就讀MIT的納坦雅胡，展現優雅與完美口音替以色列宣傳救國

文：安謝爾・帕菲佛爾（Anshel pfeffer）

納坦雅胡在美國媒體宣傳救國

納坦雅胡堅稱，在他20多歲時沒有任何意願要在1976年從政。他當時有雙倍課程要修，當然沒有時間參與學生活動，但自從他遇到一位同學在散發傾以色列的傳單後，他就被鎖住了。

這正是他祖父在1920年代、父親在1940年代所做的。這也是BIBI要做的。軍人服役告一段落，納坦雅胡準備開展下一階段的征程。

在美國念大學初期，納坦雅胡仍相信美國及整個西歐的民意大都支持以色列。1972年9月，慕尼黑奧運11名以色列代表團員被謀殺的新聞播報時，他與朋友在一位以色列教授家中。當時的情緒是「現在至少大家知道了那些人的真面目。」全世界更理解以色列反對什麼。

那是美國的以色列支持者們的關鍵時刻。在戰後時期，阻礙猶太人被廣泛接受及納入美國高階層的障礙才撤除了。在六日戰爭前幾個月對以色列將被滅絕的恐懼，以及接著的閃電勝利造成美國猶太人內部的巨大改變。大家有一種已盡本分的感覺。從此以後，在美國猶太人的自我認同中，以色列將扮演核心角色。

詹森及尼克森政府的外交政策也反映了這個發展，美國開始公開認同是以色列的戰略盟邦。這也代表了如季辛吉等人的世界觀，他們視以色列是美國在中東的親美堡壘，使得權力走廊中的美國猶太人越來越具影響力。從1950年代到大部分的1960年代，一個由反抗英國殖民的難民創建的，以及集體農場所表達的堅定的社會主義基礎，以色列，被美國左派大部分人認為是一個進步的事業。

馬丁路德・金恩在1968年的評論就是這種態度的縮影：「我看以色列，也不介意公開說出，是世界民主的偉大前哨，以及人類能力的最佳範例，一片沙漠之地完全可以變成一個呈現兄弟情誼和民主生活的綠洲。和平對以色列意味著安全，而安全必須是個事實。」

但如法蘭茲・范農（Frantz Fanon）等激進思想家的作品更加風行後，金恩博士對猶太國家的論點很快就變成左派意識形態非主流的看法。范農認定巴勒斯坦事業是「反殖民主義者」鬥爭。

對全世界大多數猶太人而言，1967年的驚人勝利是值得驕傲的。即使經常強烈批判以色列的MIT教授隆姆・瓊姆斯基（Noam Chomsky）也說，他在六日戰爭前「確實擔憂以色列的命運，也不預期有快速、壓倒性的勝利」。但以色列成為了軍事強權，更糟的，是在美國年輕人視為血腥殖民地戰爭的越戰期間與美國結盟，使得這個猶太國家很快地就被從進步派陣營中推了出去。

當過去幾十年進步左派的主要事業基地—古巴、阿爾及利亞，以及越南—衰退後，新的目標事業取而代之，其中一個是南非的種族隔離，另一個就是以色列–巴勒斯坦衝突。1973年11月班傑明・納坦雅胡回到麻省理工學院時，整個議題已在美國學生與教授的意識中根深蒂固。校園的以色列人相信，他們，一如慕尼黑奧運的運動員，是衝突的受害者，但也有同時期的人認為在幕後指揮黑色九月的阿拉法特是位勇敢的自由鬥士—戴著頭巾的切・古瓦拉（Che Guevara，革命家）為彌補缺課時間，他回到麻省理工學院的第一個月懵懵懂懂在讀書中度過。蜜琪則忙著自已的學業及在布蘭德斯的兼差工作。當新英格蘭的寒冬開始解凍，納坦雅胡也開始更注意周遭的情況。他遇到散發傳單的以色列同學是烏茲・藍道（Uzi Landau），工程博士生，也回國以傘兵軍官身分參加了贖罪日戰爭。

烏茲的父親罕姆・藍道（Chaim Dandau）是一個代表依附比金自由黨於幾個月前才成立的新政黨的國會議員。這個政黨名稱為聯合黨（利庫德集團，Ha’Likud, the Consolidation）。烏茲是自由黨員第二代中的一員，地下組織首腦的兒子。自從1980年代中期以後，他們在以色列政治圈經常被嘲諷為「太子黨」。基於他的修正主義者根源，有人企圖也將納坦雅胡打為太子黨的一員，但這種刻劃是莫須有的。班齊隆根本看不起自由黨菁英，也從未有任何關連。在他的整個政治生涯中，BIBI都在與太子黨對抗，以爭取對黨的控制權，他最後幾乎將所有太子黨驅離聯合黨。

但是在那個時候，藍道歡迎納坦雅胡加入陣營。BIBI對在校園散發傳單毫無興趣。他對在全美國為以色列目標而奮鬥有更宏大的計畫。他呼籲以色列學生社團的成員尋找更大的場所，安排與地方政客、國會議員及州長會面。他們都是二十出頭的學生，對政治遊說，缺乏BIBI的優雅或細緻。完美的口音搭配光鮮的西裝與領帶，BIBI成為他們的發言人。

為提高莊嚴性，他有時會邀請當時為康乃爾大學教授的班齊隆出席重要會議。他們留下深刻印象。藍道對納坦雅胡的前途毫無錯覺。他後來說，「我非常清楚，他會成為主要政治人物。」

納坦雅胡最初在媒體嶄露頭角，是一家地方猶太報紙簡要報導他在麻州及費城的猶太教堂及猶太聯盟，講述以色列現況。對自己兒子所知不多，更不明白他回家以後都在幹什麼的班齊隆，終於肯定了他。班齊隆告訴BIBI，從他的身上看到了自己父親口若懸河的影子。約尼也從戈蘭寫信讚譽他「努力救國」及「為我們的共同利益—我們的永續生存—努力奮鬥」。

以色列的開國元勳大衛・本・古里安於1973年12月1日逝世。10年前他請辭總理，在告別演說中嘲諷修正主義者，「我不懷疑比金痛恨希特勒—但這個仇恨並不表示他有任何不同。我第一次從收音機聽到比金演說—我聽到他的聲音及希特勒的咆哮。」本・古里安在整個政治生涯中對待比金如同賤民，但在最後10年兩位政治宿敵間的關係有些緩和。在1967年危機中，比金事實上建議本・古里安重返政壇領導國家。本・古里安於1969年致函比金說，雖然我在政治上反對你，「我個人對你沒有任何怨懟，近年來，我更認識你，也更欽佩你。」本・古里安的接班人列維・艾許柯爾在1964年同意賈伯汀斯基的靈柩運回以色列並舉行國葬，他在六日戰爭前夕請求比金加入聯合政府。這是修正主義者首度從冷藏庫被引入正統。

1965年自由黨（HERUT）與自由黨（Freedom Party）組成選舉集團稱為Gahal（108）。這個新政黨將採取自由黨（Freedom Party）的市場導向經濟政策，和HERUT在安全與外交上的鷹派立場。比金做了一個重大讓步，同意從黨綱中拿掉未來的以色列將包括約旦河東岸的要求。

到了1970年代初期，他們終於首度像一個待命政府。野心勃勃的年輕將領，如戴陽及拉賓從軍中退役後依例加入了工黨然後竄升進入內閣。1972年，前空軍司令艾澤・魏茨曼加入了HERUT。次年，傘兵旅創建人夏隆將軍辭別陸軍，準備整合中間偏右的政黨。魏茨曼及夏隆都相信他們很快就可驅逐比金，領導該黨掌權。夏隆積極居中協調HERUT、自由黨及從中間到右派小黨組成大聯盟。

1973年9月13日，聯合黨正式成立。除了比金的自由黨（Herut）及Freedom Party 外，也包括了8年前自由黨分裂出來的自由中心（Free Center）；本・古里安於1970年退出政壇前的最後政治工具「國家名單黨（State List）」；以及極右派的大以色列地名單黨（Greater Eretz Yisrael List）。聯合黨已經就緒，準備取代正名為以色列工黨（Israel Labor Party）的以色列地工黨（Mapai）。夏隆將擔任預定10月21日舉行的競選經理。但四星期後，他又再披戎裝指揮一個預備裝甲師。

由於戰事，推遲到12月31 日的選舉結果令人失望。聯合黨的表現遠超過比金的自由黨，得到接近三分之一選票及39個國會席次。儘管民眾對戰爭結果普遍感到憤怒，梅爾夫人的工黨與社會主義的聯合工人黨（Mapam, United Workers Party）結盟，以「聯盟（the Alignment）」名義競選，撐住大局，贏得了足夠組成聯合政府的51個席次國會議員。比金激勵垂頭喪氣的同僚說，「雖然工黨贏了這次選舉，但在贖罪日戰爭對國家及政府造成的損害之下，他們必定會失去政權，這只是時間早晚的問題。」

但並非每個人都信服。同年稍早，晚禱報（Ｍaariv）總編輯評論，比金的政黨有特別包袱將無法有效執行。他觀察，「有一種心理障礙阻止許多人加入自由黨。」「在反對派尋求一個政黨，而只有一個政黨能成為反對黨的當頭，自由黨卻熱衷於不斷挑起過去陳舊的爭論，唯恐別人忘記，令人感到束手無策。」

納坦雅胡家族當然從來不相信比金是位能勝任、存活的領袖。

目前的選項是新一代的工黨領袖。在梅爾於1974年4月請辭後，拉賓與裴瑞斯爭取黨領導人地位：六日戰爭的陸軍指揮官對上本・古里安門生，那是場慘烈的政治對抗，他們為黨未來20年的領袖之位而戰。在中央委員會的投票中，拉賓以些微的298–254票小勝。他成為以色列第五任、也是第一位出生於20世紀的總理。他勉為其難地任令裴瑞斯出任國防部長。

拉賓是位生澀的政客，擔任第一任的國會議員（裴瑞斯第五任）。他僅擔任三個月的勞工部長就升任為總理。在此以前，他是以色列駐美大使（1968-1973），在華府期間與尼克森總統建立了私人關係。

在贖罪日戰爭初期，尼克森下令大量空運武器給以色列，以補充在埃及與敘利亞前線耗盡的軍火。剛晉升為國務卿的季辛吉負責執行空運，他必須應付來自其他部門，主要是國防部長詹姆斯・史勒辛格（James Schlesinger）的反對。

美國武器運輸為時已晚，對戰爭結果並未有實質影響，但增加了以色列運用既有資源發動反擊的信心。季辛吉在1974年展開了系列「穿梭外交」任務，奔波於耶路撒冷、開羅及大馬士革之間，促成前線的休戰。蘇聯在贖罪日戰爭尾聲時介入，克里姆林宮警告，如以色列持續在敘利亞及埃及擴大優勢，蘇聯將不惜使用武力，甚至可能是核子武器。蘇聯此舉令美國感到不安，美國首度將國防警戒狀況提高到第三級（DEFCON 3）。達成以色列–阿拉伯間的全面和平成為美國外交政策的戰略利益。

尼克森於1974年6月16日抵達才重命名不久的本・古里安機場，開啟了美國總統首度訪問以色列。他同時也訪問了埃及、敘利亞及約旦。在福特總統之下，季辛吉繼續他的穿梭外交，要求以色列進一步撤退。許多以色列人批評季辛吉以輕忽的態度看待不久前才在戰爭中危在旦夕的以色列安全。

更糟的是，由於他的猶太根源，他被視為叛徒。納坦雅胡家族高度懷疑美國行動。在耶路撒冷，約尼及易多參加反季辛吉千人大示威。在與BIBI談話中，對季辛吉與北越達成的結束美國在越南軍事行動的協議，約尼嗤之以鼻，「這也是他們為我們準備的和平嗎？」

1975年3月，在拉賓又拒絕了另一個停戰計畫後，季辛吉公開指責以色列。美國總統宣布「再評估」美國與以色列的關係，包括凍結軍售。拉賓展開反擊，動員民主黨國會議員支持，推翻總統的決定。

最後達成一項妥協。以色列同意與埃及簽署停戰協定，以色列軍隊在西奈撤退近40公里，在兩軍中留下緩衝區。為補償以色列，拉賓與福特達成秘密交易，其中包括提供F-15及F-16噴射戰鬥機等先進武器；發生戰爭時再補充供應以色列的緊急計畫；美國保證以色列石油供應；只要巴解組織拒絕承認以色列，美國不會承認巴解。再評估結束，也使以色列明瞭，確保戰略關係遠超過只有白宮的友善總統，必須持續維持所有階層的支持：國會、州議會、以色列組織與聯盟，以及美國新聞媒體。

在早期年代，以色列的外交工作都建立在受英國教育的政治家風範之上，如艾巴・埃班等外交手腕高超，執行力強，但對大眾傳播不了解，也沒興趣，更遑論必要時將訊息帶給更廣大的閱聽群眾。

1975年初，一位新領事抵達波士頓。蔻雷特・愛維塔爾（Colette Avital）是男性主宰外交圈中第一批少數女性中的一員，她一次外放被交付的任務在媒體與公關方面。她是第一位以色列外交官發現25歲納坦雅胡的潛力，綜合特種部隊經驗、美國腔調及光鮮外表。她派遣納坦雅胡代表以色列應邀官式演說及上地方電視台節目，每次代價25美元。她沒料到，22年後，身為資深外交官及奧斯陸進程的狂熱支持者，她被納坦雅胡第一任政府掃出外交部門。

對納坦雅胡而言，校園在所有戰線上全方位運動中屬於最低階，這是再明顯不過。幾十年來，他堅稱以色列政策的戰略缺陷，是未能匯集主要資源及專業力量投入向全世界說明其行動的計劃。他宣稱，這個計畫是賈伯汀斯基確保國家安全遠見中的「第三支柱」，其他兩個是建立軍事力量及安置以色列土地。

到了1970年代中，仍在波士頓的納坦雅胡對成為建築師的熱情逐漸消失。他說，他感覺缺乏建築領域所需的創意本能，而逐漸被商業世界所吸引。1975年快要完成第二個建築學位的時候，他開始了MIT史隆管理學院（Sloan School of Management）碩士學位課程，並選修政治學系博士班4門課。在他學習的最後一年，他要應付三倍課程。雖然BIBI一再否認那時仍沒有從政的念頭，他很難逃避他心中已有鎖定目標的印象。

納坦雅胡第一次在美國為以色列鼓吹的經驗當然擴大了他的胃口。很清楚的，以色列政府到了不久後的某個階段就將更替到一個更適合他政治傾向的政府。即使我們接受他堅稱當時沒有計畫參與政治，1976年6月的事件將他投射到了不可阻擋的軌道上。

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書籍介紹

本文摘錄自《BIBI：以色列總理納坦雅胡的動盪歲月》，好優文化出版

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作者：安謝爾・帕菲佛爾（Anshel pfeffer）

譯者：呂志翔

他，即國家——

最受爭議的以色列總理，精闢傳記

對以色列和其他地方的許多人來說，現任總理班傑明・納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）是一個詛咒，一種尷尬，但他持續主導著以色列的公眾生活。我們如何解釋他的崛起、他對以色列政治的控制，以及他在世界舞臺上的巨大作用！

在本書中，作者安謝爾・帕菲佛爾（Anshel pfeffer）揭示了納坦雅胡所受父親和祖父的影響如何塑造了他，他們給他留下了一個曾經邊緣化的猶太復國主義印記，它結合了猶太民族主義和宗教傳統主義。在猶太復國主義事業中，納坦雅胡體現了一個劣勢團體對世俗自由主義建國者的勝利。

納坦雅胡的以色列是一個古代恐懼症和高科技期望的混合體，一個部落主義和全球主義的混合體──就像他本人一樣。我們可以說「他就是以色列，以色列就是他」，環顧世界，沒有一個領袖能夠如此安穩掌控一個國家，而且接下來彷彿可以無限延伸！因此，如果不首先理解這位領導以色列的人，我們就無法理解今天的以色列。

Photo Credit: 好優文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航