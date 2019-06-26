習近平有可能在G20高峰會與川普達成大阪「城下之盟」嗎？

文：趙君朔（有個雲霄飛車式的人生，曾很輕鬆的進了不太好進的美國學校博士班，以為自己會是華文社會科學界的明日之星，又因為一個烏龍，更「輕鬆」的被踢出來，開始闖盪亞洲江湖，到處求人下單，到目前為止的心得是「我32歲以前到底活了什麼？」）

本週G20峰會在大阪舉行。但是舉世矚目的焦點，不在峰會本身要討論的主題，而是美國總統川普（Donald Trump）和中國國家主席習近平，是否會進行雙邊高峰會，討論貿易戰相關議題？

畢竟如果美共在貿易與經濟上的對抗持續升高不見和緩，對全世界的經濟會產生重大的負面衝擊。本文會從回顧上一輪冗長的談判為何破局、中共在破局後拙劣與混亂的對應、美國還擺在檯面上的可用籌碼，以及中共境內穩定惡化的經濟情勢四個方面來說明，中共實際上已經處在被逼到牆角的窘境中，不繼續談勢必會受到各種接二連三的新制裁。

但繼續談，勢必無法像2017、2018－19的前兩輪談判一樣，用略施小惠但在關鍵問題上拖延的戰術。所以G20雙方的會面很可能只會產生一則簡短、充滿空洞外交辭令的共同聲明，然後便進入中共最後的短暫「留校察看」期。如果中國再不履行四月底雙方好不容易談好的150頁協議，從八月起，便是美國在貿易、經濟、金融甚至外交／人權領域，對中共重拳連發的開始。

5月5號北京時間凌晨，川普忽然再度在推特上發動奇襲，宣佈中共輸美2000億商品的稅率從10％要提升到25％，因為中共對之前談好的協議不願認帳。之所以會如此，根據《明鏡新聞網》的知名中共政情分析家何頻得到的內幕消息是：習近平四月下旬在拿到劉鶴談完的協議草稿後，罕見的先召開了政治局常委會，討論是否要接受這個協議後，再拿到政治局會議上去做最後的確認。討論到最後以表決收場，而讓習近平很意外的，是三票贊成、三票反對。

投下反對票的有韓正、王滬寧和栗戰書（投下贊成票的是汪洋、李克強和趙樂際）。前兩人代表上海幫即江家的利益，投下反對票並不意外。但連一向被視為習近平鐵桿的栗戰書也反對，導致表決結果陷入僵局，頗讓習近平吃驚。最後習近平權衡後決定反悔、不簽已經談好的協議，之後並引發了川普在亞洲時間凌晨在推特上的暴怒式奇襲加稅。

面對美國不願意接受更多的拖延和重談，中共也和去（2018）年一樣決定要報復美國的新增關稅，而升高美國輸入境內商品的稅率，還故意選在5月13日週一美國股市開盤前宣佈反擊。但這次中共的「英勇」反擊換來的，是美國選擇直接對中共的龍頭高科技企業華為下手，將華為放上商務部的實體清單，等同於對華為實行美國商品與科技的禁運。

在氣氛驟變的情況下，中共表演了一系列動作試圖和美國證明自己不怕對抗：習近平到江西稀土重要產地視察、宣佈也將推出類似美國的「不可靠實體清單」來反制美國企業；開始加速拋售美債；在五月下旬於《人民日報》展開新一波的「九評」（九評是當年中蘇共決裂前，中共率先發動的輿論戰）來批判美國。而最具象徵性的便是：一連三天在央視改播主題為抗美援朝的舊電影。

但這些動作並沒有對美國產生任何的嚇阻效應，美國很從容的開始準備對剩下尚未加徵25％關稅的三千多億美元中共商品的加稅聽證會。同時6月11日川普還公開喊話，對習近平下最後通牒，要他務必現身大阪商談是否要履約，不然美國會毫不猶豫的立即對剩下的輸美商品加25％的關稅。在面臨這種伸頭是一刀、縮頭也是一刀的兩難，習近平只好改弦易轍，從外交上著手想辦法為自己換一點談判籌碼。

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所以習在赴大阪參加峰會前，先到俄羅斯和北韓訪問，同時中共外交部也證實接見了阿富汗的塔利班代表團。這些動作很明顯是想把美共目前的貿易經濟僵局，拉高到兩國在形塑國際關係上有合作空間的層次，來替自己解套。但很可惜的，俄羅斯和北韓都沒有真正做球給習近平。習近平在訪俄時固然和俄簽定了「新時代中俄全面戰略協作夥伴關係」，習也趁機放話強調自己和川普總統的友誼。但整個訪俄受到最大媒體矚目的，竟然是普亭（Vladimir Putin）替習慶祝生日。

訪北韓表面上受到25萬人夾道歡迎，但新華社在6月20日發表的通稿中，北韓在核武問題上，只說了自己願保持耐心，同時希望有關各方，和北韓共同探索符合各自合理關切的解決方案。完全沒有暗示在中共協助或是勸說下，北韓願意在棄核問題上盡快和美國重啟談判。因此習近平這一陣子的風塵僕僕只能說是虛晃一招，無法讓美國的立場稍微軟化。

然而中共自己的力挽狂瀾沒有什麼效果已經很慘了，本年度最大的黑天鵝卻在這緊要關頭冒出來，並成為舉世矚目的焦點：就是香港在6月9日、6月16日兩度超過百萬人的上街遊行，以及6月12日香港包圍立法會群眾遭到警方的強力過當鎮壓。

特區政府一意孤行要修改《逃犯條例》，要讓犯下37種在內地和香港都構成犯罪行為的嫌疑人，在中共出具官方文書後，香港特首便可單方面批准引渡到內地受審。《逃犯條例》不但在香港民間引發空前的反彈，在6月12日警方殘酷鎮壓包圍立法會的抗議群眾後，美國國會議員以不亞於911事件後的反恐法案推動效率，馬上推出《香港人權與民主法案》，準備制裁鎮壓民眾的香港和中共官員，並檢討香港的關稅地位。

這兩項措施的傷害力都很大，特別是後者。中共的輸美商品即將面臨全面加徵關稅，如果連香港這個自由貿易港的優勢都丟了，那就是連最後一個突破口都被堵住，甚至還有引發香港金融危機並波及內地的風險。因此中南海馬上開始撇清責任，由駐英大使接受英國電視台專訪，強調修法是香港特首單方面提出，並要求特首將此條例的修訂無限期延後。

以上簡單的回顧可以看出，面臨川普要在G20簽訂大阪城下之盟的步步進逼，習近平所做的反擊都沒有產生什麼效果，同時還冒出一個「豬隊友」林鄭月娥，平白送給川普一個大禮可以當做施壓的籌碼。

反觀美方，唯一釋出的善意或是說鼓勵習近平承諾迅速重開談判並乖乖簽約的「安慰獎」是，川普決定推遲副總統彭斯（Mike Pence）原本預定在六四天安門事件30週年，發表譴責中共迫害人權的紀念演講（以及呼應演講主題，針對五家參與迫害維吾爾人的中共科技公司的禁售制裁）。

但如果在G20本次的雙方元首會面中，習近平無法像上次在阿根廷一樣，慷慨陳詞讓川普相信他這次還是很有誠意要和美國達成協議，那恐怕彭斯副總統會再上演一場火力全開的批共演講，為新一輪的施壓拉開序幕。除了類似制裁華為，要把另外五家和超高速電腦有關的公司和機構放上實體清單，和對剩下的所有中共商品課徵高關稅外，美國還有可能把戰線拉到另外兩個領域：人權與金融。

在人權方面，不只是參與建設新疆集中營的科技公司會被制裁，擬定、執行此一政策的新疆自治區書記陳全國也會被專門對付迫害人權惡棍的《全球馬格尼茨基人權問責法》制裁，從此禁止入境美國、其本人和家人在美國的財產也會被沒收。

在金融方面，川普正考慮要把某些國家列為「不公平」匯率操縱國並加徵關稅，以彌補這些國家靠匯率的優勢，獲得比美國商品更高的競爭力。如果中共為了抵消被課稅的新增成本而放手讓人民幣貶值，那便有可能被美國認定為適用此新制裁措施的國家。

最後在軍事方面，今（2019）年通過台灣海峽的軍艦，除了美國幾乎是每週都有例行性巡航外，英、法、義和加拿大的軍艦也紛紛開始通過台灣海峽，這已經是要把北約在歐洲對俄羅斯的圍堵，複製在東亞海域與南海上了。

反觀中共如果無法再用新的拖延戰術絆住美國，是否有能力抵擋美國接下來的連番重拳呢？答案恐怕令人難以樂觀。首先是中共的經濟目前還是看不到好轉的跡象，手機和汽車的銷售量還是持續下滑，代表民間消費力依然疲弱。

投資方面，目前央行有再度放手靠增長信貸來支撐經濟的打算，但是中共目前過多的低效率投資，已經使每一塊錢新增的投入能產生的GDP不斷減少，而且更驚人的是大約有70％的新發行債務是在償還舊債。因此投資當火車頭拉動GDP的效果也很有限。

最後可依賴的外貿，在新關稅當前的陰影下更難發揮拉動經濟的角色，而且隨著貿易量被課稅下滑，會讓中共外匯短缺的情況更嚴重。表面上中共的外匯存底是高居世界第一的3.1兆美元，但是中共在一帶一路項目上的大舉投入（目前已投入約7000億美金的資金），還有中共企業頻頻升高的對外舉債（根據《南華早報》的報導，今年中資企業在香港以美元發行的債務，已高達4.4兆港幣），使得中共在一旦有流動性緊俏的狀況發生時，不見得有足夠的外匯來應付緊急狀況。

另外更讓人擔心的是，中共的外匯組成其實並不透明。所以這3.1兆中到底有多少是高流動性資產可迅速變現還是個謎。而《南華早報》引用了大和證券首席經濟學家Kevin Lai的估計，他認為中共真正擁有的高流動性外匯資產，應該只略多於中共持有的美債數目。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

從以上的敘述可以很清楚看出，中共很可能難以擋住美方的連番重擊，只能被迫在貿易談判上徹底讓步簽字。但其實在國內，因為讓步利益會大受影響的勢力已經開始在反擊，一個明顯的訊號是在習近平訪俄羅斯期間，中共的官媒如《人民日報》、《光明日報》，都刊出了要打擊國內投降派的濃烈意識形態文章。

文中暗指的對象似乎就是習近平本人和他最信任的談判代表劉鶴。更耐人尋味的是，央視做出急轉彎，從放映抗美援朝的電影，改放中美愛情故事的電影《黃河絕戀》。一定程度上能代表官方聲音的《環球時報》總編胡錫進，竟然在自己的微博上說：央視放映主題完全相反的影片，恐怕事有蹊蹺，並非中央宣傳部門的意思。這表示，習近平自己的急轉向，根本還沒有得到國內權力集團的認可，即使在大阪再度獲得川普的寬限期，要如何處理國內的反撲還是一大難題。

所以整體來看，習近平目前的處境極其艱難，已沒有和美討價還價的籌碼，反而美國還可能以香港議題加大施壓力道。習近平如果考慮到對抗風險太大而讓步，回國又有可能遭到激烈反彈。因此不論大阪行有無成果，中共即將發生經濟或是政治上的劇變，甚至兩者同時降臨，是完全可以預期的事情。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航