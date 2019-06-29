【圖輯】南北肉圓大對決：你是「南蒸派」還是「北炸派」？

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肉圓，是100%的原生台灣小吃！說到肉圓，除了會不會加辣，最為台灣人津津樂道的，便是肉圓界的兩大高手──南蒸 vs. 北炸的宿命之爭！

究竟誰才是最美味的肉圓霸主？兩大派系支持者各擁其主、針鋒相對，至今仍無定論。今天就讓我們一起來了解肉圓吧！

擁有120年歷史的肉圓，最早叫做粉丸

1898年的戊戌大水災，由地瓜粉製成的粉丸，拯救災民免於饑餓。不僅是肉圓現世最早的紀錄，據說也是神蹟的展現。也因此，肉圓無庸置疑出自「彰化北斗」！

彰化肉圓經過後人幾代傳承，善加改良，不僅填入精心調製的餡與菜料，製法上也添增低溫油炸手續、甜鹹醬料，創造出Ｑ彈晶瑩的獨門絕學。

以縣市為名的經典美食，彰化肉圓吃的是傳承、也是創新，是令在地人驕傲的肉圓始祖！

【彰化肉圓小知識】

在肉圓的故鄉──彰化，不同地區的肉圓吃法與配料，其實也略有不同喔！南彰化的肉圓，由於從用碗蒸改為用手捏成形，因此肉圓上有所謂「三掐痕」，外觀為三角形，形似元寶，配料基本上是豬腿肉＋筍丁，講究樸實好滋味。



北彰化的肉圓，由於進油鍋炸之前是將米漿和餡料放在碗裡蒸，形狀是碗狀的圓形，除了豬腿肉＋筍丁的基本餡料外，有些店家還會加入香菇、干貝等食材，創造更華麗的口感。

吃過彰化肉圓的你，分得出南彰化&北彰化的特色嗎？下次到彰化玩，可別忘了都品嚐看看喔！

然而，美食之都「台南」不遑多讓，當地也創造屬於在地的新特色！

台南肉圓取材自屏東的蒸製手法，以綿密細緻的在來米漿替代地瓜粉。

不同於彰化以肉塊、筍為主的爽脆食感，清蒸肉圓以飽滿的瘦肉搭上蝦仁、肉燥、蔥頭各家獨門佐料，軟嫩蓬鬆的薄皮淋上口感溫醇的熬製醬汁。

大口咬下，薄皮、內餡與醬汁三位一體，盡顯府城風範！而肉汁淋漓吃完必須用大骨湯洗碗！

台南肉圓無懼北斗始祖之名，以美味樹立後生可畏的金字招牌。

【屏東肉圓小知識】

屏東肉圓，清蒸過後會從蒸籠取出，疊放在大鍋裡保溫。一層疊過一層的同時，每一層中間還會淋上醬汁，讓醬汁浸入粉皮中。這種浸泡醬汁的做法，是屏東肉圓濃郁入味的獨門絕招！起鍋後盛碗，還會再淋上一匙醬汁、點綴芫荽或是芹菜。



而相較於台南肉圓，屏東肉圓的皮較厚一些。也因此雖然同樣是清蒸體系，吃起來口感卻不大相同。

差之毫釐，香傳千里，南蒸 vs 北炸孰分軒輊？

極為相似的肉餡包裹設計，透過兩地廚師不同的味蕾淬煉，在一百年內，演化出不同的美食靈魂，通過行腳傳遍台灣各地，成為台灣庶民美食的代表之一。

宿命的對決，永不止息──身在台灣的你，支持的又是哪一派呢？今天，就用留言為你支持的肉圓投下神聖的一票吧！

參考資料

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航