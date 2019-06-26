活在台灣的隱性恐懼：莫名其妙「被繳稅」

文：張雅平（國際人權志工）

200萬港民走上街頭，讓香港這種一觸即發的緊張情勢，成為國際的關注不敢鬆懈的核心問題，背後的核心，是香港即將從一國兩制走向一國一制的恐懼。

換句話說，也就是《逃犯條例》修正案一旦通過，香港人民擔心異議份子或不支持中國政策的人士，可能遭中國羅織罪名由香港移送至中國受審，言論自由及人身安全將受到嚴重威脅，更寬廣來看，所有反中言論的各國人士過境香港時，也都可能依此條例被抓走。

看到香港危險但尚未發生的處境，若問：這樣的恐懼在台灣有沒有？我必須說：有！但不是言論自由問題，而是國家的稅暴力。

台灣人的恐懼，在於突然「被繳稅」

先說一位在台海兩岸經商的人士，他的身分證地址因為行政區整併關係，從A變動為B。某年他收到一張以前A地址的稅單，他想說已經繳過就沒有在意，結果當年某次出境時被攔下，政府說他因為欠稅要限制出境，且因為該金額很大，他無法馬上籌錢而被拘提管收，之後家人只能籌錢保他出來。

但值得注意的是，已經繳過的稅，何來欠稅之有？是稅務員弄錯在先，國家怎能隨便抓人？而且他那次本來要出國談的生意也因此泡湯，請問國家是否應賠錢給這位公司負責人呢？

再說一位馬來西亞人，他帶了一筆錢來台與人合夥做生意，未料生意失敗難過之際，竟收到一張稅單，台灣政府說他逃漏稅，使他已經破產之餘，還必須去繳連補帶罰的高額稅金。最後，沒錢繳稅的他被限制出境，甚至最後重病成為台灣醫院人球，連回馬來西亞接受家人照顧的機會也都沒有。請問台灣可以這樣對待來台投資的友人嗎？

Photo Credit：AP/ 達志影像

11年前的濫徵，11年後的狀況仍未改變

近年研究發現台灣這種充滿稅暴力的稅制，係出自蔣介石親信冀朝鼎（後被發現是匪諜）之手，他成功讓國民黨大敗，民心背離而投靠共產黨，導致中國大陸快速淪陷迫使國民政府遷台。而此一稅制的核心，就是讓人民恐懼、與民爭利而憤恨政府。

令人驚恐的是，目前台灣仍繼續沿用這樣的稅制。難怪謝金河2015年怒批甫獲全球最佳財長、卻是台灣票選出十大惡人之首的張盛和，曾說這個部長「像是對岸來臥底的」也是其來有自，而更嚴重的是繼任財長的許虞哲，又被謝金河重批「比張盛和還張盛和」。

大家可以想像在台灣，這二位財長從國稅局長一路爬升至財長的任內，迫害過多少人的權益嗎？而至今，還有多少財稅子弟兵在沿用他們的做法？

港民的恐懼在冒犯中國當權者的言論自由被政治迫害，但台灣卻是小至連賣甜酒釀的阿嬤都會遭到稅迫害。日前屏東縣發生九旬老婦人販賣甜酒釀，遭縣府依違反《菸酒管理法》取締準備開罰三萬，把這名老婦人嚇得臥病一事，被縣議員唐玉琴痛批「可恥」。

無獨有偶，11年前桃園縣平鎮市年逾八旬榮民遺孀張招華及楊順琴二位阿嬤，在市場販賣甜酒釀汁，縣政府菸酒聯合查緝小組認為兩人賣私酒，帶回偵訊，準備依違反《菸酒管理法》開罰五萬至五十萬元，兩名老婦難過得痛哭「不想活了」。平鎮市忠貞里長尹黃愛紅得知氣炸，指將兩名老人帶上警車，根本是欺負老人衝績效。

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針對這類的人權侵犯，若依2005年台財稅字第09404544700號令來看，這些案子理論上是不該罰的。

政府是在執行法規，還是設陷阱抓納稅人？

面對這類行政罰，當人民做了違反行政命令的事情，國家當然可以針對做錯事的行為來開罰，但是開罰之前必須先去釐清，做錯事的人是故意的？還是不小心的？

問這個問題，是因為這會影響到處罰的強度，並且應考量當事人的知識水準，這在《行政罰法》裡面是有明文規定的，要依據犯錯人本身的智力、知識狀況，犯錯行為是在怎麼樣的情況，都要考量進去。而且國家在做舉證的時候，必須是開大門走大路，不可以故意設陷阱去抓納稅人。

行政機關就像父母官一樣，孩子犯錯都應先循循善誘勸導，如果他真的不聽話再下重手也不遲。

此外，若相關法令老舊或不合常情，就像貨物稅、印花稅那麼老的稅法，行政機關都應該主動去檢討修正。更何況像這種傳統習俗，家裡釀的酒稍微隔開糯米跟湯汁分享給鄰居，鄰居稍微補貼他一點成本，執法者卻把它視為違法，不僅是執法過當，而且真的必須要提醒執政者，當行政機關怠於修正不合時宜及常理的稅法，讓人民去觸法受罰，其實是國家的責任、立法者的責任！

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航