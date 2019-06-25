美西沿岸罕見70頭灰鯨死亡，原因可能是「沒吃飽」

近幾個月，美國西岸發現灰鯨死亡擱淺案件已經超過70起，專家表示自今（2019）年1月開始，從阿拉斯加到墨西哥（Mexico），整個北美洲和中美洲正發生大量的灰鯨死亡事件，這是自2000年來最嚴重的一次，而且數據還在不斷攀升，當中許多灰鯨身形消瘦，專家以多項證據指出，灰鯨死亡與食物減少有關。

（中央社）國家海洋暨大氣總署漁業處官員表示，今年至今，加州水域已有37頭灰鯨死亡、俄勒岡州3頭、華盛頓州25頭，阿拉斯加則有5頭。加拿大西部卑詩省沿岸也有5頭灰鯨死亡。阿拉斯加最新發生的灰鯨死亡案例，則是5月時出現在阿拉斯加半島的奇格尼克灣（Chignik Bay）附近。

灰鯨為什麼會死掉？

灰鯨在阿拉斯加外海度過夏天，補充一年大多時候所需的營養，囤積在脂肪中，再南游至墨西哥外海棲地過冬，夏天再返回阿拉斯加外海棲地覓食，目前有數項證據指出鯨魚在北極圈地夏季棲地面臨食物問題。

海洋暨大氣總署漁業處發言人米爾斯坦（Michael Milstein）指出：「牠們從墨西哥過冬地點往北遷徙時，似乎用盡力氣。」

米爾斯坦表示，目前死亡鯨魚經檢驗結果，皆為營養不良致死，由於死亡的眾多灰鯨體脂肪稀少，令專家懷疑灰鯨接連死亡是因阿拉斯加外海的白令海（Bering Sea）北部和楚科奇海（Chukchi Sea）等夏季棲地未能取得足夠食物來源。



因為海域嚴重暖化，食物來源減少。這是牠們每年多數時間進食的地方，也是牠們用脂肪包裹自己至隔年夏天的地方。

多數死亡鯨魚陳屍在舊金山灣及西雅圖外海的普傑海峽（Puget Sound），牠們可能停在那尋找食物，或可能「太累，在找地方休息」。

米爾斯坦表示：「人們認為顯然是那邊發生某些事情，才導致鯨魚沒有獲得那麼多的食物。有鑒於牠們夏季在那裡增加大部分體重，事情肯定是這樣。」

白令海及楚科奇海自2016年起便異常暖化，海面溫度升至創紀錄或接近紀錄新高，並前所未有地缺乏海冰。去年白令海冬季冰層創150多年來史上新低，而今年冬天的冰幾乎一樣低。氣候科學家及生物學家說，缺乏海冰及異常暖化，與白令海和楚科奇海的幾次失常事件有關，包括鳥類及海豹相繼死亡。

阿拉斯加氣候評估及政策中心（Alaska Center for Climate Assessment and Policy）氣候科學家托曼（Rick Thoman）表示：「從水藻到磷蝦等，它（暖化）會影響整個食物網。」

北極海暖化並非鯨魚死亡的唯一理論。米爾斯坦說，東北太平洋灰鯨數量，近年大幅成長至約2.7萬頭，牠們可能在競爭食物，「鯨魚數量變多時，代表有更多鯨魚會隨著時間死亡。」

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核稿編輯：羊正鈺











