北韓，這也是習近平任內首次訪問北韓。北韓最高領導人金正恩以超規格的待遇歡迎習近平到訪，他和夫人李雪主親自到機場迎接，平壤街頭出動數十萬群眾載歌載舞以示歡迎，金正恩還動用了十萬人的文藝表演來歌頌中朝友誼和習近平的光輝形象。

兩個集權國家的領導人在如今這樣一個特殊的時間點會面，難免讓一些觀察家想入非非，他們各自打的什麽主意呢？

百萬人的怒吼聽不見，十萬人的歡呼聽得見？

就在習近平訪問北韓前的一週多時間裡，香港爆發了三次大規模的「反送中」遊行，每次都有超過百萬人參加，全球各地還有聲援遊行活動。香港特區政府面對如此巨大對反對聲浪，並沒有認真聽取各方意見，依然準備強行通過飽受爭議的《逃犯條例》，香港警察不惜動用武力驅散抗議人群，特首林鄭月娥甚至將和平遊行定義為「暴動」，結果激起了更大的反對聲浪，有人將這次「反送中」運動比作香港的「六四」。

幸運地是，「反送中」運動最後沒有被武力鎮壓，香港特首以暫緩修例向民意屈服。《紐約時報》撰文指出：「這一舉動是習近平作為中國最高領導人近七年來向公眾壓力做出的最大讓步。」

不過，路透社分析指出，北京讓步並非出於傾聽民意，而是為了保住香港獨特的經濟和金融地位。

還有輿論指出，G20峰會在即，習近平將和川普舉行會談，川普可能打香港牌向習近平施壓。而習近平出訪北韓，不僅可以轉移輿論焦點，還可以借此向川普打北韓牌。

北韓「向右」學習？

中國和北韓的關係自古以來被視為唇亡齒寒，中國歷史的幾次大變局幾乎都和北韓有關，今天北韓對中國來說依然有重要戰略意義。中國和北韓同為社會主義國家，曾經並肩作戰對付共同的敵人，有著鮮血凝成的友誼。今天北韓是中國制衡美國的棋子，而北韓政權靠著中國的奧援延續著世襲統治。

當然中朝關係也並非一直哥倆好，中美建交、中韓建交、北韓核危機都曾經讓雙邊關係跌落谷底。金正恩上臺後，曾經聲稱：「中國是北韓的千年宿敵。」 不過北韓的軟肋也很明顯，它越封閉，越重視軍事，經濟上就越依賴中國，最後不得不向中國低頭。北韓對中國的抱怨，在中國看來更像是大人看小孩子鬧脾氣，並沒有太在意。

北韓自從宣布放棄發展核武器後，開始將國家的重心轉移到發展經濟。據韓國統一部統計，北韓最高領導人金正恩2018年的公開活動有98次，超過七成是和經濟與外交事務相關，其中出席經濟活動有41次，在所有活動中占比最高。

這次習近平訪問北韓，在致辭中讚揚了：「北韓在金正恩的領導下開始了實施新戰略路線，集中力量發展經濟、改善民生，掀起了社會主義建設新高潮。」

金正恩也回應習近平說：「北韓正在全面貫徹改善民生的戰略路線，願學習中方在經濟發展和改善民生方面積累的豐富經驗。」

這次陪同習近平出訪的官員中，除了常規負責外交事務的官員，還有負責經濟事務的國家發展和改革委員會主任隨行，這似乎預示中朝未來將在經濟合作上有所動作。

當年中國進行改革開放，曾經被北韓痛批為「資本主義復辟」和「修正主義路線」。但是金正恩上臺以來，開啟了一些經濟革新措施，諸如土地承包、企業擴權，建立特區和開發區等。未來隨著軍事壓力的減輕，背靠中國老大哥，北韓也許會更有勇氣來「向右」學習。

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中國「向左」取經？

就在習近平訪朝期間，中國在全國範圍內開展了一場針對住宅小區、大型建築物的改名運動，很多城市要求修改「大、洋、怪、重」等地名。已經有多省採取類似行動，目前正在開展的海南、陜西兩省開展的改名運動引發了極大爭議，當地官員給出的理由是這些名字崇洋媚外，不夠文化自信。有學者表示：「這一做法體現中國當局意識形態的進一步收緊。」

其實，習近平上臺以來，一直有向「左轉」的趨勢。

政治上，權力早已定於一尊。中國最高領導人從以往「中央領導集體的核心」變成了「以習近平同志為核心的黨中央」。2017年，「習近平新時代中國特色社會主義思想」在習近平任內就被全票通過寫進《中共黨章》。2018年，中國全國人大修改憲法關於國家主席連任不得超過兩任的限制，意味著習近平將成為繼毛澤東之後的終身領導人。

經濟方面，政府對經濟的控制不斷加強。2013年，中國提出了「一帶一路」的倡議，計劃加強沿線國家的基礎設施建設，也為了消化國內過剩的產能和勞動力。但是幾年過去了，很多建設的經濟收益有限，不少沿線國家陷入了債務危機。2018年，「民營經濟離場論」讓中國民營企業家人心惶惶，習近平對國企的改革要求加強黨的領導。

美國《外交政策》雜誌曾撰文指出：「由於個人專制的獨裁統治必然不喜歡承認錯誤—— 它不允許有任何東西來破壞無所不能的領導者的神話——中國很可能不再具有靈活的糾錯能力，也無力對付拖累經濟的一些根本問題，諸如：過度依賴臃腫和低效的國有企業，這些企業自習近平上任以來變得更大和更有權力；危險的高債務，尤其是地方政府的債務；以給系統、尤其是不必要的基建項目註入更多現金的方式來應對每次經濟衰退的趨勢。」

意識形態方面，全民的腦袋都要「姓黨」。習近平上任隔年，就提出了「兩個不能否定」，即「不能用改革開放後的歷史時期否定改革開放前的歷史時期，也不能用改革開放前的歷史時期否定改革開放後的歷史時期。」2016年，習近平在「黨的新聞媒體工作座談會」上提出了「黨和政府主辦的媒體必須姓黨」。隨後中共喉舌媒體不遺餘力地對習近平進行造神宣傳，中宣部還開發了「學習強國」的手機app，要求所有黨員幹部每天來學習，彷彿有文革回歸之勢。

俗話說：「上有所好，下必甚焉。」 今天的中國社會比起習近平的「左傾」恐怕還要更左，中國政府利用科技手段監控人民的一切活動。一不小心翻個墻、批評幾句政府就可能鋃鐺入獄，就連到郵局寄信也要拆開查驗是否有繁體字，老大哥無時無刻不在註視著你的一舉一動。

今天的習近平，政治上有來自黨內對手的壓力和「外國敵對勢力」的虎視眈眈；經濟上，有灰犀牛狂奔、黑天鵝亂舞的風險；意識形態上，還要抵禦西方自由、民主和人權價值觀的滲透。焦頭爛額的他來到北韓，看到如此順服的人民，一定感慨良多，這可能才是他的精神原鄉。

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