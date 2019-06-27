美國能否讓中國「潰而不崩」？中美新冷戰的三種可能結局

文：白奇（水鏡政經學院）

美國在川普當選後，整個政治光譜從左往右轉移，主因其實就跟前幾天的反中媒活動一樣，老百姓忍受不了敵國言論持續不斷的滲透，於是紛紛加入遊行。美國一直是虔誠的新教（基督教）國家，當政府過於往開放（如接收難民、毒品除罪等）而傷害到故有新教價值，保守勢力將會反撲。

美國政治的四大力量

大家都知道美國共和與民主兩黨分別由大象和驢子代表，而其中又可略分為四種派系：

共和黨分為保守派與新保守派，民主黨主要分為中間派與極端派。川普屬於地方保守派，布希父子則是新保守主義派；柯林頓集團代表民主黨中間派，歐巴馬代表民主黨極端派。去年以來新保守派不斷鼓動對中開戰，但川普背後的保守派並不想這樣做，不僅是他對布希家族在中東舉辦的剩餘軍品銷毀及新銳科技展示大會沒好感，更重要的是大選時曾被布希家族「背刺」。

新保守主義代表軍事鷹派，屬於地方保守主義和大政府的中間派。新保守主義一方面強調大政府，以此獲得大量的資源；另一方面依靠地方保守派提供的武力基礎，即大量的優秀兵源。兩者相結合，形成典型的對外鷹派思維，以及強大的武裝力量。

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美國的內禍外轉

與郭文貴聯手、一直主張開戰的班農陣營所屬，大家應該都清楚了。郭最近提到美國正準備對台積電動手，並全力介入台灣大選。前一則是假的，台積電的外資佔八成，也是美國為其邊境所設立的矽盾，張董回台灣，一方面為台建設、一方面也是支撐在台的美方科技。

而美國的內鬥越激烈，雙方越需要內禍外轉，不斷滲透美國的中國，恰好又是眾棋手中最肥美的，於是積極打垮中共成為共識。不同黨派所處的危機程度不同，要求打擊中共的群體也相應不同。 因為歐巴馬的影響，大政府中的民主黨處於劣勢，為了繳出投名狀，成為要求打擊中共的主要推動者。跟多數台灣人印象不同的是，川普處於優勢地位，打擊中共的態度卻屬鴿派，但即便如此，最終他仍然表明其主要戰略導向。

川普定調的對抗路線

川普提出他對社會主義／共產主義的看法，標誌著其地方保守主義的政治立場的正式確立。川普透過強力批評社會主義／共產主義，否定老布希以來的中庸型政治理念，並且否定過去幾十年的左派進步主義／自由派（Progressive／ Liberal）的政治導向。川普的政治立場，同時針對國內和國外。

川普在聯合國大會的演講，為美國打垮中共提出根本的意識形態導向。川普強調社會主義的關鍵問題，就是權力擴張的問題，這個定義直接讓人聯想到中共的權力擴張：在中國國內，中共迫使外資合資，並且強迫進行技術轉讓；在國際上，推動一帶一路，並且以經濟支持委內瑞拉，直接威脅到「美洲是美洲人的美洲」，而華為的監控爭議更是直擊美國地雷。此次演講也意味著要調動所有戰略力量打垮中共，消滅中共權力擴張的基礎。

川普對於社會主義的界定，是對新保守主義進行約束。《國家安全戰略報告》出自新保守主義思維，把中國定義為競爭對手。表面上定義明確，但是當涉及到根本的戰略目標，與競爭對手的戰略範圍界定，要如何操作、到何種程度，完全處於模糊狀態，新保守主義派通常沒有根本的戰略目標。反映在實際中，就是新保守主義傾向戰爭，如果有民主黨的支持，新保守主義派隨時可能失控，與中國開啟軍事戰爭。

川普通過強調打擊中共權力系統，強有力地控制局勢，竭力防止軍事戰爭的爆發。川普在與北韓的操作中，在美國接近於毀滅性打擊北韓的邊緣，有效緩和了局勢，成為他的重要政績。在對中共的態度上，川普一方面建設更加強大的戰爭機器，支持戰略系統對中國的啟動和升級；另一方面約束戰爭機器，防止共和黨中想維持故有勢力的建制派和民主黨想推動的中美軍事戰爭。

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美國內部路線與意識矛盾，導致內在衝突不斷加劇

川普上臺主要靠兩大基礎，一是地方保守派的政治支持，二是經濟發展的承諾。當前世界經濟主要基於各國瘋狂發債引起的泡沫，尤其是中國這個世紀大泡沫。一旦中共突然滅亡，將導致全球經濟崩潰，美國也會陷入經濟崩潰的狀態。依目前的情勢發展，未來中國的經濟將會崩潰，並引發全球連鎖反應，此時美國在內部利益矛盾不可調和下，恐會爆發二次內戰，因此我一直不建議移民美國，要解決此問題，美國當局必須讓中國潰而不崩。

瓷器碎裂的三種假設路徑：

1、聯合中共親美勢力的希臘城邦路線

雙方雖是敵對狀態，但表面仍保有外交關係。美國並未直接宣布中國是戰爭敵對，中國也沒有官方明確宣布美方是敵人。中美經貿關係過於緊密，即使雙方在政治上敵對，也不能像美蘇冷戰那樣斷絕各種聯繫。為解決後顧之憂，美國不斷施壓中國外資移出並重建供應鏈，台灣也因此受惠。

若北京停止對抗、同意美國的經貿條款，雙方的敵意迅速消散，美方戰略系統會停止行動。但美國的經貿條款很明確，會讓中共皇朝無法繼續從經濟中吸取資源，很快會面臨瓦解滅亡。對北京來說，無麻醉的安樂死過於艱難，掌權的當朝太子黨很清楚，如果對美完全讓步，意味著皇朝滅亡，皇帝將失去權力。因此北京會堅持與美國對抗到底，即便駕鶴西歸，也要讓美方遭受重創。

當然，如果主掌軍力、意識形態抗美的中國紅二代（中共紅區黨）下台、主掌情報、意識形態親美的改革開放派上台（中共白區黨）可以解決這個問題，因此美國與英國將選擇和白區黨合作推翻紅區黨。

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2、 為經濟戰擠壓的迦太基路線

北京希望用持久戰把美方拖垮，重獲生機。但這個預期很難實現，美國一方面從世界抽取美元流動性，經濟如同大樹般日益茁壯；另一方面，中國經濟面臨爆炸，中共皇朝體制逐漸失去生存基礎，食物缺稀導致中共皇朝走向解體滅亡。在中美對抗過程中，美國會不斷打擊中國。每一次打擊，都加速中共的解體和滅亡。當然七傷拳一出，美方自身也得付出代價。

中共滅亡後，美方將全面追剿中共人員和家屬，也就是大排華的最後收割階段。中共不斷犧牲中國的環境、人民的利益，主因是把家人和財產都轉移到了西方國家，一旦有風吹草動就馬上離開。但他們想不到的是，隨著中共滅亡，全球多數國家尤其是因中國崛起而流失工作與投資的國家，將會對他們徹底追剿，尤其是美國。

3、擦槍走火的全面軍事對峙

這是對中國最不利的情況，美方也會遭受巨大損失。按照解放軍的行為，這種情況發生率不低。去年在南海，中國軍艦撞向美軍艦艇，迫使美艦轉向就是明顯的例子。而最近美方也開始軍機繞台，是否會導致摩擦加劇呢？

由於中國的經濟轉型問題、維穩與統戰經費過大，若與美方展開全面的軍事對峙。不但在經濟上拖垮中國、內外各區塊對於中共黨中央的挑戰、首尾難以兼顧的狀況下，與美國的軍事對抗將導致中共政權滅亡。隨後，中國將直接陷入內亂，地方勢力和山寨主的興起、俄羅斯南下、伊斯蘭武裝東進，凡事均朝慘烈的方向發展。海外華人也將受到極大影響，不僅中共成員和家人遭到追剿，支持過中共的人將受到嚴懲。如果衝突進一步升級，類似印尼排華的情況將會重來。

要知道戰略的最大原則不是在打垮對手，而在於如何從舊格局的平衡轉到新格局的平衡，目前太多人著重在「打垮」中共這種「戰術式」的戰略，尚未看到有誰在討論「沒有」中共後的中國前景，與印太戰略目標是什麼，或許有人說這很簡單啊，沒有中共的中國就會安份了，這是個很美好的局面，但最大的誤判風險就在這裡。

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本文經水鏡政經學院授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航