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美西沿岸罕見70頭灰鯨死亡，原因可能是「沒吃飽」
我們想讓你知道的是
灰鯨每年攝取食物的地區嚴重暖化，食物來源減少，這是牠們每年多數時間進食的地方，也是牠們用脂肪包裹自己至明年夏天的地方。
近幾個月，美國西岸發現灰鯨死亡擱淺案件已經超過70起，專家表示自今（2019）年1月開始，從阿拉斯加到墨西哥（Mexico），整個北美洲和中美洲正發生大量的灰鯨死亡事件，這是自2000年來最嚴重的一次，而且數據還在不斷攀升，當中許多灰鯨身形消瘦，專家以多項證據指出，灰鯨死亡與食物減少有關。
（中央社）國家海洋暨大氣總署漁業處官員表示，今年至今，加州水域已有37頭灰鯨死亡、俄勒岡州3頭、華盛頓州25頭，阿拉斯加則有5頭。加拿大西部卑詩省沿岸也有5頭灰鯨死亡。阿拉斯加最新發生的灰鯨死亡案例，則是5月時出現在阿拉斯加半島的奇格尼克灣（Chignik Bay）附近。
《華視》報導，科學家表示，死亡數字可能是無法估計的，曾有研究發現，「會被人類發現的死亡鯨魚，大概僅是整體死亡數量的10％，詳細的死亡量無法估計，因海洋的面積還有在其他海域中死亡的鯨魚屍體大多都已沉到海底」。
《遠見雜誌》報導，美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）將這些擱淺死亡指定為異常死亡事件（Unusual Mortality Event，UME），科學家已就這些現象展開調查。
灰鯨為什麼會死掉？
灰鯨在阿拉斯加外海度過夏天，補充一年大多時候所需的營養，囤積在脂肪中，再南游至墨西哥外海棲地過冬，夏天再返回阿拉斯加外海棲地覓食，目前有數項證據指出鯨魚在北極圈地夏季棲地面臨食物問題。
根據《維基百科》，灰鯨是種每年來往攝食區和繁殖區的鯨魚，多棲息於熱帶及暖溫帶海域，是最古老的物種之一，在地球上已有約3000萬年歷史。在秋天，灰鯨在東太平洋或加州開始牠們為期2–3個月，長達8000到11000公里，以小組方式一起沿著美國和墨西哥西岸往南的遷徙旅程，牠們以時速10公里的速度前進，抵達溫暖的南方，在那裡過冬、繁殖，1年的懷孕期後，母鯨又會回到這裡生下小鯨魚，這樣每年來回共長1萬6000到2萬2000公里，被認為是所有哺乳動物中，每年遷徙最長距離的。
海洋暨大氣總署漁業處發言人米爾斯坦（Michael Milstein）指出：「牠們從墨西哥過冬地點往北遷徙時，似乎用盡力氣。」
米爾斯坦表示，目前死亡鯨魚經檢驗結果，皆為營養不良致死，由於死亡的眾多灰鯨體脂肪稀少，令專家懷疑灰鯨接連死亡是因阿拉斯加外海的白令海（Bering Sea）北部和楚科奇海（Chukchi Sea）等夏季棲地未能取得足夠食物來源。
因為海域嚴重暖化，食物來源減少。這是牠們每年多數時間進食的地方，也是牠們用脂肪包裹自己至隔年夏天的地方。
多數死亡鯨魚陳屍在舊金山灣及西雅圖外海的普傑海峽（Puget Sound），牠們可能停在那尋找食物，或可能「太累，在找地方休息」。
米爾斯坦表示：「人們認為顯然是那邊發生某些事情，才導致鯨魚沒有獲得那麼多的食物。有鑒於牠們夏季在那裡增加大部分體重，事情肯定是這樣。」
白令海及楚科奇海自2016年起便異常暖化，海面溫度升至創紀錄或接近紀錄新高，並前所未有地缺乏海冰。去年白令海冬季冰層創150多年來史上新低，而今年冬天的冰幾乎一樣低。氣候科學家及生物學家說，缺乏海冰及異常暖化，與白令海和楚科奇海的幾次失常事件有關，包括鳥類及海豹相繼死亡。
阿拉斯加氣候評估及政策中心（Alaska Center for Climate Assessment and Policy）氣候科學家托曼（Rick Thoman）表示：「從水藻到磷蝦等，它（暖化）會影響整個食物網。」
《遠見雜誌》的作者魯皓平則認為，現在被商人炒作，號稱能降低血脂的商品「磷蝦油」可能是罪魁禍首，因為磷蝦數量龐大、繁衍快速，是食物鏈中維持生態平衡的關鍵物種，而且全球各地大量的鯨類動物都是進食磷蝦維生的，然而現在南極、太平洋和北方的磷蝦，都成了業者的捕撈對象。他也呼籲，磷蝦所富含的omega-3，廣泛存在於人們唾手可得的日常食物像魚類、堅果，海藻等，完全沒必要和南極哺乳類動物爭食。
北極海暖化並非鯨魚死亡的唯一理論。米爾斯坦說，東北太平洋灰鯨數量，近年大幅成長至約2.7萬頭，牠們可能在競爭食物，「鯨魚數量變多時，代表有更多鯨魚會隨著時間死亡。」
《abc News》報導，據美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）稱，目前估計有2萬7000頭灰鯨在北太平洋東部地區遷徙，其中包括1600頭小灰鯨。加州拉霍亞西南漁業科學中心的野生動物生物學家Dave Weller說，這樣的數量統計被認為是「非常豐碩」的，這也是自1967年調查開始以來的最高數字。
新聞來源：
- 美西岸罕見70頭灰鯨死亡 疑暖化食物減少所致（中央社）
- 美西沿海現58頭死灰鯨 科學家疑暖化導致（中央社）
- 人類濫捕害營養不良！美西逾70頭灰鯨死亡（華視）
- 全球大量灰鯨異常死亡！磷蝦油殘害難辭其咎（遠見）
- NOAA declares deaths of 70 gray whales on US west coast 'unusual mortality event'（abc News）
- Feds to Investigate Spike in Gray Whale Deaths on West Coast（NBC News）
核稿編輯：羊正鈺